Escuchar

Yésica Frías, exesposa del futbolista Exequiel Palacios, habló con el noticiero de TN para aclarar algunos puntos sobre unas imágenes que se difundieron en su cuenta de Instagram. Resulta que la influencer vendió una camiseta de la selección argentina y una medalla con el fin de poder recaudar dinero para pagar una cuota de su casa ubicada en Tigre. Y, como era de esperar, encendió la polémica.

Yésica Frías con el comprador de la camiseta de Exequiel Palacios Instagram (@yesifrias_)

Tras el revuelo que se armó por la venta de estos dos objetos de un gran valor económico, Frías decidió salir a aclarar la autenticidad de la medalla, a la cual calificó como “réplica” de la que se entregó en la final de la Copa de Qatar, y descartó que la original esté a la venta, ya que se encuentra en posesión del actual jugador del Bayer Leverkusen de Alemania.

“Las cosas de él, las tiene él. Lo que yo tengo son regalos que me hizo a mí como la camiseta que vendí ayer con la dedicatoria de él. Mi intención es terminar de pagar el departamento y no tener un recuerdo de él. La vendí y no está mal”, aclaró, en primer término, la expareja del futbolista.

A raíz de esta declaración, la periodista Dominique Metzger decidió interceder para que ella brinde claridad acerca de si la medalla vendida -y expuesta por el comprador en Instagram- era la original. “La medalla la tiene él, ¿cómo voy a venderla? Primero esa medalla le corresponde a él, aunque me siento parte del logro porque somos parte de un equipo. Lo que yo tenía era una réplica que me regaló”, relató.

La foto del comprador de la remera y la medalla del campeón del mundo Instagram (@yesifrias_)

En esa misma línea, aseveró: “¿Cómo voy a tener algo de él? De mi boca nunca salió eso. Jamás voy a vender la medalla de Exequiel Palacios. Solo vendo cosas mías y no voy a tomar posesión de cosas suyas para comercializarlas”.

“No siento que sea una subasta, siento que es algo para poder pagar mi departamento. Si no pago en tres meses el plan de pago los dueños pueden desalojarme. Ellos están en su derecho, en diciembre de 2023 tendría que haber terminado de pagar. Le estoy reclamando lo que corresponde y que separemos los bienes”, añadió, compungida.

Con el fin de poder solventar los gastos de su propiedad y así asegurar un techo para su familia, Frías contó, de manera pormenorizada, cómo obtuvieron esa casa que hoy en día registra una deuda que deberá ser saldada para que ella no sea desalojada.

Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, aclaró que la medalla de campeón del mundo era una réplica

“Ni siquiera es de nosotros. Lo que hicimos es firmar el boleto de compra-venta. Él ahora no me quiere dar la plata para pagarlo porque no sabe si le va a quedar a él. Entre que perdió un hijo, me engañó y la humillación de su familia hacia mí y mi entorno, lo mínimo que puede hacer como hombre es pagarle el techo a la persona que elegiste para formar una familia, que te bancó en los peores momentos. Yo no estoy pidiendo que me mantenga, no salgo a trabajar en estos momentos porque no estoy bien emocionalmente”, profundizó Yésica quien añadió, anteriormente, en diálogo con Socios del Espectáculo que atraviesa periodos de depresión y ansiedad a raíz de un conjunto de sucesos que la dañaron.

Por último, la mujer contó cómo es su actualidad y qué vínculo estableció en las redes sociales: “Yo no vivo para la gente, si tengo apoyo por mi historia y todo lo que pasé. Alguien que pasó lo mismo va a tener empatía”, cerró.