La reacción de la Locomotora Oliveras a la polémica de la boxeadora argelina Imane Khelif: “Le dio una piñita”

El mundo del boxeo olímpico se envolvió este jueves en una polémica alrededor de Imane Khelif, la argelina que fue cuestionada por su género luego de que su oponente, la italiana Angela Carini, abandonara la pelea entre ellas a los 46 segundos. La boxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras no tardó en sumarse a la controversia y defender a la argelina en la discusión: “Si es mujer, ¿Cuál es el problema?” .

Las acusaciones sobre la deportista surgieron cuando Carini se retiró del ring en un llanto desconsolado y mascullando “es injusto”. La italiana afirmó que no podía terminar la pelea tras una serie de golpes en su nariz. “Sentí mucho dolor en la nariz, y con la madurez de una boxeadora, dije ‘hasta aquí’, porque no quería, no quería, no podía terminar la pelea”, explicó. Desde entonces, las redes se inundaron de cuestionamientos sobre Khelif y la frase “es mujer” fue tendencia en X durante varias horas.

La argelina Imane Khelif (en rojo) golpea a la italiana Angela Carini en la ronda preliminar femenina de 66 kg de octavos de final de boxeo durante los Juegos Olímpicos de París 2024 MOHD RASFAN - AFP

Las críticas aparecieron porque en 2023 la boxeadora de 25 años fue descalificada del Campeonato Mundial de Boxeo Femenino al llegar a las semifinales por no cumplir con “los criterios de elegibilidad de género”. Aún así, la Asociación Internacional de Boxeo, organizadora del evento, no dio más detalles sobre dichos criterios y solo afirmó que no se trató de una prueba de testosterona.

Para Oliveras, histórica del boxeo femenino argentino, el problema solo surgiría si la argelina no fuera una mujer. “Si es mujer, ¿cuál es el problema? Yo gané seis títulos del mundo, todos por knockout a mujeres de diez kilos más que yo ”, detalló. En el boxeo, argumentó, hay “un reglamento” que protege a sus deportistas. “Te hacen el antidopping, hay un peso, hay médicos, jurados, fiscales. Es un deporte maravilloso y te cuidan porque una vez que tocás el piso, se termina la pelea y no te siguen pegando. Hay deportes en los que sí”, subrayó.

Imane Khelif de Argelia (en rojo) llega para su ronda preliminar femenina de 66 kg de 16 combate de boxeo contra Angela Carini de Italia durante los Juegos Olímpicos de París 2024 MOHD RASFAN - AFP

En el enfrentamiento olímpico, se ve cómo Khelif le pega a Carini en la cara y luego la italiana se acerca a su equipo para avisarles que no seguirá compitiendo en la Arena París Norte. “Yo vi la pelea. Le dio una piñita de mierda. Una piña grande es cuando caes al piso y no te despertas más. Como la que yo le di a Jackie Nava [boxeadora mexicana a quien venció en 2006]. Una piña es cuando caes knockout”, remarcó la jujeña. “La piña le sacudió la cabeza [a Carini]. No cayó, no le infló un ojo, no le abrió ni le hizo un tajo. Ella se quedó parada y dijo que no. Si es cagona, qué se yo. ¿Para qué te subís al ring si no vas a recibir piñas? ”, agregó. También comentó, entre risas, que pelearía contra Khelif: “Por supuesto. Yo peleo a cualquiera. El boxeo son piñas”.

Una histórica del boxeo femenino

Oliveras fue premiada en febrero por el Salón de la Fama del boxeo latinoamericano por conquistar cinco coronas mundiales en pesos distintos (Súper Gallo, Pluma, Liviano junior, Liviano y Wélter junior). Eso le dio el Récord Guinness en 2015 por ser la única mujer en haber ganado cuatro títulos mundiales de boxeo en divisiones diferentes -solo cuatro de las cinco categorías son fiscalizadas por entes oficiales.

La jujeña protagonizó la pelea más importante de la disciplina femenina en la Argentina en 2008, cuando enfrentó a otra histórica, Marcela Acuña, en el estadio Luna Park, y donde finalmente perdió por puntos frente a “la Tigresa”. También fue reconocida por su knockout a Jackie Nava en 2006, lo que la llevó a ser reconocida en el exterior.

