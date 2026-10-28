Daniel Scioli, contra las críticas por el desfinanciamiento del deporte argentino: “Yo ni siquiera lo llamaría ajuste”

A cada cuestionamiento, Daniel Scioli tiene una respuesta. Y casi siempre es defensiva. Si se habla del recorte del presupuesto del deporte argentino, enumera inversiones y apoyos; si aparecen las quejas de los atletas, reclama que también se conozca cuánto aporta el Estado; si se plantea que Deportes perdió relevancia dentro de la estructura oficial, responde que tiene “más jerarquía que nunca”. Tampoco concede demasiado cuando la conversación pasa por la situación del Cenard: asegura que todas las disciplinas funcionan “al 100%” y que no existe un área sin utilizar. En su descripción, su gestión a cargo de la Secretaría de Deportes prácticamente no muestra fisuras, más allá del crudo desfinanciamiento registrado desde 2023, que alcanza el 66%.

Scioli, cuya secretaría también incluye Turismo y Ambiente, lleva apenas tres meses al comando de esta nueva etapa del área y evita confrontar con su antecesor, Diógenes de Urquiza, cuya salida atribuye a una decisión tomada “en el máximo nivel del gobierno”. Pero cuando la entrevista con LA NACION se mete de lleno en los problemas que atraviesan al deporte argentino, aparece una constante. Frente a las diferencias presupuestarias con otros países de la región, las dificultades de algunos atletas, la salida de entrenadores al exterior y la fuerte reducción en el número de participantes de los Juegos Evita respecto de 2023, el funcionario vuelve una y otra vez sobre un eje: la inversión existe, el Estado está presente y su equipo trabaja para resolver cada necesidad. Incluso rechaza hablar de “ajuste” y prefiere definir el proceso como uno de eficiencia y administración responsable de los recursos.

Scioli defiende enfáticamente la política deportiva del Gobierno, que fue criticada por varios atletas en los recientes Juegos Suramericanos de Santa Fe. Fabián Marelli

Eso no significa que niegue los reclamos. “Escuchamos a todos, los respetamos y buscamos atender su necesidad”, sostiene en la conversación con LA NACION, sobre los deportistas que cuestionaron públicamente los montos de las becas y las condiciones de infraestructura. Su posición queda expuesta en esa tensión: acepta el derecho a reclamar, pero discute la idea de que detrás de esas demandas exista una retirada del Estado.

—Pasaron casi tres meses desde la salida de Diógenes de Urquiza. ¿Cómo describe lo que ocurrió en el área, a partir de la reestructuración y el cambio de nombres?

—Más que de lo que pasó, puedo hablar acerca de dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos teniendo una reunión de trabajo, como lo hacemos periódicamente, con los tres directores nacionales: Diego Domper, Leonardo Villafranca y Sebastián Neuspiller. Trabajamos en forma coordinada con la Vicejefatura de Gabinete. Es un estilo que tengo: más allá de los lugares formales, todos trabajamos en equipo, tirando sobre la mesa los distintos temas y buscando acompañar el gran talento y esfuerzo de los deportistas con distintos niveles de apoyo.

—¿Qué ocurrió con la salida de Diógenes? ¿Hubo diferencias de criterio sobre el rumbo que debía tomar el deporte?

—Son distintas etapas. Hubo una decisión en el máximo nivel del gobierno para que la Secretaría de Deportes estuviera integrada en esta secretaría y así fue. Yo por Diógenes guardo respeto y jamás van a escuchar de mi parte un comentario contra una persona que tiene su trayectoria en el deporte. Pero estamos en otro tiempo, implementando los cambios y el mandato que a mí me han dado en plenitud.

Diógenes de Urquiza, el secretario de Deportes saliente, el último anterior a esta gestión de Scioli: se fue desencantado Fabian Marelli

—¿Cuál es la situación del Cenard?

