Hockey metropolitano: San Fernando A se escapa en la cima, y Lomas manda en el femenino

Escuchar

Tras las emociones de los Juegos Olímpicos que dejaron la medalla de bronce para las Leonas y el diploma para los Leones, el Torneo Metropolitano volvió a jugarse con un fin de semana a puro hockey en el que ambos cómodos punteros ganaron y solidificaron sus posiciones. Es que mientras San Fernando A entre los hombres y Lomas entre las mujeres siguen sumando de a tres puntos, sus escoltas se alejan cada vez más. Por eso da la sensación de que, desde aquí hasta el final de la fase regular, la lucha será por saber qué equipos llegarán a los playoffs junto a los cómodos punteros.

En el domingo de caballeros, San Fernando A goleó a San Fernando B por 5 a 3, y como Ducilo empató 1 a 1 con Quilmes, la diferencia con el equipo de Berazategui se amplió a siete unidades. Además, Universitario aplastó al casi condenado Ciudad B por 4 a 0, Banco Provincia fue contundente y venció por 4 a 1 a Banco Desarrollo, Hurling le ganó a Ciudad A por 2 a 1, y el campeón Mitre derrotó a Santa Bárbara por 1 a 0.

Lomas sufrió una caída contundente frente a GEBA Gaby Mabromata

En el partido más interesante, Gimnasia y Esgrima también goleó. Lo hizo ante Lomas por 4 a 1 y la victoria le permitió alcanzar a su adversario en el último puesto de clasificación de cara a la postemporada.

Con el aporte del olímpico Thomas Habif en uno de sus últimos partidos antes de irse a jugar a Alemania, GEBA aprovechó las ausencias de Santiago Tarazona, Agustín Mazzilli y Tadeo Marcucci, quienes también estuvieron en París 2024, pero aún no se reincorporaron a su conjunto.

El primer tiempo fue muy parejo y los dos tuvieron sus oportunidades para abrir el marcador, pero ambos arqueros fueron las grandes figuras de esos primeros 30 minutos. Tanto Rodríguez como Bosso tuvieron grandes intervenciones, y por eso tanto Lomas como GEBA no se sacaron diferencias en los dos primeros cuartos; además, el control de la bocha fue parejo también.

Con el triunfo, Gimnasia alcanzó a Lomas en la clasificación del torneo de Primera Gaby Mabromata

El comienzo del segundo tiempo lo aprovechó el ganador para empezar a marcar la diferencia. Con un jugador más en la cancha, al minuto Germán Herrero puso el 1-0, y apenas tres minutos más tarde Ignacio Anaya apeló a toda su experiencia para definir y aumentar la distancia. El resultado no cambió la actitud de ninguno. Los dos fueron para adelante: GEBA, para tratar de asegurar la victoria con otros gol; Lomas, para buscar el rápido descuento. A los 6 minutos Franco Agostini pegó el grito para el equipo de Matías de Stéfano, y el 2-1 le dio una mayor emoción aún al juego.

Ya en el último cuarto, a los 18 minutos GEBA tuvo un corner corto, y pese a que la ejecución no fue buena, pudo corregir a través de Germán Herrero, que marcó su segundo gol de la tarde. A sólo dos minutos de la chicharra, Jerónimo Arislur marcó el resultado definitivo tras una gran jugada y una mejor definición que desató el festejo de un equipo que tiene historia para pelear el título. Si recupera definitivamente su nivel del año pasado -fue finalista del torneo-, GEBA estará otra vez en la pelea por la corona.

Gimnasia quedó sexto, en un torneo liderado por Sanfer A, que le lleva 7 puntos al escolta Ducilo Gaby Mabromata

Por el lado de las damas, Lomas no detiene su ritmo arrollador y superó a San Fernando, el defensor del título, por 2 a 0. El empate de Santa Bárbara 2 a 2 contra Italiano le permitió al líder del torneo sacar 11 puntos de ventaja. Mientras, en el segundo lugar, junto con el equipo de Manuel Gonnet, se ubicó Gimnasia y Esgrima, que venció por 1 a 0 a Banco Provincia. Además, St. Catherine’s y Arquicetura también empataron 2 a 2, River superó a Vélez por 2 a 1 y por el mismo resultado Quilmes derrotó a SIC, último en las posiciones.

En el partido más atractivo, Ciudad derrotó a San Lorenzo por 2 a 0 y quedó a cinco unidades de la zona de los playoffs dejando muy atrás a un adversario que, junto a con St. Catherine’s, Vélez y SIC seguramente pelearán por no descender.

Habían pasado apenas 15 segundos del comienzo del partido e Ianella Centofanti abrió el marcador para Ciudad. El gol sacudió a San Lorenzo, que en ese primer cuarto fue mucho más agresivo que su rival. De todos modos, el perdedor tuvo un problema: no podía terminar de darles forma a sus ataques porque, firme en defensa, cuando recuperaba la bocha le faltó creatividad a su juego. Así, la tarde se le hizo complicada. Recién cuando logró mejorar ese aspecto del juego, el conjunto de Javier Braña fue más intenso y salió más decidido a buscar la igualdad. Pero allí apareció su otro déficit: el corner corto. A pesar de haber tenido 11 en el primer tiempo, no logró marcar y así sufrió un resultado injusto en esa primera mitad.

La segunda parte del partido comenzó con un Ciudad un poco más despierto y enseguida consiguió un corto. Tras la barrida de Guggini, Miranda buscó el desvío pero no pudo conectar la bocha y enseguida Sibillia salvó el segundo de3 Ciudad tras defender con su palo un tiro de revés de la propia Miranda. Hasta que cuando terminó de acomodarse definitivamente en el campo, Ciudad llegó al segundo festejo. A los 12 minutos Delfina Galli facturó y puso el resultado final. No le alcanzó a San Lorenzo recuperar el protagonismo del juego en el último cuarto. Siguió sumando cortos y no fue efectivo. Y así Ciudad pudo festejar y prenderse definitivamente en la lucha por su objetivo de pelear por el título hasta el final.

LA NACION

Temas Metropolitanos de hockey