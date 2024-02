escuchar

El partido entre Tigre y Chacarita en Sarandí, por los 32avos de final de la Copa Argentina, quedó suspendido esta tarde luego de que el jugador Fernando Brandán sufriera una brutal agresión por parte de un plateísta que le tiró dos botellazos: uno impactó en la cabeza del futbolista.

El ataque del hincha de Tigre a Brandán se dio luego de que el árbitro Ariel Penel expulsara por doble amonestación al volante de Tigre Agustín Cardozo, y apenas instantes después de que el “Matador” se pusiera en ventaja con un gol de Brahian Alemán. En las imágenes se ve cómo le arrojan a Brandán un botellazo desde la platea que le da justo en la cabeza.

Aprevide informó en un comunicado que el autor de la agresión fue detenido. Se trata de un plateísta de Tigre, identificado como Axel Ivan Genes.

El partido se jugó sin la presencia de simpatizantes de Chacarita, con el acceso prohibido por una sanción de los organismos de seguridad luego de los episodios de violencia en los que murió un hincha el pasado 3 de febrero, en su estadio, en el encuentro ante Deportivo Maipú por la Primera Nacional. Según fuentes policiales, la víctima habría quedado en el medio de una pelea entre dos grupos de la barra brava de Chacarita.

De todos modos, varios hinchas del “Funebrero” se acercaron hoy a las inmediaciones del estadio y arrojaron bengalas y otros elementos de pirotecnia.

El partido no dejó mucho, aunque a Tigre se le interrumpió la posibilidad de cortar la mala racha: en la Copa de la Liga suma un punto de los 18 jugados y el de Alemán fue el primer gol que marcó el equipo en lo que va de la temporada, una situación que tiene a su DT, Néstor “Pipo” Gorosito, en la cuerda floja.

Instantes después de la apertura del marcador llegó la interrupción del partido: Cardozo fue expulsado por doble amonestación, se armó un tumulto de jugadores alrededor del árbitro y desde una tribuna ocupada por simpatizantes de Tigre se arrojó una botella que dio de lleno en el rostro de Brandán.

Luego de varios minutos de deliberaciones entre futbolistas, técnicos, dirigentes y árbitros, el cuerpo médico de Chacarita informó que Brandán no estaba en condiciones físicas de seguir y se decidió la suspensión del encuentro. En declaraciones posteriores a su decisión final, el árbitro Penel indicó: “Todos vieron lo que sucedió. La doctora de Chacarita certificó que el jugador no podía seguir y suspendimos el encuentro dada la gravedad del hecho”.

”Ahora le pasaremos el informe al Tribunal de Disciplina y allí se tomará la decisión que consideren pertinente”, concluyó.

Néstor Gorosito: “Brandán cabeceó la botella”

Luego que el árbitro suspendió el partido entre Tigre y Chacarita, el DT del Matador, Néstor Gorosito, criticó la agresión a Brandán pero señaló que el jugador “cabeceó la botella”.

“Está mal que arrojen una botella. Hay imágenes que son confusas donde un jugador corre a un compañero de Tigre y cabecea la botella pero no hay porque arrojar. Vi el video pero no hay que cabecearla tampoco. No corresponde que tiren una cosa. Si nos hubiese pasado a nosotros es altamente lo mismo. Somos colegas de trabajo, somos adversarios pero no enemigos”, afirmó.

El triste historial entre Tigre y Chacarita

Por la demiquinta fecha del torneo Clausura de la Primera B Nacional en mayo de 2007 se enfrentaron el Funebrero y el Matador. Los violentos antecedentes de los cotejos que jugaron Chacarita y Tigre hicieron que la policía catalogara al match de alto riesgo, y para ello se destinó a 450 efectivos para controlar la seguridad. El costo del operativo, según los dirigentes de Chacarita, ascendió a 28.000 pesos.

Una hora antes de comenzar el partido hubo un enfrentamiento entre hinchas de ambos equipos en la intersección de la calle Lope de Vega y la avenida General Paz. El choque duró aproximadamente 20 minutos y la policía actuó para dispersar, aunque no se produjeron detenciones.

Los acontecimientos más graves se vivieron tras la conclusión del clásico. Mientras los hinchas de Tigre, cerca de 5000, se retiraban pacíficamente y festejando el inobjetable triunfo, los simpatizantes de Chacarita, todavía molestos con la actuación del equipo y la nueva derrota, intentaron abandonar el estadio para ir en búsqueda de los rivales. Los seguidores funebreros forcejearon y empezaron a arrojar proyectiles contra los policías, quienes repelieron la agresión con disparos de bala de goma y gases lacrimógenos.

Asesinaron a un hincha de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

En la previa del partido entre Defensores de Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Mendoza -por la primera fecha de la Primera Nacional,- un hincha perdió la vida en medio de enfrentamientos entre fanáticos. Según consignaron medios locales, la víctima participaba activamente de la disputa entre dos facciones de la barra de el Lobo, que tuvo lugar en la intersección de las calles Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo a las 18, cuando recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen.

Tal como publicó LA NACION, el fallecimiento del hombre fue confirmado al diario UNO por la doctora Estefanía Guinar del SEC (Servicio de Emergencias Coordinado). El simpatizante fue identificado por fuentes judiciales como Ricardo Nicolás Balle, de 32 años , y confirmado por fuentes médicas del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) de la capital provincial. Su cuerpo permaneció tendido en la calle durante varios minutos.