-Está todo lo que se ha hecho para adecuar las instalaciones para el deporte de alto rendimiento: el natatorio, la cancha de hockey, el gimnasio, el servicio médico, el comedor y el hotel. Porque el acompañamiento al deportista no pasa solamente por el apoyo económico, sino también por todo lo que se le facilita y por la cobertura médica. La cancha de paleta fue elogiada de manera contundente por las autoridades internacionales. En la pileta se hizo mantenimiento y reparaciones; están el cloro y la calefacción. En el hotel hay deportistas que pernoctan y reciben todo tipo de servicios, con 150 plazas diarias. Queremos recuperar el espíritu de un verdadero centro de alto rendimiento: cuidar a los deportistas y acompañarlos con instalaciones y servicios.

—¿Qué le falta hoy al predio para estar al ciento por ciento?

—Hoy funcionan al 100% todas las disciplinas. Tenemos deportista de más de 50 disciplinas entrenándose en el Cenard y el último sábado tuvimos cuatro campeonatos internacionales al mismo tiempo: waterpolo, atletismo, pelota vasca y pesas. Tenemos un gimnasio de musculación hermoso. Hasta los All Blacks fueron a entrenarse ahí. No hay ninguna área que no se utilice. Está al ciento por ciento utilizado todo.

Las Leonas, en la cancha del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard): la carpeta sufrió deterioros y fue arreglada Ricardo Pristupluk

—¿El gimnasio funciona actualmente con alguna concesión?

—No. Se hizo un acuerdo para renovar las máquinas. Nosotros estamos abiertos a potenciar lo público-privado y ese es también un eje de nuestra gestión.

—¿Qué rol ocupa usted dentro de Deportes, si se considera que también tiene bajo su órbita Turismo y Ambiente? ¿Cómo reparte su tiempo entre las tres áreas?

—De acuerdo con la necesidad, pero tenemos una presencia permanente en las dos áreas y también en Ambiente. Somos un equipo muy sólido, muy integrado. Yo me apoyo en gente a la que empodero para que tome decisiones, me mantenga informado y, cuando tiene alguna duda, me consulte. Los tres directores nacionales están absolutamente empoderados y trabajan integrados conmigo. Si querés marcar un cambio respecto a la etapa anterior, tiene que ver con esta lógica de trabajo y con los lineamientos que me baja el Gobierno nacional.

-¿Qué sucede con el presupuesto?

—Estamos articulando con el ENARD. Todos son fondos del Tesoro Nacional. El famoso impuesto del 1% de la telefonía dejó de ir directamente al ENARD en 2017, no durante este gobierno. Hoy estamos hablando de un presupuesto para el deporte de alrededor de 50 millones de dólares, al que se agregan apoyos de YPF y Banco Nación. Ahí hay que atender becas y delegaciones. Cuando ves todo ese universo, te das cuenta del compromiso que tiene nuestro gobierno con el deporte argentino. En los últimos Juegos Suramericanos logramos el segundo puesto y una cantidad récord de medallas, con el 70% de los medallistas becados por la Subsecretaría y una inversión del gobierno nacional superior a los 5 millones de dólares. Y con el mismo ímpetu nos preparamos para Lima 2027, de cara a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Ahora tenemos resultados concretos sobre los cuales podemos trabajar para potenciar determinadas disciplinas y determinados deportistas.

—Pero si se compara el presupuesto argentino con el de Chile, que tiene tres veces más, y el de Brasil, catorce veces superior...

-Pero acá, cuando sumás el presupuesto, las instalaciones y los servicios, aparece la inversión que tenemos. Y si surge una necesidad, buscamos reforzar partidas. Ahora mismo estamos pidiendo un refuerzo para el Enard y planificando el año que viene pensando en los Panamericanos. Hoy hay una inversión que se complementa con apoyos privados. No es que “no haya nada”, como se estuvo diciendo. Las becas se triplicaron con respecto a 2023. Partimos de un presupuesto que sale del Tesoro Nacional y que gestiono con la Vicejefatura de Gabinete y con la Secretaría Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Y cuando algo no alcanza, buscamos alternativas.

