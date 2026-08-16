Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras el triunfo vs. Japón

Los Leones debutaron este domingo en el Mundial de Hockey Bélgica-Países Bajos 2026 con una victoria sobre Japón 3 a 0 y comparten el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo A con los neerlandeses, que previamente golearon a Nueva Zelanda 5 a 1.

Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella marcaron los tantos de la albiceleste en el partido que se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Allí mismo, antes, los local se impusieron con tantos de Tjep Hoedemakers por duplicado, Duco Telgenkamp, Thierry Brinkman y Koen Bijen. James Hickson abrió el marcador para el perdedor.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino, con los Leones

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda.

Argentina 3-0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino 2026 FIH

Todos los partidos de los Loenes se transmiten en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los argentinos avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Los Leones disputan sus partidos de la primera etapa en Países Bajos CAH

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

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