Leonas: el cachetazo que recibieron de Nueva Zelanda y un debut en Tokio 2020 que despierta interrogantes

TOKIO.- “Es un cachetazo duro”. Rocío Sánchez Moccia trazó la más sincera radiografía del negativo debut de las Leonas en Tokio 2020. Madre de Francesca, con su nena ahora a la distancia, la habilidosa volante encontró esa figura para semblantear la contundente derrota ante Nueva Zelanda por 3 a 0. Su descripción se ajusta a lo que sucedió. No es la primera vez que la selección femenina de hockey sobre césped recibe esta clase de mazazos, pero lo inquietante es saber si el equipo está realmente preparado para afrontar lo que viene, teniendo en cuenta la carencia de partidos oficiales durante un año y medio.

Desde que las Leonas son Leonas, Nueva Zelanda siempre fue un equipo medianamente accesible. Tarde o temprano, se lo quebraba. Pero con el paso de los años se transformó en un contendiente cada vez más difícil, al punto de ser capaz de complicar a cualquier rival en los grandes torneos FIH: holandesas, australianas, chinas y alemanas también sufrieron a las Black Sticks. La caída obliga a recuperarse rápido y sentirse lúcidas para el encuentro de este lunes ante España (7 de la Argentina), por el grupo B. Las ibéricas tuvieron una derrota lógica ante Australia (3-1) y también querrán revancha.

La Argentina se quedó con esa sensación de querer y no poder. Ahora, la tarea consiste en gran medida en digerir pronto este traspié y que los tiempos alcancen para observar a un conjunto nacional con otro vuelo, más afilado en el área contraria y capaz de herir. Sucede que las Leonas llegan cara a cara ante la arquera contraria en repetidas oportunidades, pero les falta poder de fuego.

Partido de Hockey entre Argentina y Nueva Zelanda. Santiago Filipuzzi

“El otro día hablábamos de que hace rato no teníamos un torneo como éste, de estar concentradas y jugar día por medio. No iba a ser fácil volver al ruedo, con todo lo que se vivió. Pero no digo que hay que tirar con esa mochila de que hubo una pandemia. Hagámonos cargo de lo que pasó”, afirmó Sánchez Moccia, la mediocampista formada en Liceo Naval.

No hubo caras largas ni mucho menos llantos; sí un proceso interno para elaborar el impacto de una derrota que se consumó en el arco propio con los tantos de Kelsey Smith, Hope Ralph (ambos de córner corto) y Holly Pearson, todos en la segunda mitad del partido. Las neocelandesas no son nada del otro mundo, pero con sus recursos supieron cerrarse, buscar opciones de córner corto y cuando encontraron la chance, convertir. Facturación práctica de las oceánicas contra las N° 2 del mundo.

Carlos Retegui, entrenador de las Leonas: "Es un aprendizaje"

Carlos Retegui está asociado con el éxito en el hockey. De hecho, su último paso por el olimpismo se dio hace cinco años, posando feliz con sus Leones de oro en Río 2016. Sin embargo, también la pasó mal en muchos momentos al frente de los seleccionados y recordó uno en particular: “Es un aprendizaje grande, a mí esto ya me pasó en Londres 2012, cuando perdimos con Estados Unidos por 1 a 0 en el segundo partido. Fue muy parecido al de hoy, con dominio y situaciones de gol, hasta que nos ganaron de contra”.

El Chapa consume estas próximas horas en análisis de video y un mensaje que le llegue al plantel, aunque todavía es tiempo para que las más grandes del plantel sepan levantar a las jóvenes, si es que lo necesitaran. “No es el debut que uno imaginó, pero el deporte te marca que se termina cuando suena el silbato final. Recién vamos por el primer partido de los ocho que queremos jugar”, dijo el DT.

Aquella “fan” de las Leonas que cumplió el sueño

En medio del calor aplastante del mediodía en el complejo de Ariake, Julieta Jankunas tenía un motivo para sentirse feliz, más allá del duro traspié. Fundamentalmente, se trató de su primer partido en Juegos Olímpicos, el certamen más importante para este deporte.

“Estoy muy emocionada, cuando escuché el himno se me cayeron un par de lágrimas. Es una locura estar acá, yo siempre fui una de esas fans mirando a las Leonas por la tele y hoy estar acá es muy lindo. Siento que el equipo vibra bien y hay que llevarlo a la cancha, plasmarlo ahí”, contó la atacante cordobesa.

Jankunas, en su debut olímpico Santiago Filipuzzi - LA NACION

Jankunas describió el horno en que se convirtió la cancha sintética, bajo una temperatura que obligó al tenis olímpico, por ejemplo, a instrumentar prevenciones: “El calor es durísimo, pero es un factor que lo sabíamos desde el primer momento. Nos preparamos para esto y los cambios son cada cuatro minutos, de manera de saber que es el lapso para darlo todo, morir y recargar energías”.

La rubia del club Ciudad, que desde su provincia padeció la mudanza a Buenos Aires, hasta que se adaptó, cree que no hay margen para el lamento: “Es aprender de esto y hacer un click que ya está, tenemos las horas contadas para el próximo partido. Esto no nos puede tirar abajo en absoluto. Es video, análisis y a ganarle a España”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project