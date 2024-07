Juegos Olímpicos | El llanto y la bronca de Facundo Conte por los fallos arbitrales durante Argentina-Japón: “Nos cagan a plena vista”

Escuchar

En un partido repleto de polémicas arbitrales, el seleccionado argentino de vóleibol masculino cayó por 3 a 1 ante Japón y, como también había perdido ante Estados Unidos en su debut, complicó notoriamente sus chances de clasificación a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos 2024. Tras el encuentro, Facundo Conte, uno de los referentes del plantel, explotó de bronca contra los jueces.

“Hay un montón de emociones en este momento. Siento que nos arrebataron la posibilidad de pasar y eso me duele. A la vez me siento vacío y orgulloso, porque a pesar de eso fuimos y seguimos avanzando y le pusimos todo”, señaló Conte en TyC Sports tras el partido. Y agregó: “Fue un muy buen primer set de ellos, donde nos cagaron a saques. Después logramos revertir eso y jugamos un segundo set espectacular, que nos arrebataron con el toque y con la roja, como si no tuviese que haber emoción. Es una locura”.

Luego continuó con el descargo en su cuenta personal de Instagram, en la que publicó una imagen de una de las jugadas polémicas y escribió: “Nos sacaron una tarjeta amarilla y una roja por enojarnos por una pelota. Trabajamos tres años para estar en este torneo, y se supone que no debemos mostrar emociones cuando nos cagan a plena vista. Solo a tragar y continuar con el show”. “Es una vergüenza lo de ustedes”, sentenció.

De todas formas, Conte les dio ánimos a sus compañeros para demostrar lo mejor en el último encuentro de la fase de grupos: “Nosotros tenemos una chance más de darlo todo y, si el resultado nos acompaña, todavía tenemos la chance de pasar. Y ya sabemos qué puede suceder una vez que se pasa. En los cuartos de final puede pasar cualquier cosa, así que confiamos en esa chance que nos queda, aunque sea pequeña, y vamos a ir a ganar con todo”.

También sumó más mensajes positivos a través de stories de Instagram: “Cómo duele. Queda una chance y vamos por esa. Siempre para adelante, vamos Argentina. A seguir hasta el final”. Así, acompañó su serie de imágenes del partido con una estrofa del himno nacional: “Coronados de gloria, vivamos. O juremos con gloria morir”.

En tanto, al terminar el partido, los jugadores del seleccionado argentino se desplomaron en el suelo de la cancha devastados, sabiendo que la chances de clasificar son escasas. Por su parte, la cámara de la transmisión se quedó con el Heredero, tal como se conoce al hijo de Hugo Conte, quien se quebró en llanto y a quien sus compañeros y cuerpo técnico consolaron.

Cómo Argentina se sintió perjudicada

Durante el segundo set, el conjunto nacional solicitó un Challenge -VAR en el vóley- para revisar una jugada, mientras la Argentina ganaba por 20 a 19. El árbitro había cobrado punto para los japoneses tras un ataque de Facu Conte, sosteniendo que la pelota se había ido limpiamente hacía afuera. Sin embargo, las cámaras mostraban que un jugador rival había llegado a rozarla en el bloqueo, por lo que correspondía validar ese tanto para los argentinos. Así, en lugar de estar 20-20, el equipo albiceleste se hubiera adelantado 21-19, en un tramo crucial del cotejo.

A pesar del pedido de los dirigidos por Marcelo Méndez, el árbitro polaco Wojciech Maroszek decidió darle el punto al conjunto asiático y, ante la queja de los albicelestes, amonestó a Conte y le sacó una tarjeta roja por protestar al banco de suplentes, por lo que también se le sumó otro tanto a Japón. De esta manera, el juego continuó con los rivales arriba en el marcador por 21 a 20.

Así, Argentina cayó ante Japón en su segunda presentación en los Juegos Olímpicos 2024 y, al haber perdido en el debut ante Estados Unidos, e complicó su clasificación a cuartos. Ahora, se enfrentará a Alemania el viernes 2 de agosto a la espera de un milagro. Para pasar de ronda, deberá vencer al poderoso conjunto europeo por 3 a 0 y esperar que Canadá le gane 3-1 o 3-2 a Serbia, o que el último resultado se de en viceversa, para avanzar como uno de los mejores terceros.

