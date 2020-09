Los seguidores elogiaron al Muñeco al punto de ponerle una banda presidencial. Crédito: Twitter

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, es venerado por los fanáticos del Millonario y así se ve reflejado en redes cada vez que habla o que juega su club. Esta vez, el Muñeco dio una conferencia de prensa después de varios meses de silencio y su nombre se convirtió en tendencia en Twitter.

En la previa del partido del jueves entre San Pablo y River en Copa Libertadores, Gallardo se refirió a la desventaja del club argentino en relación al brasileño. El conjunto paulista, remarcó el entrenador, tiene 13 partidos disputados desde que se reinició el fútbol y "muchísimos" más entrenamientos que River.

Asimismo, se refirió a la posibilidad de ampliar las listas, lo que le pareció un "despropósito" ya que trabaja "con un grupo de no más de 30 jugadores profesionales" y no cuenta con 10 futbolistas más para sumar a esos cupos.

En ese sentido, Gallardo consideró que el club ha hecho las cosas "muy bien", aunque no está exento de contagios porque el virus "circula por todas partes". En tanto, señaló, con cierto enojo: "Pero si llega a pasar es porque la pandemia no nos permite competir, por qué voy a exponer a chicos que no están en condiciones de exponerlos, tal vez respeto a otros planteles que trabajan con 40 futbolistas y los chicos desde hace más tiempo, está la posibilidad. No tengo de donde sacar futbolistas para ampliar un cupo a 50, no voy a ir buscar a la octava o novena división".

Por todo esto, los seguidores del Muñeco comenzaron a halagar sus palabras en redes sociales y, entre otras cosas, lo calificaron como "el mejor ser humano de la galaxia" y hasta le pusieron una banda presidencial comparándolo con la figura del máximo mandatario del país.

