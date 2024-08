La lapidaria frase del Pájaro Mazzilli, el gran compañero de Gonzalo Peillat en la selección argentina

Escuchar

Hay que viajar a marzo de 2022. Era solo una cuestión de tiempo. Finalmente, la selección argentina masculina de hockey sobre césped perdió definitivamente a la joya de los últimos 10, 12 años: Gonzalo Peillat, que había renunciado primero al conjunto albiceleste en 2018, dio el portazo en enero de 2019 y decidió nacionalizarse alemán. Con este cambio, el defensor empezó a representar a la selección germana luego de seis años de residir en aquel país. Mannheimer HC, su club, formalizó su trámite administrativo al mostrarlo orgulloso en imágenes, con el nuevo pasaporte.

“Sólo porque ahora tengo un pasaporte no significa que soy parte del equipo. Para poder jugar de verdad, tengo que aportar valor al equipo y ganarme mi sitio. De hecho, había decidido volver a jugar internacionalmente. Que esta posibilidad pueda surgir ahora también es sorprendente para mí”, indicó en declaraciones a la web de su club. Y se puso la camiseta de Alemania, con la calidad de siempre.

Gonzalo Peillat celebra a lo grande el tanto contra la Argentina Santiago Filipuzzi/ Enviado

Para la Argentina, la partida de este especialista en córner cortos sigue siendo especialmente dolorosa por el valor agregado que le daba al equipo y porque es uno de los héroes dorados de los Leones en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Es cierto que nunca estuvieron dadas las condiciones para el regreso al plantel nacional, ni con Carlos Retegui ni desde 2020 con Mariano Ronconi. Además, fueron surgiendo otros tiradores de cortos como Leandro Tolini y Maico Casella. Pero su ausencia es indisimulable, a juzgar por sus fabulosas marcas de efectividad y su experiencia.

¿Cómo se dio el portazo de Peillat? El 25 de marzo de 2018, en un largo tuit, explicó los hechos que determinaron su postura de renunciar a la selección, la misma decisión que la de Agustín Mazzilli, otra de las grandes figuras de Río 2016. Su compañero, su amigo, que luego cambió drásticamente la decisión. Y Peillat quedó en el ojo de la tormenta.

Agustín Mazzilli, fuerza y corazón, siempre hacia adelante VillarPress

En esa suerte de carta, contó su desacuerdo respecto de la vuelta en su momento de Carlos Retegui al frente del seleccionado e incluso como head coach, solo cinco semanas después de que el Chapa renunciara como DT, el 16 de febrero de 2018. Además, apuntó contra el entonces presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Miguel Grasso. “Nuestro paso al costado es porque nos traicionaron, nos mintieron en la cara, nos faltaron el respeto y nos dejaron expuestos ante una situación inmanejable”, denunció al final de la misiva.

De ayer a hoy, un mundo. Y los rencores a flor de piel. El torneo masculino de hockey sobre césped terminó y los Juegos Olímpicos de París están llegando a su fin, pero el fastidio en la Argentina por la actitud de Peillat sigue brotando en los corazones de los más nacionalistas. El ex integrante de la selección albiceleste no solamente celebró un gol en la cara de algunos ex compañeros durante la clasificación de Alemania, que derivó en la eliminación argentina, sino que además citó una lamentable frase célebre de Diego Maradona. Burlas, exabruptos. De todo un poco.

"TENGO UN NUDO EN LA GARGANTA" 🥺



Cachito Vigil se rompe al ver a Gonzalo Peillat festejar un gol con Alemania frente a Argentina en hockey de #Paris2024

Agustín Mazzilli, ex compañero de la selección nacional, un amigo de otra época, de regreso de los Juegos Olímpicos, fue lapidario al referirse a su ex compañero, a la situación en general. “No es el primer partido que jugamos contra Alemania y ya en el primero lo gritó de esa manera también. A mí me pareció excesivo, pero creo que hasta ese momento, que fue hace dos años, todavía yo estaba con un poco de doble sensación, porque la verdad que era un jugador con el que compartía habitación, fue amigo mío y todo. Quería que volviera; pero a partir de eso, que fue dos años atrás, ya directamente me puse a pensar y dejé en claro que él es un alemán más”.

👀 El Pájaro Mazzilli habló sobre Gonza Peillat



🔥 "NO ES EL PRIMER PARTIDO QUE JUGAMOS CONTRA ALEMANIA, YA EL PRIMER PARTIDO LO GRITÓ DE ESA MANERA TAMBIÉN... ME PARECIÓ EXCESIVO"



🔥 "FUE MI AMIGO, COMPARTÍA HABITACIÓN"



🔥 "DEJÉ EN CLARO QUE EL ES UN ALEMÁN MÁS"

El Pájaro, capitán de Los Leones, evidentemente, sigue con el dolor a flor de piel. “Claramente se nota que no le interesa o tiene muchas sensaciones para con Argentina. Está claro que hay que empezar a decir que es un alemán que nació en Argentina y está todo bien. Pero es un alemán más y está jugando en un equipo que en los últimos ocho Juegos Olímpicos llegó a semifinales y capaz que a finales también, así que claramente va a ser siempre candidato”, reconoció de un rival durísimo, más allá del caso personal.

Al final, Alemania perdió con Países Bajos en una dramática definición en la final del certamen de hockey masculino. En las redes sociales, siempre pendientes a estos asuntos, le apuntaron a Peillat desde ese gesto hasta hoy.

