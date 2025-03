Metropolitanos de hockey sobre césped: punta compartida por cuatro entre los varones y dos líderes en el certamen femenino

Fue un fin de semana a puro hockey del Torneo Metropolitano pero también un fin de semana al que la lluvia perjudicó. Sobre todo el domingo, ya que el agua provocó que el mejor partido de la rama femenina se suspendiera.

Entre los hombres, tras la segunda fecha quedaron en la punta de la tabla cuatro equipos: Mitre, que venció a Gimnasia y Esgrima por 2 a 1; Quilmes, que superó a San Martín por 3 a 1; San Fernando A, que goleó a Banfield por 5 a 1; y Ciudad, que derrotó a Ducilo por 1 a 0. Además, Banco Desarrollo y Banco Provincia aplastaron como locales a Lomas y San Fernando B por 6 a 1 y 5 a 0 respectivamente, y Universitario y Hurling empataron 1 a 1.

Fue sufrido el triunfo de Quilmes porque más allá de la distancia final de dos goles a favor del equipo de Juan Pablo Tisera, hubo un tiempo para cada uno. No dio respiro el inicio. Y el ganador pegó primero y rápido. Tras un ataque a fondo llegó el desequilibrio. Al minuto nomás Germán Driemel capturó un rebote en el área y no perdonó. Casi de inmediato lo tuvo el propio Driemel para aumentar la diferencia pero Díaz salvó su arco. Quilmes iba e iba. No frenó sus ataques por el sector derecho y generó las situaciones suficientes como para marcar el segundo. Lo merecía. San Martín, mientras, se defendió como pudo de ese arranque tremendo aunque, de a poco, logró imponer su juego y también quedó cerca del empate en su primer córner corto pero Druetto no llegó a desviar tras la barrida de Fernández.

Quilmes y San Martín: hubo un tiempo para cada uno G.Mabromata

El comienzo del segundo cuarto fue muy favorable a Quilmes, que recuperó el control. Tras un penal que se sancionó con polémica tras un corto, Altube tuvo la gran chance de marcar el segundo pero Dìaz se hizo gigante en el arco del conjunto de Jorge Crovetto. De todos modos el capitán logró desquitarse en el segundo fijo de su equipo. Giménez arrastró, Díaz contuvo a medias y en el rebote Lucas Altube, a los 27 minutos, por fin amplió la distancia en el marcador.

Tras el descanso y apoyado en el 2-0 parcial, Quilmes cedió el protagonismo para buscar agredir de contragolpe. San Martín, con la obligación de descontar, sostuvo la posesión, aunque no tuvo ideas en el ataque. Esa falta de intensidad del bloque ofensivo obligó a buscar con arrestos individuales. Y así Barberis tuvo el descuento tras un gran aéreo y un push sin ángulo que Colella detuvo sin problemas. Luego fue Fernández quien asistió a Ponce que, de media vuelta estuvo a punto de anotar pero otra vez Colella se lució para evitar la caída de su arco. Y en el corto posterior volvió a responder con una total seguridad.

San Martín merecía su descuento pero no lo encontraba. Barberis volvió a ser protagonista en la primera jugada del último cuarto para generar una nueva chance desde la jugada fija. Y así llegó el ansiado gol. Santiago Fernández, a los 16 minutos, desvió una gran barrida de Lascano que se había quedado con el rebote afuera del área y el perdedor se puso a tiro del empate. El empuje de San Martín no cesó y llegaron uno tras otro los cortos mientras la visita se defendía como podìa y Colella pasó a transformarse en la gran figura. Sin embargo poco a poco San Martín perdió su voracidad atacante y Quilmes se aprovechó. A los 24 minutos Juan Ronconi arrastró en el corto y, tras la atajada de Díaz, capitalizó el rebote para, de revés y con mucha calidad, tirar cruzado y volver a poner la ventaja de dos tantos. El vencedor se defendió hasta el final en una serie consecutiva de cortos en los que los picadores Stipcic y Taboada se lucieron para que el resultado no se modificara.

Ciudad y San Fernando, dos que habían comenzado el torneo con sendas victorias G.Mabromata

Dos líderes en mujeres

Por el lado de las mujeres hay dos equipos que quedaron en la punta tras haber ganado sus dos primeros partidos. Son Italiano y Gimnasia y Esgrima que, de local, derrotaron a Ferro y Lomas por 3 a 0 y 1 a 0, respectivamente. Además, Arquitectura superó a River por 1 a 0, Banco Nación a St. Catherine’s por 1 a 0 y San Lorenzo a Santa Bárbara por 3 a 0. También empataron Banco Provincia y Quilmes 1 a 1.

Lo más atractivo estaba en el duelo entre Ciudad y San Fernando, dos que habían comenzado el torneo con sendas victorias. Pero apenas pudo jugarse casi todo el primer tiempo. Por la lluvia torrencial que cayó en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires las jugadoras pidieron parar las acciones. La bocha no corría y después que los árbitros hablaran con los entrenadores Santiago Capurro y Matías Cammareri todo terminó.

Eugenia Trinchinetti, bastonera de San Fernando, en el partido ante Ciudad G.Mabromata

La verticalidad de Ciudad incomodó a San Fernando en el principio y recién transcurridos los primer minutos todo se hizo más equilibrado, con la posesión de la bocha pareja de ambos lados y varios ingresos al área aunque sin contundencia. Ciudad tuvo sus chances en base a recuperaciones que le permitieron concretar un par de aproximaciones en velocidad. Pero, así y todo, el resultado no se modificó en el primer cuarto. Ciudad tuvo, ya en el segundo, su primera oportunidad en el corto pero no hubo precisión en la jugada fija. La lluvia empezó a ser cada vez más fuerte, los charcos de agua se fueron sumando, el juego se hizo cada vez más lento y a la pelota le empezó a costar rodar con normalidad. Así llegó la suspensión a los 28 minutos. Y la promesa de un partido atractivo quedó pasada por agua.

