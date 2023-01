Mundial de handball: los Gladiadores arrancan la segunda rueda frente a Alemania, uno de los candidatos al título, y van en busca de una epopeya

escuchar

Los Gladiadores superaron el primer obstáculo, pasaron a la segunda etapa del Mundial de Polonia y Suecia de handball y este jueves, desde las 14 de nuestro país, se enfrentarán en Katovice con Alemania, un adversario más que complejo, con transmisión por TyC Sports.

Argentina accedió a la siguiente ronda junto con Países Bajos y Noruega, y se reúnen con otros tres oponentes con los que se enfrentará: Alemania -el rival del jueves-, Serbia y Qatar, para conformar así un mismo grupo de seis. Los dos mejores avanzarán a los cuartos de final, y desde allí se desarrollarán los partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.

Los Gladiadores mostraron su mejor cara en lo que va del Mundial en el tercer partido, al vencer con claridad a Macedonia del Norte por 35 a 26, luego de un arranque con derrotas frente a Países Bajos por 29 a 19, y frente a Noruega por 32 a 21.

Los Gladiadores accedieron al main round del Mundial de handball masculino 2023 y compartirán zona con Alemania, Serbia y Qatar CAHandball - CAHandball

Luego del triunfo ante Macedonia del Norte, el técnico Guillermo Milano, el capitán Diego Simonet y uno de los goleadores, Federico Pizarro, hablaron del desempeño del equipo y de las expectativas en la segunda ronda.

“Fue nuestro partido ejemplar, pudimos defender a nuestra manera y el ataque fue perfecto, el sistema y la táctica estuvo perfecto. Pudimos demostrar nuestro juego. Creo que es histórico ganarle por nueves goles a un equipo europeo”, dijo Diego Simonet, máxima figura y capitán del seleccionado argentino. “Pasar de grupo en una zona donde hay tres europeos no es poca cosa. Estoy muy orgulloso del equipo”, destacó Simonet.

El técnico Guillermo Milano hizo ajustes en el planteo táctico que le permitieron presentar un equipo más sólido en defensa, y además sumó una alta efectividad en el ataque. El conductor de Los Gladiadores dijo acerca del encuentro frente a Macedonia: “Hicimos un partido casi perfecto, de atrás para adelante. Los chicos demostraron que siguen teniendo mística”.

“Vinimos a clasificarnos. Estamos felices porque pasamos a otra ronda, a jugar con más equipos de elite, pero ya se terminó el festejo, ahora hay que intentar seguir mejorando. Vamos a intentar superarnos y a tratar de ser competitivos: siempre nos tocan 3 equipos de primer nivel”, puntualizó Milano.

El entrenador argentino se refirió a la evolución del equipo en estos tres primeros encuentros y dijo: “Los jugadores terminaron de competir en sus ligas el 20 de diciembre, luego tuvimos el receso de las fiestas y después viajamos a España para jugar el torneo amistoso. No tuvimos la competencia ni el roce internacional necesario para un Mundial. Estamos enfocados en que vamos por seguir creciendo, pero la segunda ronda es muy compleja, porque nuevamente vamos a tener enfrente equipos muy difíciles”.

Federico Pizarro uno de los goleadores de Los Gladiadores Sasa Pahic Szabo / kolektiff

“Fuimos ganando ritmo competitivo y eso se vio contra Macedonia que tiene un gran plantel con jugadores de primer nivel que hacen más valioso el resultado que tuvimos. Y esto no es un reclamo para nadie, es la realidad de nuestro deporte. Tenemos dificultades para enfrenta a selecciones europeas que son las que te permiten dar un salto de calidad”, dijo Milano.

El técnico remarcó que la condición física del equipo es muy buena y que los bajones que se dieron en los segundos tiempos no tuvieron relación con una deficiente preparación. “Fuimos ganando ritmo competitivo sobre la marcha. Quiero que el equipo siga creciendo, quiero seguir ganando ritmo y terminar más allá de resultado, con una cara distinta. Tenemos que luchar por jugar, por ser competitivos durante todo el partido, no en un tiempo”, explicó Guillermo Milano.

Uno de los jugadores que se destacó frente a Macedonia del Norte fue Federico Pizarro, que opinó respecto de algunas voces críticas por las derrotas en los dos primeros encuentros: “Los deportistas de alto rendimiento tenemos que estar preparados para recibir la crítica. Muchas son constructivas, pero del lado de las redes sociales también hay gente que tiene mala intención, pero a eso lo descartamos automáticamente y muchas veces nos reímos. Este es un grupo muy unido, nos conocemos desde hace mucho tiempo y usamos las críticas para fortalecernos”.

Federico Pizarro se refirió a los encuentros de la primera etapa: “Yo creo que no es que encontramos el equipo contra Macedonia, sino que en los dos partidos anteriores jugamos con selecciones de primer nivel, y hace mucho que nosotros no teníamos ese tipo de partidos. Hace casi un año y medio que no jugamos en ese nivel de exigencia y eso se siente. Nos falta tiempo para prepararse y tener nivel competitivo. Somos una selección que no juega y que no tiene partidos de esta alta exigencia durante el año”.

LA NACION