Juan Curuchet y Walter Pérez, ganadores del oro en la prueba Madison de ciclismo de Pekín 2008; habían llegado a la gran cita con problemas Christophe Ena - AP

-¿De qué manera?

—Lo viví personalmente en 2003. Antes de los Juegos Olímpicos hablé con Juan Curuchet y le pregunté qué le faltaba. Necesitaba una rueda para la bicicleta. Llamé a Aeropuertos Argentina 2000 y conseguimos el apoyo. También hablé con Camau Espínola y le pregunté qué necesitaba. Se lo conseguimos y ganó una medalla de plata en yachting. Hace poco hice lo mismo con un deportista de taekwondo adaptado: le pregunté qué necesitaba y me dijo “una pechera electrónica”. Esa es nuestra lógica: hablar permanentemente con los deportistas, saber cómo están y ver cómo podemos apoyarlos. Y cuando no logramos respaldar con los recursos genuinos, yo levanto el teléfono, hablo con alguna empresa para acompañar el esfuerzo y el talento de esos deportistas.

—En 2017 cambió el sistema de financiamiento del ENARD y los recursos dejaron de llegar de manera directa. ¿Ese mecanismo no dificulta el acceso rápido a los fondos, sobre todo cuando hay que financiar una delegación?

—El Enard va teniendo todos los fondos que necesita. Fondos a cuenta, acá, no hay para nadie. Se va cumpliendo el cronograma de acuerdo con las necesidades. Estamos muy encima de eso. Eso de que necesitan plata por las dudas... No.

—¿Le parece mejor este sistema, en el que los recursos pasan por el Tesoro, que el mecanismo anterior, en el que llegaban directamente al ENARD?

—Esto hay que ponerlo en el contexto de la Argentina. Hubo que hacer un gran ordenamiento fiscal, bajar la inflación y avanzar en la reorganización de la macroeconomía. Era clave tener centralidad sobre los recursos y aplicar criterios de eficiencia en el gasto. Yo ni siquiera lo llamaría ajuste, miren lo que les digo. En Turismo, por ejemplo, bajó un 70% la planta de personal y fueron devueltos los hoteles de Chapadmalal. Esos hoteles significaban pérdidas superiores a US$ 20 millones por año. También fueron devueltos oficinas y locales. Y, al mismo tiempo, batimos récords de llegada de turistas del exterior, sin Previaje y sin pauta publicitaria. Lo mismo buscamos aplicar al deporte: administrar responsablemente y coordinar todas las áreas del Gobierno.

—En los últimos Juegos Suramericanos, varios deportistas plantearon que las becas y el apoyo del Gobierno no eran suficientes. También hubo reclamos por cuestiones de infraestructura, como atletas que contaron que se entrenaban en una rotonda en Santiago del Estero. La tiradora olímpica Fernanda Russo dijo: “Ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”.

—Escuchamos a todos, los respetamos y buscamos atender sus necesidades. Pero también queremos que sepan los apoyos que se les otorga. En el caso del hockey pregunté: “¿Las Leonas y los Leones saben del apoyo que se les da? ¿Saben que es de un millón y pico de dólares? ¿Saben lo que aporta YPF?”. Por eso decidimos que los pedidos de las federaciones estén avalados por el capitán y que firmen al menos dos jugadores, para que los deportistas sepan qué recursos recibe cada federación. Porque, si no, aparecen frases como “no se les da nada” o se politiza el tema. Nuestro objetivo es acompañar el esfuerzo de los deportistas. Cuando hay un reclamo, lo atendemos y lo escuchamos.

En los últimos Juegos Suramericanos, Fernanda Russo se convirtió en tricampeona en 10 metros rifle de aire de tiro deportivo; "ganamos con el corazón, pero necesitamos plata”, advirtió

—¿Qué les responde a quienes sostienen que Deportes perdió jerarquía al compartir estructura con otras dos áreas?

