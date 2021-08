Leonas finalistas en Tokio 2020: la emotiva arenga de Retegui y la alegría de las chicas tras el triunfo ante India

¡Vamos vamos, Argentina. Vamos vamos, a ganar. Que esta banda, quilombera, nonte deja de alentar!

La locura, el desahogo, las lágrimas, los abrazos. Todo es alegría para las Leonas, que se aseguraron una vez más un lugar en el podio olímpico de hockey tras vencer por 2-1 a India e instalarse en la final de Tokio 2020.

“Los mil médanos, los mil entrenamientos, los miles esfuerzos. ¡Son finalistas! ¡Qué lindo, qué lindo disfrutarlo!”, les dijo Carlos Retegui a las chicas argentinas, en la ya habitual arenga del entrenador. Y luego las motivó rumbo a lo que viene: “Vamos que tenemos que ganar la final”.

La del viernes, desde las 7 y frente a Holanda, será la tercera final olímpica de las Leonas en lo que va del siglo. Después de aquel histórico 1-3 ante Australia en Sydney 2000, donde fue la génesis de este equipo, y el sufrido 0-2 ante Holanda en Londres 2012, ¿será la tercera la vencida, como se ilusionó Lucha Aymar vía Twitter? Solo el destino lo sabe.

“Estamos en la final, estamos disfrutando eso y ahora queremos ganarle la final contra Holanda, el eterno rival. Estamos felices porque conseguimos lo que vinimos a buscar a Tokio. Veníamos de no tener competencia, de haber llegado a la final en los últimos torneos”, destacó Noel Barrionuevo, autora de los dos tantos argentinos. Sobre sus goles, explicó: “No tengo mucho análisis de los goles en este momento. Salieron, que es lo importante”. Luego, agradeció: “Mi familia fue el sostén en todo este tiempo, fundamentales para que yo esté acá”.

El gol que valió el pase a la final

Segundo gol Argentina

Delfino Merino todavía no caía cuando habló ante las cámaras de TyC Sports: “Todavía no puedo creer que ya tenemos una medalla. Todavía no caigo. Fue una preparación atípica, con preparación en la costa y en nuestra casa. Todo valió la pena. Es mucho el aguante que llega, la energía y les agradecemos mucho”, dijo.

Con respecto a ser una de las sobrevivientes del subcampeonato olímpico de Londres 2012, una de las mejores jugadoras del mundo valoró: “La realidad es que no importa si ya viví esto o no. Este es un equipo completamente distinto. La sensación es única, lo ganó el equipo y eso es lo más lindo. Cada una tiene un rol y sabe lo que tiene que hacer.”

Merino se abraza con Agustina Albertarrio Santiago Filipuzzi - LA NACION

Emocionada, Belén Succi contó qué fue lo primero que hizo tras la victoria. “Lo primero que hice fue llamar a mi hijo para decirle que le voy a llevar una medalla. Como le dije cuando me fui por 40 días, si mamá le llevaba una medalla para el país iba a ser una enseñanza de la pandemia. Fue un año y una preparación durísima para todas.”

Majo Granatto hizo un interesante análisis del camino recorrido por Las Leonas en Tokio: “Fue un torneo durísimo. No arrancamos de la mejor manera, pero el equipo creció mucho. Dejamos muchas cosas para estar acá. No fue suerte, no fue el destino. La derrota inicial puede pasar, por los nervios del debut, pero fuimos mejorando, ganamos un cuartos de final impresionante y hoy también, frente a un rival durísimo, que nos planteó un juego muy trabado y muy cerrado. Encima arrancamos perdiendo, pero estoy muy contenta por cómo el equipo respondió a eso.”

La jugadora del Oranje-Rood, de Holanda, anticipó cómo afrontarán la final contra el mejor equipo del mundo: “Nos preparamos mucho para estos últimos partidos. Las finales se juegan a dejar todo, con el resto que nos quede. Jugaremos la final al 100 y saldremos vacías. Dejaremos todo”.

Todos los abrazos son para Noe Barrionuevo, autora de los dos goles de las Leonas frente a India Santiago Filipuzzi - LA NACION

En su debut olímpico, Agustina Gorzelany ya sabe que se lleva una medalla a su casa. “No lo puedo creer. Sonó la chicharra y me largué a llorar, se me vino toda la preparación encima. Saber que nos vamos a colgar una medalla, en mi primer Juego Olímpico, es muy fuerte. Es muchísimo”, compartió.

Luego, tuvo un espacio para agradecerle a las primeras Leonas, las que marcaron a fuego ese apodo hace 21 años, con una medalla de plata inolvidable en Sydney 2000. “Estamos devolviendo lo que esa generación gloriosa de Leonas logró. Que la final sea lo que tenga que ser. Estamos muy felices”, dijo

Agustina Albertarrio valoró el nivel de las rivales, pero por sobre todas las cosas, la entrega de todo el equipo argentino: “No puedo procesar nada todavía. Fue un partido durísimo. Sabíamos que India iba a salir a jugar con todo. No puedo más, no puedo mantenerme de pie de los nervios, la emoción y el cansancio. Le mando un beso grande a toda mi familia, mis amigos y toda la Argentina. Hay que pasar ya a lo que sigue y ya tenemos que enfocarnos en Holanda.”

El desahogo final

Final Argentina

Acerca de la preparación, compartió: “Siempre decimos que solo nosotras sabemos lo que hicimos para estar acá. Fueron dos años durísimos, casi no estuvimos en casa, sin rodaje internacional. Recorrimos varios lados de gira por 20 días, lo entregamos todo para llegar acá. Estamos disfrutando. Este grupo lo merece”.

Finalmente, Retegui destacó los aspectos más importantes de este nuevo logro del hockey argentino. “Tengo una gratitud muy grande con toda la gente que se levantó a alentarnos. Tercera final olímpica consecutiva. A veces me pregunto, ¿por qué tanto? Pero no es casualidad. Tiene que ver con un método y un proyecto de trabajo del que estamos convencidos y te premia. No tiene que ver con el éxito y con ganar una medalla. Tiene que ver con apoyar la cabeza en la almohada tranquilo y saber que se dejó la mejor opción posible. Queda un partido más, el más importante, que vinimos a ganarlo .”

Sobre el partido en sí, analizó: “India jugó un partidazo, que supimos contrarrestar a pesar de no tener ritmo de competencia internacional en más de un año.

Por último, valoró: “Esto es un premio para el deporte argentino. Del Enard, de la Secretaría de Deportes, de la Confederación de hockey, que siempre nos apoyan. Tercera final olímpica consecutiva... Es algo muy groso. Jugaremos contra el mejor equipo del mundo, que es Holanda y hay que asumirlo, pero hace un año les ganamos. Y si queremos ganarles de vuelta hay que atacarlas. Jugar con confianza y a ganador . Y disfrutarla, por sobre todas las cosas.”

LA NACION