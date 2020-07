Las pantallas miden más de cinco metros de altura y estarán contiguas a las canchas; ahí aparecerán los aficionados, alentado a sus equipos e interactuando con otros simpatizantes en un espacio común. Crédito: NBA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de julio de 2020 • 22:30

Habrá que ver cómo sale el contenido, pero el desafío tecnológico es atractivo: simpatizantes de equipos de NBA interactuarán entre sí en pantallas gigantes alrededor de las canchas donde estarán desarrollándose los partidos. Ésa es la novedad más saliente de varias que involucran a público y tecnología y que la liga estadounidense de básquetbol presentó a seis días de reanudar oficialmente la temporada.

El certamen volverá el próximo jueves con 22 planteles en lugar de los 30 totales, reunidos en el complejo deportivo de ESPN ubicado en el predio de Disney World cercano a Orlando. Y además de la consigna "black lives matter" ("las vidas negras importan") con la que la liga se compromete en la campaña contra el racismo, la organización trae a escena un eslogan, "whole new game" ("todo un juego nuevo") que alude al modificado formato del certamen y a las otras innovaciones a las que la impulsó la cuarentena, ya que no habrá espectadores alrededor de las canchas.

En pantallas de más de cinco metros de altura, los 300 simpatizantes que serán invitados por la organización a participar desde sus hogares aparecerán en un espacio en común, no individualmente, gracias al "Modo Juntos" de Microsoft, empresa que hizo un acuerdo con la NBA. Los aficionados podrán alentar a sus equipos mediante etiquetas en Twitter, en NBA.com y la aplicación en sus teléfonos, y el resultado de ese apoyo aparecerá en gráficos y animaciones en esos paneles que estarán contiguos al parquet mientras tienen lugar los partidos.

Habrá bastante más en esta "revolución tecnológica" que la NBA se propone para las transmisiones de sus encuentros y el involucramiento global de sus seguidores. Cada juego será filmado por más de 30 cámaras, muchas de las cuales serán robóticas y, por la falta de público, estarán ubicadas en lugares inusuales que les permitirán captar tomas impactantes. Además, el sistema de sonido será potenciado para tomar con más detalle los piques de balón y los chillidos de las zapatillas al frenar sobre la madera de la cancha.

Y habrá más, como para interesar a los más jóvenes: proyecciones de videos de TikTok, realidad aumentada, trivias e influencers que hablarán sobre música y moda. "Nuestro objetivo es crear una experiencia agradable e inmersiva en la que los aficionados puedan interactuar entre ellos y mantener un sentido de comunidad a medida que reiniciamos la temporada en estas circunstancias únicas y desafiantes", comentó Sara Zuckert, directora de Next Gen Telecast, citada por un comunicado de la NBA.

Las pantallas, enormes, ocupan gran parte de la escena visual, como se aprecia en esta acción de Ja Morant, jugador de Memphis Grizzlies, que vuelca la pelota frente a Philadelphia 76ers. Crédito: NBA

Con tanta novedad llamativa a un costado de las canchas, queda por ver si semejante revolución visual no desplaza demasiado la atención desde el juego y aun si no distrae a algún basquetbolista o entrenador. Se lo evaluará desde el estreno, la próxima semana.