La sorprendente reacción de Pamela David cuando Fabián Doman se ausentó del programa de América

Fabián Doman se ausentó de manera repentina del ciclo que conduce en América TV, Buenos Días, América, durante la mañana del viernes 12 de abril. El programa transmitió la noticia de un informe policial de último momento, cuando el presentador desapareció del estudio y, minutos después, Mercedes Mendoza fue la encargada de informar de que se retiró porque no se sentía bien. Ese mismo viernes, Pamela David le dedicó un mensaje en vivo que llamó la atención de los espectadores.

ARCHIVO-. Fabián Doman se retiró de su ciclo el viernes

Luego de su sorpresiva retirada en vivo y según trascendió, Fabián Doman comunicó a sus allegados que se descompensó al aire, debido a que se está sometiendo a una dieta por la que bajó 9 kilos y sintió que comenzó a debilitarse. El conductor tenía pensado recuperarse durante el fin de semana y regresar este lunes, pero su lugar al frente del ciclo lo ocupó Mercedes Mendoza.

En tanto, en el inicio de Desayuno Americano (América TV) ese mismo viernes, Pamela David hizo referencia al conductor de la misma cadena con un peculiar mensaje. “Hola, hola, ¡muy buenos días! ¿Qué pasó con Fabián Doman? ¿Qué pasó con Abandoman?”, apuntó la presentadora tras su ausencia, y alegó: “Nadie me quiere contestar”.

Posteriormente y con una leve sonrisa en el rostro, la comunicadora añadió: “No sé qué pasó, lo digo de verdad”. Y, ante la reacción de los asistentes a su comentario, señaló: “Me gustó lo de Abandoman”, en referencia al juego de palabras que se realizó con el nombre del presentador.

Según pudo saber LA NACION, Doman se encuentra en reposo. “No estoy al aire no por decisión mía, sino del canal. En el día de ayer (domingo), me pidieron que no fuese a trabajar hasta tanto me llamen para informarme una decisión qué, por supuesto, respetaré, como lo he hecho siempre”, apuntó.