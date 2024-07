El emotivo encuentro de un fan con los jugadores de la selección argentina que terminó con un palito para Guardiola

Escuchar

Este domingo, la selección argentina enfrentará a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, por la final de la Copa América e intentará conseguir el mismo resultado que obtuvo en la última edición del torneo: salir campeón. Pero, entre medio de los entrenamientos, los viajes y los partidos, tras campeones del mundo compartieron un momento muy especial con un grupo de hinchas.

Messias 305 es un club de fans de Lionel Messi que lo sigue a todas partes. Ahora alienta a la selección argentina en la Copa América y entre medio de los partidos el grupo le organizó una increíble sorpresa a uno de sus miembros, Juancito. ¿De qué se trató? De una reunión de lujo con nada más y nada menos que Julián Álvarez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios. Hubo fotos, firma de camisetas y una divertida charla.

Juanito tuvo una divertida charla con Palacios, Fernández y Álvarez (Foto: Captura de video / Instagram @messias305miami)

Tras intercambiar saludos y firmas de camiseta y ya en confianza con los campeones del mundo, Juancito le preguntó a Julián Álvarez algo que más de un hincha quiere saber: “¿Cómo haces para correr tanto?”. Rápidamente, todos en la habitación comenzaron a reír. “Tengo que correr a estos que no corren”, le respondió “La Araña”, mientras apuntaba a sus compañeros. “¡Qué manera de correr! ¿Cuántos pulmones tenés?”, insistió el hincha. “Corre para todos lados, ¿no?”, comentó Palacios. “Está por todos lados, choca, molesta; a los defensores los vuelve locos. No lo puedo creer”, advirtió Juancito e hizo reír a todos.

Pero, el hincha no solo habló sobre las corridas maratónicas de Álvarez en el campo de juego, sino que también opinó sobre el club europeo en el que juega Enzo Fernández. “El Chelsea está pasando por un mal momento”, expresó y los futbolistas prácticamente lloraron de la risa con su comentario. Incluso el volante le dio la razón. “Yo que vos me hubiese quedado en el Benfica”, acotó el fan e incluso le dijo que tenía que levantar al equipo. El ex River intentó contener la risa y en modo un poquito más serio, aseguró que no se podía quedar en el club portugués.

Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Julián Álvarez se reunieron con el grupo de fans Messias 305 (Foto: Captura de video / Instagram @messias305)

Incluso también se hizo mención del equipo que tiene en sus filas al futbolista de Calchín. “El City jugaba muy bien”, comentó Palacios y acto seguido vociferó lo que piensan algunos fanáticos. “Pero no juega, no lo pone mucho”, dijo el mediocampista en referencia a Álvarez.

“No, siempre lo puteo a [Pep] Guardiola”, aseveró Juancito y nadie pudo contener la risa. “Disculpa, pero es verdad. Siempre digo ‘¡meté a Julián!’”, sostuvo el hincha. Ante esto, una de las personas que estaba en la habitación le preguntó si Álvarez debería jugar con Erling Haaland (el número 9 titular del Manchester City) o en su lugar. Él no lo dudó y dijo que tiene que jugar “por Haaland”.

Además de charlar y conocer personalmente a Juancito, los campeones del mundo también se interiorizaron en su vida. En una de las publicaciones que hizo el grupo de fans en Instagram, detallaron: “Juancito es uno de los integrantes más queridos de los Messias 305. Su historia es muy fuerte. Nació cuatromesino y los médicos le dijeron a sus padres que no iba a vivir. Sin embargo, los padres no se dieron por vencidos y lucharon para que pueda salir adelante. Principalmente, su madre fue un pilar importante en su vida. Hasta logró que él camine por sus propios medios”.

La historia de Juancito, el hincha de la selección argentina que cumplió el sueño de conocer a los campeones del mundo (Foto: Instagram @messias305miami)

“Hace unos años su madre murió repentinamente. Juancito se empezó a dejar estar, hasta que conoció a Julito de los Messias. Ahora Juan quiere estar más vivo que nunca, siguiendo a la selección junto a su banda preferida, Messias 305″, sentenciaron. El grupo compartió cuatro videos del increíble encuentro con los futbolistas y muchos se conmovieron con las escenas.

