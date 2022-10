Independiente: con Cristian Ritondo y Néstor Grindetti, el Pro vuelve a la conducción de un club de primera

El periodista Fabián Doman puso fin a la era de Hugo Moyano en Independiente después de ocho años ininterrumpidos. Se impuso en las elecciones del club por amplia diferencia y dejó al candidato del sindicalista en la última posición.

La victoria de Doman significa el retorno del macrismo a la conducción de un club grande en el fútbol argentino, tras la última etapa de Daniel Angelici en Boca Juniors.

Decidido a aplicar un volantazo en el rumbo de la gestión deportiva de la entidad, Doman llega con Néstor Grindetti como número dos en su espacio: Unidad Independiente. El intendente de Lanús y referente de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, se mostró efusivo esta tarde cuando los boca de urna daban un triunfo para su espacio y una derrota fuerte para Javier Mazza, el economista que encabezó la lista del oficialismo.

“Miles de socios se acercaron todos juntos tratando de sacar a esta comisión del poder por el desastre que hizo y arrancando un nuevo proceso histórico en Independiente”, adelantó quien ahora será vicepresidente del Rojo. Durante la campaña el intendente ya había advertido que la entidad necesitaba un “cambio profundo” y hablaba de “desaciertos” en la gestión moyanista.

Un eufórico “Chau Moyano” escribió la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, que tiene en su cruzada contra el sindicalista a una aliada en Independiente, Florencia Arietto.

Esta tarde, tanto a Grindetti como a Doman se los vio junto al diputado nacional de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, quien también se mantuvo hiperactivo antes de los comicios y después de anunciar que apoyaría a Unidad Independiente. En ese momento habló de Doman, Grindetti y Juan Marconi -el periodista que ocupó el tercer lugar en la lista- como “amigos”.

Dijo también que no intentaba ser presidente de la institución porque, al ser también representante político, “no le podía dedicar el tiempo correspondiente”. En ese sentido aclaró, de acuerdo al portal Soy del Rojo: “Para ser presidente de Independiente no me tendría que dedicar a la política, al menos por un buen tiempo, y esa decisión no la tengo”.

El diputado que se referencia en su actual compañera de bancada y exgobernadora María Eugenia Vidal será ahora representante de los socios en Independiente. No obstante, su ambición mayor no se agota en el club, ya que Ritondo pretende ser gobernador bonaerense en 2023. Las pintadas “CR”, en alusión a sus iniciales, están estampadas en varias zonas de la provincia de Buenos Aires desde hace unos meses. En ese territorio ya fue ministro de Seguridad durante los cuatro años de Vidal en La Plata.

“Ahora nos toca poner orden a tanto desastre y desmanejo”, indicó Ritondo después de los comicios, en un mensaje que fue reposteado por la propia Vidal. “La Argentina de las patotas se termina en 2023″, acotó la referente de Pro.

Volvimos a ser Independiente. Los socios recuperaron el club y demostramos cómo dejar atrás el caos y la violencia.



Se hizo historia gracias a un equipo firme y decidido. Ahora nos toca poner orden a tanto desastre y desmanejo del club. pic.twitter.com/RWY3QhQe76 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) October 3, 2022

De esta manera, Grindetti y Ritondo se abren paso en el mundo del fútbol como en algún momento lo hizo Mauricio Macri, el expresidente que adquirió una alta notoriedad pública cuando sumó a su rol de empresario la titularidad del Club Atlético Boca Juniors, en 1995.

Las elecciones, en tanto, estuvieron dilatadas desde diciembre, ya que hubo una serie de instancias judiciales que finalmente Doman sorteó, luego de que la Junta Electoral rechazara la participación de su lista, al argumentar una serie de supuestas irregularidades en los papeles de la Agrupación Independiente Tradicional (AIT), patrocinadora de su candidatura.

La campaña tampoco escapó de la violencia. En julio pasado se produjo uno de los momentos de mayor tensión cuando durante una asamblea de socios que aprobó el presupuesto se produjeron fuertes incidentes frente a la sede del club. Ese día Moyano y sus alfiles debieron partir en medio de un operativo de seguridad, ya que hubo fuertes incidentes entre la Policía y los hinchas. Por eso, a la jornada electoral de hoy fue custodiada por 360 efectivos de la Policía Bonaerense, un elevado número de uniformados que dispuso la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide).

El desembarco de Doman y la plana cambiemita en Independiente fue celebrado en la oposición. La titular de Pro, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en expresarse. “¡CHAU MOYANO! Se terminan la patota y la mafia en Independiente. Y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó”, comenzó en Twitter. “Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país”, arengó la exministra de Seguridad, que pretende quedarse con la interna opositora y ser presidenta el año próximo.

¡CHAU MOYANO!

Se terminan la patota y la mafia en Independiente, y eso que no pude votar porque Moyano me expulsó. Las nuevas autoridades reconstruirán el club; nosotros, el país.

¡Felicitaciones @FabDoman, @NestorGrindetti, @MarconiJuan y @CristianRitondo! ¡Vamos Rojo! pic.twitter.com/GdYuV4mOzV — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 3, 2022

Pese a que Mazza tenía en su estructura a dirigentes que habían integrado la administración de Moyano en el club, el mismo Pablo Moyano ya se había anticipado en julio y había dicho que su familia dejaba la institución. Sin embargo esa vez defendió la gestión de su familia en la entidad. “Pablo y Hugo se van”, remarcó, unos meses antes de la derrota, aunque aclaró: “Lo importante es que los hombres pasan y las obras quedan”.

Esa vez, el hombre fuerte de la Confederación General del Trabajo (CGT) aprovechó a criticar al ahora nuevo presidente del club. “En mi vida lo vi en la cancha”, ironizó.