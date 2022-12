Increíble: una cámara spider noqueó a un jugador de criquet en pleno partido

escuchar

Un hecho increíble se dio en medio de un partido de criquet disputado en Sudáfrica, entre el conjunto local y Australia. Una cámara de las denominadas spider (las que sobrevuelan el campo de juego colgadas de cables) impactó de llenó en la cabeza de uno de los jugadores. Todo sucedió el 25 de diciembre, durante una jornada que el calendario internacional no interrumpió por la Navidad.

Anrich Nortje esperaba el desarrollo de la acción en su posición cuando de pronto cayó al césped, luego de ser golpeado por el artefacto tecnológico. La velocidad de la cámara provocó un impacto tan fuerte que el sudafricano sintió algo similar a un golpe de puño, que lo noqueó. La primera reacción del público fue de estupor y preocupación, hasta que notaron que el jugador lastimado pudo recuperarse. Nortje, de 29 años, se desplomó y recibió asistencia médica. A pesar del susto generalizado, el sudafricano pudo seguir jugando una vez que recibió el OK correspondiente de los profesionales que lo atendieron.

Anrich Nortje es asistido luego del impacto sufrido por una cámara spider

En las imágenes que se viralizaron puede observarse dos puntos de vista del mismo hecho: la cámara de frente, de la transmisión oficial del partido, y la toma que capturó la propia cámara spider, que tras el impacto con Nortje pierde el eje. “Para ser honesto, no sabía qué era lo que me había golpeado. Hasta ahora estoy bien. La cámara me golpeó el hombro y el codo, que está un poco dolorido. Pero por lo demás parece estar todo bien. Tendré que monitorear la evolución con los médicos”, declaró Nortje poco después.

En relación al momento previo al impacto, el sudafricano contó: “Vi unos cables y luego me di vuelta o moví la cabeza y luego vi la cámara, pero llegué tarde. Fue todo bastante rápido”.

El momento en el que una cámara spider golpea a un jugador de criquet en pleno partido

Desde Fox Sports pidieron disculpas de inmediato y luego explicaron que por lo general esa cámara sólo debe posicionarse tan cerca del campo de juego a la hora de las entrevistas post partido, precisamente para evitar acercarse tanto a los jugadores, y evitar situaciones como la que se dio en el partido del sábado.

También empleadas en el reciente mundial de Qatar 2022, las cámaras spider se trasladan a través de un sistema de cables que le permiten sobrevolar y trasladarse de un lado al otro del campo, y así ofrecerle a los televidentes puntos de vista únicos, solo imaginados en los videojuegos.

Utilizados en otros deportes, como el beisbol y el rugby, hasta el momento no se habían registrado accidentes de estas características. Porque además, y como también sucede con los drones, de acuerdo a la legislación de cada país todavía no está claro de quién es la responsabilidad del incidente.

LA NACION

