Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2024: las cuatro palabras que las definieron para conseguir el bronce

Escuchar

PARIS.- Es muy pronto para pensar en el futuro de las Leonas, cuando recién acaban de colgarse la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de salir airosas del infartante encuentro por el tercer puesto ante Bélgica. Quedan las últimas sensaciones, esa vibración de haber ocupado una vez más un lugar en podio, a la espera de desfilar en la ceremonia de cierre de este domingo en el Stade France. Vale la pena conocer sus emociones, un carrusel de sentimientos, desde la manera en que se recuperaron del cimbronazo ante Países Bajos, hasta el feliz desenlace ante las Panteras Rojas.

Valentina Raposo ya tenía una experiencia invalorable en Tokio 2020, y en sus segundos Juegos Olímpicos, apenas con 21 años, comentó: “Es el premio a la disciplina y a la entrega que dio este equipo en todo el proceso en el que muchas dejamos varias cosas de lado. No digo que otros equipos no lo hagan, pero a Argentina todo le cuesta el doble. Por ahí hacemos como que es obligación llegar o que es fácil, pero es para lo que nos entrenamos”. La salteña, cada vez más madura en la última línea, agregó: “Hay mucha garra; desde Sydney 2000 que las Leonas vienen inculcando lo que es vestir esta camiseta, lo que significa la Leona en el pecho. Y en los partidos difíciles, cuando no sale el juego, aflora ese espíritu argentino que lo llevamos en la sangre. Me encantaría seguir en la selección y poder conseguir lo que hasta ahora no se pudo en mujeres, la medalla dorada”.

Valentina Raposo, durante el partido ante Países Bajos; la salteña mostró un buen nivel ARUN SANKAR - AFP

La volante Agostina Alonso se refirió al sacudón de las semifinales y cómo se recuperaron: “Queríamos sacar esa tristeza y bronca de lado, pero creo que a partir del segundo cuarto levantamos cabeza, empezamos a jugar nuestro juego siendo Argentina, que tiene esa esencia, y hasta el final lo fuimos a buscar, en eso no negociamos”. Además, semblanteó el espíritu del equipo: “Somos las Leonas y es un legado que nos lo vienen enseñando las más grandes a las más chicas. Ahora, nosotras estamos tratando de trasladárselo a las más nuevas. Creo que es la esencia y el ADN de este equipo desde que nació, y eso no se negocia. Después podemos jugar mejor o peor, con más juego o menos, pero siempre lo vamos a buscar. Lo de las seis medallas habla de lo que es este equipo; el compromiso y el amor por la camiseta”.

Agostina Alonso y su festejo cuando Las leonas vencieron a Alemania por el pase semifinales Santiago Filipuzzi/ Enviado

María José Granatto fue una de las más dolidas luego de la derrota por 3 a 0 ante Países Bajos: “Nos dimos el tiempo para estar mal, para estar tristes, pero sabíamos que nos teníamos que secar las lágrimas, borrón y cuenta nueva. Y ante Bélgica era una final”. ¿De dónde sacó las fuerzas este equipo para reanimarse? La delantera de Santa Bárbara lo explicó: “Los valores que tanto hablamos son esos: tuvimos grandes referentes y ahora se lo hacemos saber a las más chicas. El equipo entendió que Argentina va por sobre todo y con la idea de que siempre hay otra oportunidad. Por eso salimos adelante. ¿Si quiero seguir hasta Los Angeles? Obvio que sí: esta selección es el lugar donde soy feliz y amo estar y donde entrego mi vida”.

María Granatto, ante Gran Bretaña, dribleando entre las defensoras Aijaz Rahi - AP

Al igual que sus compañeras, la tucumana Victoria Sauze tuvo que procesar el mal trago de no poder pelear por el oro y habló sobre el día jueves, previo al encuentro ante Bélgica, en el que necesariamente hubo que reenfocarse: “Era seguir trabajando para avanzar siempre un pasito más. Este equipo no se conforma. El jueves fue un día difícil: nos miramos a los ojos, nos contagiamos mucho e hicimos el duelo que teníamos que hacer, lloramos lo que teníamos que llorar y ya pensamos en lo siguiente. El bronce era el nuevo oro y se trataba de un partido ciento por ciento anímico. Muy emocional. El partido no lo iba a ganar el que mejor jugara, sino el que más fuerte estuviera de la cabeza. Nos convencimos de todo lo que valía esta medalla para nosotras”.