—Tiene más jerarquía que nunca. Depende de nada más y nada menos que la Jefatura de Gabinete. ¿Más jerarquía que eso? Y cuando hay un tema puntual hablo con la Secretaría General de la Presidencia o con el propio presidente de la Nación. No fue denigrada a subsecretaría: es una secretaría de la cual soy responsable. Además, el deporte tiene un valor estratégico para el turismo. Todos los eventos que conseguimos movilizan gente, llenan plazas hoteleras y generan difusión. Y esto va a tener su máxima expresión cuando vuelva la Fórmula 1. Primero vuelven el MotoGP [a Buenos Aires] y el Dakar a Córdoba, y después vamos a recuperar la Fórmula 1.

—¿Realmente ve factible que vuelva la Fórmula 1 a la Argentina?

—Absolutamente. Están dadas todas las condiciones porque hay un autódromo que va camino a cumplir todos los estándares internacionales y porque la Argentina es un país muy caro a los sentimientos de la familia de la Fórmula 1 internacional. La Ciudad de Buenos Aires está trabajando para adaptar el autódromo. Sabemos que la Fórmula 1 es muy demandada, pero están las condiciones.

Franco Colapinto en el Road Show de Buenos Aires; después de esta exitosa experiencia, Scioli es optimista respecto del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina Alpine

—Hablaba de su contacto directo con Javier Milei. ¿Cómo es ese diálogo y cuáles son las inquietudes del Presidente cuando se habla de deporte, un tema sobre el que no suele expresarse públicamente?

—Hay sensibilidad y compromiso en todas las áreas que manejo. No es que el Presidente me consulte a mí: yo lo consulto a él. Cuando fui a San Pablo por la Fórmula 1, hablé con él y con Karina [Milei]. Le dije: “Presidente, están dadas las condiciones para que vuelva la Fórmula 1. ¿Muevo?”. Y me respondió: “Andá para adelante con todo”. Lo mismo ocurrió con el crucero que llegó a Mar del Plata. Le planteé al Presidente que necesitaba autorización porque podía abrirse un mercado extraordinario para la ciudad. Hablamos de un turismo de cruceros de 700.000 pasajeros por año que sale de Buenos Aires y pasa frente a Mar del Plata sin entrar. Me dijo: “Dale para adelante”. Y se autorizó. Después, esos turistas llegan y tienen enfrente uno de los grandes campos de golf, el de Playa Grande. Esa es la combinación que buscamos entre turismo y deporte.

—Los Juegos Evita se desarrollarán el mes próximo y los datos muestran una fuerte caída en la cantidad de participantes respecto de 2023. Si estos Juegos representan una base para captar futuros deportistas de alto rendimiento, ¿qué impacto puede tener esa reducción? ¿La Secretaría de Deportes está ayudando a los chicos a llegar a Mar del Plata?

—Sí, acompañamos en todo lo que sea necesario, incluido el traslado, como hicimos con los adultos mayores en San Juan. Y el número estimado de competidores para este año es un poco mayor al del año pasado.

—¿Cómo funciona el entramado entre la Secretaría, el ENARD y el COA? ¿Cómo se reparten los roles entre las tres estructuras?

—Trabajamos en equipo. Con Mario Moccia hablo todo el tiempo. Nos conocemos desde hace muchos años y participamos juntos en una enorme cantidad de reuniones. Yo visito el Comité Olímpico no solamente para las reuniones formales del directorio del ENARD, sino también en otras circunstancias. No hay superposición: hay integración. Y cuando las partes están integradas se potencian. Ese es el gran cambio. Los tres directores trabajan conmigo a la par y estamos articulados con el ENARD y el COA. Tenemos una coordinación y una sintonía excelentes.

Mario Moccia es presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) por otro período; el secretario de Deportes dice estar permanentemente en contacto con él

—¿Cuál es concretamente el plan para los Panamericanos Lima 2027 y, más a largo plazo, rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

—Tenemos ahora la mejor “encuesta”, si quieren llamarla en términos políticos: el resultado de los Juegos Suramericanos. Sobre eso vamos a trabajar. Nos vamos a reunir con técnicos y especialistas y vamos a planificar junto el Enard. Hay deportistas que por sus resultados ya quedaron clasificados y otros que deberán hacerlo en próximos torneos de cada disciplina. La planificación apunta a llegar a Lima 2027 y, desde ahí, proyectarnos hacia Los Ángeles 2028.

