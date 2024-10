Metropolitanos de hockey: GEBA mandó al descenso a Vélez en mujeres y Quilmes protagonizó un partidazo ante Universitario en varones

A sólo dos fechas del final del cierre de la fase regular, los Torneos Metropolitanos de hockey siguen ofreciendo emociones grandes cada fin de semana y, a su vez, definiciones en cuanto a clasificación para los playoffs y descensos. Queda muy poco por jugar y todavía habrá mucho en juego, si vale la repetición de las palabras.

Entre las damas, la lucha por saber qué equipo acompañará a Lomas a la clasificación directa a las semifinales se mantiene porque Gimnasia y Esgrima y Arquitectura no aflojan su paso y mantienen su ilusión. GEBA superó a Vélez por 1 a 0 y más allá de mantener la diferencia de dos puntos con el equipo de Agronomía, la victoria provocó el descenso del conjunto de Liniers; Arquitectura, en tanto, goleó a San Lorenzo por 4 a 1 y se ubica tercero en la tabla. Abajo, justamente San Lorenzo y St. Catherines’s, que venció por 1 a 0 a San Fernando, serán los que definirán qué equipo irá al repechaje para no descender. Además se destacó la gran victoria de River por 3 a 2 sobre Lomas ya que el local le quitó el invicto. También, Quilmes venció a Italiano por 2 a 1, el ya descendido SIC venció a Ciudad por 1 a 0 y empataron sin goles Banco Provincia y Santa Bárbara.

En el partido más atractivo se enfrentaron dos equipos con aspiraciones distintas. GEBA, para pelear arriba; Vélez, para mantenerse. Al final hubo lógica. Desde el arranque GEBA mantuvo su estructura de juego, moviendo la pelota con calma y sin apurarse. Vélez intentó no romper su estructura para no dejarle espacios al rival, aunque animándose y yendo a buscar el área adversaria. El conjunto de Juan Pacheco tuvo varias entradas peligrosas al círculo de Vélez, pero Cainzos se mantuvo firme para responder. La más clara se la sacó la arquera a Raymondo a los 17 minutos pero no pudo ser. Recién en la mitad del segundo cuarto el ganador tuvo su primer corner corto que Alimenti arrastró fuerte y esquinado, pero Cainzos volvió a aparecer para convertirse, ya a esa altura del juego, en una de las figuras del partido. Faltando un minuto para el entretiempo, Guignet tuvo su chance en una enorme jugada individual, pero nuevamente Cainzos apareció para impedir el gol.

El festejo de GEBA ante Vélez en el Metropolitano de hockey femenino

Recién a los 3 minutos del segundo tiempo Catalina Alimenti tuvo una nueva chance con el corto, arrastró cruzado y puso el 1 a 0. Con la derrota, el conjunto de Martín Sánchez perdía la categoría y así el juego se hizo mucho más emotivo. En los últimos 15 minutos Vélez se mostró mucho más ofensivo y fue a buscar el empate. Pero allí apareció Dodorico que tuvo su primera intervención importante a siete minutos del cierre. Tras la amonestación de Campi, GEBA terminó el partido con una jugadora menos y el final se le hizo cuesta arriba. Vélez tuvo una mayor posesión y marcó un ritmo aún más agresivo. Sin embargo, no le alcanzó y acompañó a SIC, que ya había descendido, a Primera B.

Banco Provincia venció al líder

Entre los caballeros se destacó el triunfo de Banco Provincia ante el líder San Fernando A por 2 a 1 que le permitió al ganador mantener una diferencia de cuatro puntos con respecto a Ducilo, tercero, por lo que un triunfo en la próxima fecha lo clasificará directo a las semifinales. Santa Bárbara empató 2 a 2 con Ciudad A y Mitre igualó con Gimnasia y Esgrima 1 a 1 en un encuentro entre dos equipos que buscarán hasta el final su pasaporte a los playoffs. En la goleada de la fecha, Ducilo aplastó a Banco Desarrollo por 9 a 1, el descendido Ciudad B repartió puntos con Lomas con el 1 a 1 y San Fernando B empató con Hurling 2 a 2.

Un partidazo armaron Quilmes y Universitario, dos equipos que a tan poco del cierre de la primera fase del torneo todavía pueden jugar en la postemporada o... descender. El encuentro comenzó dinámico entre dos conjuntos separados por apenas dos puntos (llegó arriba el platense) pero que tenían muy claro que necesitaban ganar. El que golpeó primero fue Quilmes ya que a los 20 minutos Juan Ronconi, con una pegada de revés, puso en ventaja a su equipo. Aturdido por la desventaja, el conjunto de Juan Pacheco recién presionó más sobre el final del primer tiempo e intentó mantenerse cerca del área rival. Pero se fueron al descanso con la ventaja mínima para Quilmes.

Quilmes y Universitario protagonizaron un partidazo en el Metropolitano de hockey Fernando Sánchez

En el comienzo del segundo tiempo el conjunto de Juan Pablo Tisera golpeó duro y en dos minutos, a los 4 y 5, Mariano González y Santiago Petosa respectivamente, ampliaron la distancia. Sacudido por el golpe, recién en el final del tercer cuarto Universitario pudo descontar con una arrastrada de Ignacio González a los 13 minutos. Y aunque el ganador pudo aumentar la diferencia en ese cierre del capítulo, llegaron al último con el 3-1 parcial. En esos últimos 15 minutos se vio lo mejor. Porque Quilmes buscó cerrarlo con el cuarto gol y Universitario intentó el descuento para ir después por la heroica. A los 21 minutos Santiago Petosa le dio un respiro a Quilmes con el cuarto tanto. Pero Universitario no se rindió. Tres minutos después descontó Máximo Kiernan y faltando 10 segundos para la chicharra final Thiago Arque puso el 4 a 3 definitivo.

LA NACION

Temas Metropolitanos de hockey