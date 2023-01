Rodrigo De Paul volvió a jugar a un mes de la final de Qatar 2022 y festejó en la victoria de Atlético de Madrid ante Levante por la Copa del Rey

escuchar

Rodrigo De Paul, titular en Atlético de Madrid frente a Levante por los octavos de final de la Copa del Rey, volvió a jugar exactamente un mes después de haberse consagrado campeón con el seleccionado argentino en Qatar 2022. En el estadio Ciudad de Valencia, el mediocampista estuvo en el campo de juego 81 minutos en el triunfo por 2-0, antes de ser reemplazado por Koke, ya con el equipo en ventaja.

De Paul fue el último en volver a jugar en su club de los 26 jugadores que conformaron el plantel de la Argentina que levantó la copa. Regresó en medio del murmullo de los hinchas, que lo silbaron cuando volvió al club y fue presentado con su medalla antes de un encuentro en el que no estuvo convocado, y ante la necesidad del entrenador, Diego Simeone, de que tenga en el colchonero el nivel que muestra con la camiseta albiceleste.

Rodrigo De Paul volvió a jugar en Atlético de Madrid; fue titular en el triunfo por 2-0 sobre Levante Soccrates Images - Getty Images Europe

Hasta aquí, en el conjunto madrileño no ha conformado al DT, motivo por el que le ha dado cada vez menos minutos, incluso en las semanas previas al Mundial. En este encuentro, De Paul estuvo algo errático en los pases en el campo adversario, pero el entrenador lo mantuvo gran parte del juego en la cancha producto de su tarea en la recuperación y en la marca.

Al ser reemplazado, se escucharon reprobaciones de los fanáticos para él y aplausos para Koke. Y el número 5 fue directo hacia el banco, sin cruzarse con el entrenador.

Otros dos campeones del mundo estuvieron en Atlético de Madrid: Nahuel Molina también comenzó el juego desde el arranque y sumó una asistencia en el segundo gol, mientras que Ángel Correa ingresó tras el entretiempo para sumarse a la delantera y participó de las jugadas de los dos goles.

Álvaro Morata marcó el primero a los 9 minutos de la segunda etapa, tras un centro de Marcos Llorente, luego de que Correa cambiara el ritmo a la jugada con un pase filtrado adentro del área. Tras ello, el Aleti defendió la ventaja.

Correa, de muy buen partido, tuvo nuevas oportunidades sobre el final y, ya en el segundo minuto de descuento, fue Molina el que puso en posición de gol a Llorente para sellar la victoria y el pasaje a los cuartos de final del certamen, luego de tomar un pase de Angelito.

Tras el encuentro, Simeone hizo un balance del partido: “El primer tiempo no fue bueno, con muchas imprecisiones, apresurados... Levante hizo un buen trabajo en la presión, no nos permitían progresar, no jugábamos y como equipo estábamos mostrando una cara que no fue buena. En el entretiempo hablamos de la tranquilidad, porque son un grupo de chicos que están dando el máximo, estamos jugando cada tres días y hablamos de jugar a la pelota, porque juegan bien al fútbol y cuando se asocian y tienen tranquilidad somos un buen equipo”.