—¿Qué expectativa tienen para los Panamericanos? ¿Hay alguna proyección o aspiración concreta?

—Normalmente soy un hombre optimista, pero dejen que el tema madure un poco; tengo mucha fe en los deportistas. Nadie sale a la cancha para perder. No hay que quitarle mérito a lo hecho en los Suramericanos: se ganó de local, sí, pero también existe la presión de ser local. Se hizo una buena competencia y hubo una planificación y un acompañamiento para que nadie frustrara su oportunidad. Eso es una constante de este gobierno. En los Juegos Olímpicos de París yo también tenía a cargo Deportes y fue toda la delegación. Argentina, además, suele llevar equipos completos, algo que otros países no siempre hacen...

—¿Cómo se cuida y se acompaña a deportistas de enorme proyección, como la nadadora Agostina Hein?

—Estando cerca, hablando con ella. Con cercanía con los entrenadores y con ella misma. Cada vez que está en el Cenard vamos a verla, le preguntamos qué necesita y cómo está.

Agostina Hein muestra su medalla de bronce en los 400 metros combinados de los Pan Pacific Championships de Irvine, Estados Unidos; es una de las mayores promesas del deporte argentino Gregory Bull - AP

—Hay otro nombre muy importante del deporte argentino: Faustino Oro. ¿Qué representa para ustedes y cómo acompañan su crecimiento?

—Hace dos años y medio lo conocí acá. Un amigo me dijo: “Este pibe va a ser gran maestro”. “Daaaale”, le respondí. ¿Conclusión? Fue creciendo, jugando, y además tiene una familia maravillosa. Ahora está en España con la ambición de convertirse en campeón mundial. Faustino es un fuera de serie: cuando aparecen estos ídolos populares ayudan muchísimo a promover un deporte. Las simultáneas que hicimos con él en Tigre, Mar del Plata y Rosario fueron impresionantes. Cada vez que viene jugamos: me da caballo y alfil de ventaja y todavía no pude ganarle. Es un demonio. Aparte me carga... Lo hemos apoyado en cuestiones médicas y también hubo apoyo federativo. Necesita mucho porque tiene entrenadores de altísimo nivel mundial que son muy caros.

—Hay un fenómeno que se viene observando: técnicos y entrenadores argentinos que se van a trabajar a otros países, y también profesionales médicos que emigran. ¿Lo preocupa esa diáspora de conocimiento vinculada, entre otras cuestiones, con las diferencias presupuestarias?

—Buscamos que se queden, en lo posible, y acompañarlos. Pero a veces también es una decisión de vida y de crecimiento de la carrera.

El emblema de Panam Sports; los próximos Juegos Panamericanos tendrán lugar en Lima en 2027 RAUL ARBOLEDA - AFP

—¿Qué tiene que ocurrir el próximo año para que la preparación de los atletas no se vea afectada y haya una llegada natural a los Panamericanos?

—Trabajar de esta manera, como lo hemos hecho con los Juegos Olímpicos y con los Suramericanos. Estamos muy encima del tema y trabajamos con las puertas abiertas. Tenemos un fuerte compromiso para coordinar todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance y acompañar a los deportistas para no dar ventajas. El talento y las condiciones naturales de nuestros atletas son impresionantes. Pero no es cuestión de ir a competir por competir. Queremos ganar. Hay una pregunta que les hago todo el tiempo a los deportistas: “Decime lo que hay que hacer para ganar”. Estamos encima de esos detalles porque muchas veces hacen la diferencia. Si Curuchet no hubiese tenido la rueda que necesitaba o Camau Espínola no hubiera contado con la vela que necesitaba para competir, quizás no ganaban...