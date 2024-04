Una pastilla, un faltazo y un fallo de comunicación: Fabián Doman habló con Pamela David de su ausencia en el noticiero

Escuchar

El viernes por la mañana sucedió algo muy inusual en la TV: Fabián Doman, conductor de Buenos días, América, el informativo de la primera mañana de América TV, desapareció del aire luego de un informe policial y no regresó hasta hoy. Luego de varios días de versiones encontradas sobre su ausencia en la pantalla, Doman dio su versión de los hechos durante el pase con Pamela David.

“¡Doman! ¡Hola! ¡Me preocupé por vos!”, abrió la charla David. “Abandoman”, le retrucó el conductor, en alusión al apodo que le puso la propia Pamela el viernes al aire cuando contó lo que había pasado en el programa vecino. “¡Qué polvareda que levantaste!”, continuó entre risas la conductora, y le dio el pie a su colega para explicar lo sucedido. “No soy tan importante”, aclaró de inmediato, y pasó a contar su parte de la historia.

“Dos cosas. Una: dudé toda la tarde-noche de ayer, y lo debatí con mi mujer: si hoy te mandaba un ramo de flores y lo firmaba ´Abandoman´. Porqué, ¿qué pasa? Mi mujer y mis hijos me llaman ´Abandoman´ ahora”, comenzó con humor el exintegrante de Intratables. “Ojo, lo escuché. No se me ocurrió a mí. Y me pareció gracioso”, reconoció David. “Está buenísimo”, retrucó él.

La historia oficial

Luego de las humoradas, Doman habló de lo que sucedió el viernes. “Yo ayer, hablando con Daniel Vila –esto lo puedo contar– le dije que debí haber manejado al aire el tema de otro modo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno está mal o se siente mal, o le pasa algo, como uno es conductor, es el jefe, el capitán. Tenés que parar y decir ´Me está pasando esto. Me tengo que ir a mi casa´”, reconoció. “De mi parte, faltó eso”, confesó, y agradeció luego la oportunidad de poder contarlo al aire, algo que no había hecho durante la mañana de hoy en su propio programa, a su regreso.

Luego de que David le preguntara por las razones que lo llevaron a irse del estudio, Doman se sinceró y, si bien no dio detalles, habló de un problema de salud. “Yo estoy con una situación absolutamente pasajera, tomando una medicación que me hace muy bien, y que de vez en cuando –muy de vez en cuando– tiene algunas circunstancias”, explicó. “No quiero saber”, interrumpió la conductora. “Te podés imaginar”, aportó él, y continuó con el relato. “La tomo generalmente los viernes a la tarde-noche, para que si pasa algo, que pase sábado y domingo”, completó.

Fabían Doman, en su programa de América TV Captura América TV

“Yo tendría que haber parado y decir ´Miren, me está pasando esto. Chau, hasta el lunes´. Yo se lo escribí a Mumi, a Mercedes, quien me reemplazó a mi salida, y que ahora está acá al lado mío. Ella lo dijo al aire, pero tendría que haberlo dicho yo. Ahí se armó y es absoluta y total responsabilidad y culpa mía”, dijo, contundente, para cerrar el tema.

Antes de despedirse, Doman hizo alusión a la fama de “abandonador serial” que ganó en los últimos años. “Vi ayer tu video y pensé ´Acá todo el mundo se creyó la idea de que yo no quiero venir más. Ahí fue que me avivé”, repasó. “Tenés la fama hecha, Fabián”, intervino David. “No es ´Hazte la fama´. Vamos a ser sinceros, porque si uno no reconoce la situación… Yo en los últimos dos años y medio, por circunstancias ajenas a mí o no –cualquiera puede pensar con toda razón ´Che, este tipo se va de todos lados´– me fui de Intratables, de Edenor, de Independiente… No es que el que me lo dice me critica de mala manera. Dice una realidad que tiene todo el derecho del mundo de pensar. Hay que aceptar la crítica”, confesó.

Un juicio desconocido

Doman trató de "desagradecido" a Milei

Sobre el final de la charla, Doman dio un volantazo y quiso contar algo en relación con las críticas de Javier Milei hacia los periodistas, pelea que esta semana sumó un nuevo capítulo con Jorge Lanata como protagonista. “Yo siento a Milei un poco desagradecido con nosotros. Y voy a decir por qué: le hemos dado –yo, vos, nosotros y muchos más conductores y este canal– muchas horas de aire. No hay canal en el que Milei haya estado más que en este, América. A Intratables ha venido mil veces con Santiago Del Moro y conmigo. Y yo lo único que recibo son agresiones”, argumentó. Sorprendida, David le preguntó si a él también lo habían agredido. “Yo tengo un juicio por algo que nunca dije en Intratables de él”. En ese momento, aclaró que es el mismo juicio en el que son parte Paulo Vilouta, Martin Candalaft y varios periodistas más.

