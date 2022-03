Juegos Paralímpicos: durísima medida del Comité Olímpico, que excluirá a los atletas rusos de la competencia

BEIJING (AP).- En un sorprendente cambio de decisión, los deportistas de Rusia y Belarús fueron excluidos de los Juegos Paralímpicos de Invierno por el papel de sus países en la guerra en Ucrania, dijo el Comité Paralímpico Internacional el jueves en Beijing.

La decisión se produjo menos de 24 después de que el CPI anunciase que permitiría la presencia de atletas de ambos países en los Juegos, que arrancan el viernes, pero como deportistas neutrales y sin colores, banderas y otros símbolos nacionales en sus indumentarias.

El deporte ruso está en conflicto con el COI desde hace varios años Matthias Schrader - AP

La decisión original del CPI fue criticada de inmediato. Fue calificada de traición con un mensaje erróneo al liderazgo ruso. La entidad agregó que se hizo evidente que muchos atletas se negarían a competir contra rusos o bielorrusos, lo que crearía el caos en los Juegos y dañaría su reputación. En su anuncio del miércoles en una conferencia de prensa en Beijing, el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, simpatizó abiertamente con el pueblo ucraniano, pero dijo que sus acciones estaban limitadas por las normas del organismo y el temor a acciones legales.

El mismo Parsons tuvo que reconocer la injerencia política en los Juegos, algo que el COI siempre mantuvo separado. “La guerra ha llegado ahora a estos juegos y tras bambalinas muchos gobiernos están teniendo una influencia en nuestro querido evento”, reconoció en la conferencia de prensa en la que anunció la suspensión de los atletas.

“Estábamos tratando de proteger los juegos de la guerra. El comité subestimó la reacción negativa a permitir que los rusos y los bielorrusos compitiesen incluso como neutrales”, aceptó. La Villa de los Deportistas, que Parsons esperaba fuese un sitio de armonía, es descrita ahora como un polvorín. Y no fueron solamente los ucranianos quienes resintieron la presencia rusa y bielorrusa, sino el resto de los participantes.

“No tenemos reportes específicos de agresiones, pero había un ambiente muy, muy volátil en la Villa -reveló Parsons-. Fue una escalada muy rápida que no pensábamos sucedería. No pensábamos que delegaciones completas, o incluso equipos dentro de delegaciones, se retornarían, boicotearían, no participarían”.

Kamila Valieva, una de las patinadoras rusas que ya había sido sancionada por la Unión internacional de patínaje sobre hielo WANG ZHAO - AFP

La primera instancia ocurrió cuando Letonia dijo que su equipo de curling se negaría a jugar contra los rusos en un partido de su grupo. El portavoz el Comité Paralímpico Craig Spence describió un cambio marcado en apenas 12 horas de deportistas, administradores y políticos. Dijo que las delegaciones le expresaron: “Ahora estamos pensando en irnos. No vamos a jugar”.

“Era una amenaza la viabilidad de este evento. Es un cambio enorme. La atmósfera en la Villa no es placentera’', completó Spence.

El cambio de rumbo

Un día después de afirmar que los deportistas rusos no sería expulsados, Parsons dijo exactamente lo contrario, destacando la reacción de los miembros de la entidad. “En las últimas 12 horas, una cantidad abrumadora de miembros se han puesto en contacto con nosotros”, afirmó Parsons en un comunicado.

“Nos han dicho que no si reconsiderábamos nuestra decisión, era probable que tuviese graves consecuencias. Lo que está claro es que la rápida escalada de la situación nos ha puesto en una posición única e imposible tan cerca del inicio de los Juegos”, agregó.

El CPI se une a deportes como el fútbol, el atletismo, el básquetbol o el hockey en su veto a los deportistas de Rusia y Bielorrusia. El Comité Olímpico Internacional presionó el lunes a las distintas federaciones deportivas que excluyeran a los deportistas rusos de las competencias internacionales, pero dejó la decisión final en manos de cada organismo.

La decisión del COI es un durísimo golpe para el deporte ruso WANG ZHAO - AFP

El COI tardó en tomar medidas contra Rusia, permitiendo la presencia de sus deportistas en las cuatro citas olímpicas celebradas desde la de Sochi, cuando se destapó un escándalo de dopaje patrocinado por el estado.

Se esperaba que la delegación rusa en Beijing estuviese formada por 71 deportistas. No estuvo claro de inmediato cuántos serían los bielorrusos. Ucrania, por su parte, dijo que tendrá a 20. Los Juegos Paralímpicos de Invierno comienzan el viernes y terminarán el próximo 13 de marzo.

Parsons se dirigió también a los deportistas expulsados de las competencias. “A los deportistas paralímpicos de los países afectados: lamentamos mucho que se hayan visto afectados por las decisiones que sus gobiernos tomaron en la última semana al incumplir la tregua olímpica. Son víctimas de las acciones de sus gobiernos”.