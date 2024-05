Marcelo Gallardo - Bayern Munich: el DT volvió a perder en Arabia Saudita, pero se lo menciona como candidato a dirigir al gigante alemán

Escuchar

Marcelo Gallardo volvió a perder con Al Ittihad este viernes y suspendió la conferencia de prensa. El exDT de River no pasa por un buen momento en Arabia Saudita, incluso se puso en duda su continuidad hace unos días pese a que tiene contrato hasta mediados de 2025. Sin embargo, en este momento tenso, se divulgó una información en Europa que Gallardo aparece como uno de los candidatos para ser entrenador de Bayern Munich.

Este viernes Al Ittihad sumó su tercera derrota consecutiva en Arabia Saudita, esta vez 3-1, contra Al Abha, ubicado en el 16° puesto de la tabla, por la fecha 30 de la Liga de Arabia Saudita. Se trata de un rival que está peleando la zona de descenso. El último gol lo hizo un viejo conocido: Fabián Noguera, defensor con pasado en Banfield y Estudiantes que había estado en el radar de Gallardo en el inicio de su ciclo, como posible refuerzo, marcó el golpe final anotando el 3-1 definitivo. Al Ittihad está lejos de los primeros puestos (5°) del torneo local y también de la clasificación a la próxima Champions asiática.

Esta vez no hubo conferencia de prensa, pero tras la anterior derrota, Gallardo había dicho: “Al perder se habla de los errores de forma muy exagerada. Soy responsable de todo lo que pasa dentro del equipo. Soy una persona directa y no eludo la responsabilidad. pero nosotros y los jugadores estamos comprometidos a trabajar y analizaremos la situación antes de tomar decisiones internas. Los jugadores estuvieron comprometidos con nosotros durante el último período y no sé qué pasará en el próximo. Debemos estudiar la situación. Hablaremos con los responsables sobre cómo completar la temporada”.

La idea de Gallardo es continuar en Al Ittihad, incluso ya tiene armada la pretemporada, pero en los próximos días será clave -cuando hable con los dirigentes- el plantel que podrían armarle y si tendrá incidencia directa en los posibles refuerzos.

No es el único nombre para dirigir al gigante europeo de Bayern Munich, tampoco el candidato que corre con más fuerza, según la prensa. El francés Rudi Garcia, con pasado en el fútbol italiano, es el principal apuntado por Bayern Munich para entrenar al plantel en la próxima temporada, publica hoy el diario deportivo francés “L’Equipe”, información divulgada por la agencia ANSA.

Marcelo Gallardo en una de las conferencias de prensa con Al Ittihad

Garcia, que supo dirigir a la Roma y no dejó un buen recuerdo en su reciente paso por Napoli, es el candidato del club bávaro, que también evalúa la posibilidad de contratar al argentino Marcelo Gallardo. Bayern Munich, que resignó su corona en la Bundesliga a manos de Bayer Leverkusen (el equipo sensación de Xabi Alonso, que suma 47 partidos sin conocer la derrota) y disputa las semifinales de la Champions con Real Madrid, había pensado en otros entrenadores que le dieron la espalda para reemplazar al alemán Thomas Tuchel.

En ese rubro se destacan los también alemanes Ralf Rangnick, quien en recientemente optó por extender su contrato como conductor de la selección de Austria, y Julian Nagelsmann, que condujo al Bayern Munich en las pasadas dos temporadas y actualmente dirige a la selección teutona.

Tampoco aceptaron el ofrecimiento los españoles Xabi Alonso, artífice del primer título de la historia en la Bundesliga del Leverkusen, y Unai Emery, actual conductor del Aston Villa. Por decantación parece que ahora es Garcia el elegido, aunque también está en carpeta el “Muñeco” Gallardo, que tiene contrato con el club saudita Al Ittihad hasta mediados de la próxima temporada.

Al técnico más ganador de la historia de River (logró dos títulos en Copa Libertadores al frente del equipo “millonario”) también se lo había mencionado como posible sucesor de Stefano Pioli en el Milan de Italia.

