La dura advertencia de Gustavo López a German Burgos: “Ahora nos vas a conocer”

El periodista Gustavo López se refirió con dureza a la llegada de Germán Burgos a Newell’s, donde hará su primera experiencia como entrenador, tras separarse del cuerpo técnico comandado por Diego Simeone.

“Llegó Germán Burgos de España. ¿Cuál es la noticia? Disculpen que lo haga personal, pero yo me fui a Santiago del Estero, transmití 18 horas el partido de River y Racing, dormí dos horas, me fui a Tucumán, me tomé el avión, me vine a la radio, me fui al canal, me vine a la radio y me fui a dormir. Parece una cosa rara”, abrió.

Gustavo López hablando del Mono Burgos: En su programa de Radio La Red, López "recibe" a Germán ... @radiolared https://t.co/0VAKZmjWrW — RadioCut (@RadioCutFm) March 16, 2021

López agregó luego: “Andá a laburar, que por suerte conseguiste laburo. Ahora nos vas a conocer y tener que aguantar a nosotros. No te va a quedar otra que mirar TyC Sports o ESPN, y nos vas a cruzar ahí. Nos vas a escuchar hablando de tu equipo, y después antes de dormir la siesta nos vas a escuchar en la tele. Ahora nos vas a conocer”.

Gustavo Lopez LA NACION

Sobre el final de su descargo, el periodista expuso la que sería la razón de su enojo hacia Burgos, o una de ellas.

“Nosotros lo llamamos para hablar y él dijo que no nos conocía, porque estaba trabajando en España. Tuviste que venir con nosotros acá. Querías jugar en Madrid, ahora viniste a Argentina. No sé si aprendió con el Cholo. Desde que se fue Burgos, Atlético Madrid es puntero y antes era tercero. Bienvenido. Está bien que vaya a laburar, ¿pero no estamos en pandemia ni en cuarentena?”.

LA NACION