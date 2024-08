Juegos Olímpicos: el mensaje de la boxeadora Angela Carini tras perder contra Imane Khelif, cuestionada por su género

Escuchar

Luego de una controversial pelea que duró 46 segundos y dio como ganadora a la boxeadora argelina Imane Khelif -descalificada de un mundial del año pasado por no pasar las pruebas de género- la italiana Angela Carini dejó un mensaje para su exrival y lamentó la controversia que se generó alrededor del combate del jueves.

En una entrevista televisiva para el medio italiano Agorà Estate de Rai 3, la púgil brindó más detalles de la pelea, de la que tuvo que retirarse por los fuertes golpes de su oponente: “Recibí un golpe muy fuerte y no tenía ganas de terminar el combate. Tuve un problema con el casco, en el segundo tuve un cruzado, un derechazo y ahí tuve un momento de vacío, me sentí fatal en el ring”.

Tras ello, agregó sobre Khelif: “Me sentí cerca de mi oponente, somos personas, me identifico con ella. Somos dos atletas. Estamos viviendo un sueño, estamos en los Juegos Olímpicos, la cima para nosotros. Honro también a ella, nunca la he juzgado, no estoy aquí para juzgar a nadie, para mí ella era mi oponente “.

En tanto, explicó por qué no saludó a su Khelif tras el combate. ”Si no la saludé, fue porque nunca me rendí en el ring, peleo desde los 12 años, y cuando me rendí lo hice porque tenía ganas de hacerlo. Esta vez no pude luchar. En ese momento todo se detuvo. A veces la valentía también se ve en un gesto de abandono. No todo el mundo puede abandonar y decir basta y decir ‘no quiero seguir’. Tenía miedo de lastimarme, no quería más dolor”, agregó.

Y sumó: “No soy nadie para emitir un juicio, cumplí con mi deber como boxeador y peleé. Tengo un respeto absoluto por mi oponente, lamento estas controversias. Estos comentarios me duelen a mí y a ti. No somos robots, somos seres humanos. Siempre tendrás mi respeto”.

Para cerrar, le transmitió buenos deseos a la argelina: “Hola Imane, espero que llegues a la final y ganes estos Juegos Olímpicos, no somos nadie para juzgar a los demás”.