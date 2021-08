Hockey junior: la dura crítica de una exLeona por los dos planteles que tuvieron que ser reemplazados por coronavirus

Emparchados, remendados: los seleccionados Sub 21 de hockey sobre césped arrancaron el Panamericano Junior en Santiago de Chile con alineaciones de urgencia. En el debut del certamen que les dará un cupo para la Copa del Mundo de la categoría a las dos ramas, los Leoncitos empezaron con una victoria ante Estados Unidos por 2 a 0, mientras que las Leoncitas no pudieron con Uruguay y empataron 0-0. Hoy, ellas se medirán frente a Canadá y ellos lo harán este miércoles ante Trinidad y Tobago.

Pero más allá de los resultados y los fixtures, algunas voces se alzaron de manera crítica y pintaron la situación de lo que sucedió en la previa del certamen. ¿Qué pasó? Se detectó un caso de coronavirus cuando ambos planteles viajaban en el mismo micro desde Mendoza hasta la capital chilena, un escenario que obligó a aislar a ambas delegaciones y a reemplazarlos, incluidos los cuerpos técnicos.

Silvina D’Elía, campeona mundial en 2010 y medallista olímpica con las Leonas, ya retirada, señaló en las redes: “Los dos equipos argentinos se pierden de ir a los Panamericanos de Chile por una mala gestión de la Confederación Argentina de hockey, nuevamente. No es el presidente actual, ni el anterior, es de hace tiempo y en TODO. Sí, no gusta que se sepa, pero de una vez por todas esto tiene que cambiar...”, apuntó la ex defensora, en referencia a las gestión actual de Aníbal Fernández y de su antecesor, Miguel Grasso.

Piti agregó: “No sólo mandaron a dos equipos junior en un mismo micro, sino que los dos planteles que mandaron después, en avión. ¿La CAH les dio la ropa a los que fueron a representar a Argentina? No, querían que jugaran con ropa de Mendoza representando a la Argentina”, denunció. Finalmente, hizo un contrapeso en su valoración entre los deportistas y la dirigencia: “El deporte creció, las y los deportistas se volvieron más profesionales y la CAH empeoró”.

Una odisea en la Cordillera

Todo comenzó el lunes de la semana pasada, cuando los Leoncitos y las Leoncitas arribaron hasta Mendoza vía aérea desde Buenos Aires. El martes por la mañana se trasladaron vía terrestre hacia Chile, y una vez que llegaron hasta el paso fronterizo Los Libertadores, se les realizaron un test PCR a cada uno de los deportistas y allí detectaron que uno de ellos era positivo.

Ante esta situación, toda la delegación argentina que se trasladaba en el mismo colectivo no pudo continuar viaje hacia el país vecino y tuvo que regresar a Mendoza. Todos ellos fueron alojados en un hotel de la capital mendocina haciendo sus respectivos aislamientos.

Con un equipo de reemplazo, los Leoncitos le ganaron a Estados Unidos en el debut

Luego, la Confederación Argentina de Hockey y sus cuerpos técnicos salieron de modo urgente a rearmar esos planteles para poder competir, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tiene el Panamericano, ya que es clasificatorio para la Copa del Mundo de la categoría. Ahora, el cuerpo técnico de las Leoncitas está comandado por Rolo Rivero y el de Leoncitos por Mariano Ronconi, ya que los staffs que estaban en viaje, lógicamente también quedaron aislados por ir en el mismo micro.

Desde la Asociación Mendocina de Hockey pusieron a disposición jugadores, jugadores, entrenadores y preparadores físico del medio local para poder rearmar los equipos y que pudieran estar en condiciones de viajar a Santiago de Chile.