Victoria Sauze distribuyendo en el mediocampo John Locher - AP

Aun siendo de las más chicas y en su primer torneo grande, Sofía Cairo asumió con prestancia la responsabilidad de convertir el último penal ante las Panteras Rojas. Y no falló: “Esto es un sueño… y una medalla olímpica es tremenda. Es mucho lo que hacés para llegar hasta acá, así que estoy supercontenta. Argentina es esto: si no sufrimos, no somos la selección. Somos un equipazo hermoso. Fue el último partido de algunas que ya se van, otras que seguimos, pero nadie sabe qué va a pasar en un futuro. Desde chiquita miraba a las Leonas por la tele y hoy en día juego con ellas. Para mí es un sueño, literal. Estoy superdisfrutando todo”.

El momento en Sofía Cairo anota el gol de penal ante Bélgica ARUN SANKAR - AFP

Sofía Toccalino resaltó haberse aferrado al podio: “Hay que valorarlo, porque somos personas a las que nos cuesta un montón, más allá de que somos privilegiadas del lugar que ocupamos, por eso lo hacemos con el amor más grande sin esperar nada a cambio. Y acá estamos: haciendo podio olímpico”. La volante se refirió también a las condiciones: “Cada jugadora que fue pasando por este equipo dejó la vida sin esperar nada a cambio. Nos entrenamos como si fuésemos profesionales y no dejamos de ser amateurs. Nos cuesta un montón. Prefiero jugar con mi camiseta, con mis colores para el país que me dio todo. De lo poco que tengo, todo es argentino para mí, vivo con mi corazón celeste y blanco, y estoy agradecida mi club. ¿Milagro? No sé. La realidad es que se podrían mejorar y hacer un montón de cosas en el deporte. Pero es el valor de ser argentinos”.

Sofia Toccalino y otro paso en su carrera: un podio en París Clive Brunskill - Getty Images Europe

Mientras que Zoe Díaz de Armas (18 años) se diplomó de Leona en estos Juegos [”Ya caí, posta: es una locura y estoy supercontenta por el equipo”, su compañera de Club Italiano, Lara Casas, mencionaba: “No soy una persona muy soñadora, vivo mucho el día a día. Es una bajada del club, me encanta esa idea de ir paso a paso. Con Zoe somos parecidas en ese sentido: lo primero que pensamos fue en eso. Vamos de a poco en la selección, recién arrancamos. ¿Cómo nos recuperamos después de perder las semifinales? Era cambiar el chip y lo hicimos. Sabíamos que teníamos que cambiar la cabeza rápido”.

Zoe Díaz de Armas: presente y futuro de las Leonas

Cristina Cosentino resultó clave por partida doble, en las definiciones por penales ante Alemania, que sirvieron para el salto a semifinales, y ante Bélgica, donde se aseguró el oro: “Es una locura. Nos lo merecíamos como equipo. Desde el momento en que perdimos las semis, dijimos: ‘el bronce tiene que ser nuestro’. Hagamos lo que hagamos, nos tenemos que ir a casa con esta medalla que es súper importante para el país, para nosotras, por todo el esfuerzo que hacemos día a día. Estoy muy contenta y orgullosa. Creo que todavía no caigo, cuando pasen los días voy a entender mucho más todo lo que está pasando”, aseguró la arquera de Banco Nación, que volvió a ser determinante en el resultado final.

Cristina Cosentino se hizo gigante en las definiciones por penales ante Alemania y Bélgica Santiago Filipuzzi / Enviado especial - Santiago Filipuzzi/ Enviado espe

Agustina Gorzelany estaba orgullosa de sus compañeras: “Llegaron los penales ante Bélgica, pero tenemos una arquera increíble y unas jugadoras pendejas que parecen que tienen quinientos partidos encima y se la bancan como loco. Acá estamos. Es la constante resiliencia y superación, buscando ser nuestra mejor versión; es un legado de las Leonas que tratamos de transmitirlo año tras año. Hoy nos toca a nosotras y va pasando de generación en generación”.

Agustina Gorzelany y su golazo ante España Santiago Filipuzzi / Enviado especial - Santiago Filipuzzi/ Enviado espe

Y la capitana Rocío Sánchez Moccia, que se quebró de emoción en el podio sabiendo que fue su último paso olímpico, comentó: “Miles de veces pasamos por cosas malas, no es que alguna vez fue peor o mejor. Pudimos sobreponernos para dejar la camiseta en lo más alto. Ojalá las cosas cambien. Y si no, sé que van a ponerle el pecho a las balas. Sea como sea. Hay Leonas y futuro para rato. Lo bueno también es que fueron las más chicas fueron las que definieron los penales”. Y ensayó una despedida: “Estos fueron mis últimos Juegos Olímpicos. Este grupo me ilusionó y me hizo creer. Disfruté mucho el proceso. Es un equipazo, que tiene por delante un porvenir enorme. Y eso es lo lindo de ser parte de las Leonas, saber que están siempre esos valores, que van detrás de la camiseta, y que se transmiten de generación en generación”.

Rocío Sánchez Moccia y una despedida olímpica con medalla Steph Chambers - Getty Images Europe