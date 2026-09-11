Santa Fe enciende la llama sagrada y le da la bienvenida a los Juegos Suramericanos 2026

Santa Fe empieza a latir al ritmo del espíritu olímpico. Desde este sábado y hasta el 26 de septiembre, la provincia se enciende con los Juegos Suramericanos 2026, el primer eslabón en la cadena del sueño más grande de cualquier deportista y cuya sede es tripartita entre las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Más de 4000 atletas de 15 países asumirán pruebas en 43 deportes y 60 disciplinas, 30 de ellas con clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. La Argentina, con 658 representantes (346 hombres y 312 mujeres) y una de las delegaciones más numerosas de los últimos años, intentará reposicionarse en los primeros lugares del medallero que dominó en los inicios de esta competencia, pero no logra quedarse desde hace al menos 20.

Justamente, el país recibió a los Juegos Suramericanos en dos ocasiones. La primera en 1982, en la segunda edición, y cuando aún se llamaban Juegos Cruz del Sur (así fueron creados en 1978, en Bolivia), la albergó Rosario. Y luego en 2006, en Buenos Aires, ya con la actual denominación. En ambas oportunidades lideró la tabla de máximos ganadores: en 1982 con 286 medallas (116 de oro, 98 de plata y 72 de bronce) y en 2006 con 292 (105 de oro, 95 de plata y 92 de bronce). Ya en 2010, Colombia le arrebató ese lugar de privilegio y desde entonces, la Argentina fue cayendo incluso del podio, a excepción de la última edición: quedó en el 4° lugar en Medellín 2010; en el 4° en Santiago 2014; en el 4° en Cochabamba 2018 y en el 3° en Asunción 2022.

El ex-nadador Federico Gabrich, de Casilda, fue uno de los relevistas de la antorcha suramericana

Con figuras que aún están en sus albores y con otras consagradas en los distintos niveles, Santa Fe vivirá dos semanas de plena euforia. Es que, en eso no falla el espíritu de los Juegos (no importa de qué escalón), faro de años de entrenamientos y entrega para el objetivo que tenga cada uno.

En la delegación nacional sobresalen varios nombres de peso: los nadadores Santiago Grassi y Macarena Ceballos; los atletas Joaquín Gómez, Elián Larregina, Micaela Levaggi y Belén Casetta; las Leonas recientemente campeonas del mundo Mercedes Artola, Brisa Bruggesser, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz, y Emma Knöbl; los Leones de (también reciente) podio mundial Nicolás Cicileo, Juan Ignacio Ferreiro, Thomas Habif, Santiago Tarazona y Tomás Ruíz; la esquiadora acuática Eugenia de Armas; los Pumas 7s Marcos Moneta y Santiago Mare.

La olímpica Belén Casetta estará en Santa Fe 2026 para intentar defender su oro en los 3 mil con obstáculos Prensa COA

Entre ellos, el palista santafesino Rubén Rézola y la Leona Sofía Cairó, quien marcó el penal definitivo con el que el seleccionado de hockey se consagró hace dos menos de dos semanas en Bélgica-Países Bajos 2026 tendrán un privilegio especial: portarán la bandera nacional en la Ceremonia de Apertura. A la vez se colarán en escena, como es habitual, deportistas que dejaron su estela en distintas épocas. Se acostumbra, por caso, que las glorias locales sean padrinos o madrinas de la competencia.

El palista Rubén Rézola y la leona Sofía Cairó serán los abanderados argentinos en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Contrariamente, la gran ausente será la nadadora Agostina Hein, quien estaba llamada a ser la gran atracción de la delegación nacional luego de romper con todos los papeles en los últimos años. En este 2026 logró 10 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá (nueve de oro y una de plata) y acaba de tener una actuación formidable en el tradicional Pan Pacific de California, al conseguir la primera presea argentina en ese torneo, en la prueba de los 400 combinados. Fue de bronce y con ello rompió su propio récord sudamericano. Ahora lo estableció en 4m32s54.

