El impactante show de drones en Nueva York que recreó con luces las Torres Gemelas

A solo horas de cumplirse 25 años del atentando del 11 de septiembre, sobrevivientes y familiares de la víctimas realizaron, con la colaboración de un estudio de diseño y un arquitecto, un show de drones que recreó en Nueva York a las Torres Gemelas con 2977 luces, en homenaje a la cantidad de personas que murieron en aquel día de 2001.

La proyección se desarrolló en la noche del miércoles y contó con la participación de artistas, productores, familiares, supervivientes y personal de las fuerzas que trabajó en la zona de lo que anteriormente era el World Trade Center, el complejo de edificios comerciales que fue derrumbado por el ataque terrorista en Manhattan.

El proyecto fue llamado “2977 luces sobre el puerto de Nueva York” y se llevó a cabo con el objetivo de homenajear a todas las víctimas del atentado que aún conmociona a Estados Unidos.

Así fue el show de drones

“Ayudé a diseñar las 2977 luces para honrar a los inocentes y a nuestros 343 héroes del Departamento de Bomberos de Nueva York. Lo hice por mis compañeros Chris Blackwell de la Unidad de Rescate 3, Terry Hatton de la Unidad de Rescate 1 y Michael Lynch de la Unidad de Escalera 4. Tres de las 2977 luces son de ellos”, manifestó Tim Brown, exbombero, según declaraciones que recogió PR Newswire.

Por su parte, Addison Mehr, director creativo y productor ejecutivo del proyecto, indicó que el propósito del evento fue el de “reconocer la pérdida individual dentro de la historia y la memoria colectiva del 11 de septiembre”. Y agregó: “Iluminamos el número exacto para honrar la memoria de cada persona”.

Prueba de luces en Nueva York, el día anterior al evento principal ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Todos formamos parte de la misma comunidad. Somos neoyorquinos, siempre lo seremos, y no hay vuelta atrás. Con este gesto, vamos a despertar a la ciudad y recordarles cómo estábamos el 12 de septiembre, después de que el 11 de septiembre nos uniera a todos”, señaló Jim Smith, de la Policía de Nueva York.

En la exhibición, los drones se alzaron de forma programada y ordenada para ir reconstruyendo con luces las Torres Gemelas sobre el puerto de Nueva York.

El impactante evento en Nueva York

Una de las participantes del proyecto, Terry Strada, quien perdió a su esposo, Tom, en el 11 de septiembre declaró que el evento se realizó por “todas las almas hermosas” que se perdieron a causa del atentado.

“Que estas luces eleven su memoria y le recuerden al mundo que, incluso en nuestros momentos más oscuros, su luz sigue brillando. Iluminar el cielo es recordarle a una nueva generación no solo todo lo que perdimos, sino también en quiénes nos convertimos después: una nación unida en el dolor, en el amor y en la determinación, que resurgió de las cenizas”, expresó.