Antes, en 2025, fue campeona mundial junior en la misma especialidad, con 18 años. A los 16 ya fue olímpica en los Juegos de París 2024. Una apendicitis y una operación que no estaba en los planes, la sacaron de la pileta. Con ella, el gran ausente en el agua será Ulises Saravia y en el velódromo, el campeón olímpico de BMX Freestyle, José “El Maligno” Torres, quien también se recupera de una lesión.

Del plano internacional, destacan las presencias de la leyenda de la natación chilena, Kristel Köbrich; los atletas brasileños Alison dos Santos y Caio Bonfin y la boxeadora Rebeca Lima; el gimnasta colombiano Angel Barajas Vivas, la ciclista Mariana Pajón y el velocista Ronal Longa; el tirador venezolano Douglas Gómez y la escaladora Sabrina Baumgartner; y el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso y la atleta de salto triple Valeria Quispe.

La competencia se dividirá en escenarios imponentes en las tres sedes. Rosario será el epicentro, con la mayor cantidad de actividad, especialmente en la primera semana, mientras que Santa Fe acumulará el fuerte de la segunda. Rafaela, a 120 kilómetros de la ciudad capital, tendrá como estrella de sus instalaciones el velódromo. Algunas de estas “venues” fueron protagonistas de otra época, en esos citados Juegos Cruz del Sur de 1982, acondicionadas y remodeladas, y otras fueron construidas bajos estrictos estándares de primer nivel. Entre ellas sobresalen El Invencible Centro Acuático Provincial, el Invencible Rosario para las pruebas de judo y karate; el Invencible Arena del parque Independencia; el estadio Municipal Jorge Newbery y los cubiertos de Newell’s y Provincial, además del Ovalo del hipódromo.

La colombiana Mariana Pajón, la bicicrosista más laureada de la historia (tres medallas olímpicas y múltiples mundiales) competirá en la sede de Rafaela Ricardo Mazalán - AP

El adjetivo de “Invencible”, presente entre los ejes de identidad de estos Juegos, responde a la propia historia de la provincia de Santa Fe. En el escudo, en su bandera, reza esta frase: “La Provincia Invencible de Santa Fe”. Es un símbolo que representa el orgullo y la defensa de su territorio, cuyo gran artífice fue su caudillo Estanislao López.

La Ceremonia de Apertura, programada para este sábado a las 18 en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario, tendrá que ver con todo eso. El deporte atravesado por la historia de una provincia, pero también por su idiosincrasia y cultura. Soledad Pastorutti, una de las grandes cantoras de la música popular argentina y oriunda de Arequito, compuso el tema “Late el Sur”, la canción oficial de estos Juegos y ella pisará el escenario como lo hará el ex-líder de la banda de cumbia santafesina, los Palmeras, Cacho Deicas. Dentro de un line-up de lujo también brillará Abel Pintos y por supuesto, la Trova Rosarina representada: Juan Carlos Baglietto subirá al escenario. Luck Ra, Valentino Merlo y Agustín “Rada” Aristarán.

Pero como siempre en este tipo de citas, el cenit de la tarde noche a orillas del Río Paraná la dará el encendido del pebetero. Ese momento, la última estación del recorrido de la antorcha que salió el 12 de agosto del histórico Centro Ceremonial de Tiwanaku, Bolivia, le corresponderá a una o un deportista “sorpresa” que le levantará el telón a la gran cita multidisciplinaria del año.

Desde entonces, la llama suramericana arderá sin descanso hasta el 26 de septiembre a solo unos metros de la eterna llama votiva del Monumento a la Bandera y a pocos también de uno de los murales más impactantes con los que la ciudad le rinde tributo a Lionel Messi, su máximo exponente. Empiezan los Juegos y el espíritu olímpico flota en el aire. Como los sueños de sus 4000 atletas.