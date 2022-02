La agenda de TV del domingo: Sebastián Báez en su primera final, River - Racing, San Lorenzo, Chelsea - Liverpool, el clásico Sevilla - Betis con argentinos y mucha NBA

Un domingo dominado por el fútbol ofrece la programación deportiva, aunque con acción variada como para seguir toda la jornada por las pantallas y varios focos de atención para los argentinos.

Uno será la final del ATP 250 de Santiago, Chile, donde Sebastián Báez jugará su primera final en el circuito mayor del tenis. El español Pedro Martínez será el obstáculo hacia el trofeo para el bonaerense de 21 años. El desenlace será transmitido por ESPN exclusivamente en la plataforma Star+.

En fútbol, apenas después del mediodía, Chelsea y Liverpool, dos grandes de Inglaterra, disputarán la Carabao Cup. Y la liga de España ofrecerá un atractivo Barcelona vs. Athletic Bilbao, más el clásico andaluz entre dos encumbrados: el Sevilla de Alejandro “Papu” Gómez, Marcos Acuña, Lucas Ocampos, Erik Lamela y Gonzalo Montiel, y Betis.

Julián Álvarez en acción en el último River vs. Racing. LA NACION/Mauro Alfieri

La tarde y la noche contendrán acción del fútbol argentino. Lo más destacado será el clásico entre River y Racing, que precederá a la actuación de otro grande, San Lorenzo, visitante de Argentinos Juniors en el cierre de la jornada. Más temprano habrá dos encuentros: Sarmiento vs. Unión y Estudiantes vs. Arsenal.

La NBA tiene una agenda cargadísima para las pantallas, con desde la tarde, con cuatro partidos. Y todos atractivos: New York Knicks vs. Philadelphia 76ers, casi un clásico entre equipo relativamente vecinos; Phoenix Suns vs. Utah Jazz, un tradicional cruce del oeste; Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks, con el enfrentamiento Stephen Curry vs. Luka Doncic, y Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans, con el siempre convocante LeBron James en el local.

LeBron James, un gran atractivo de Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans, por la NBA. Lachlan Cunningham - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, habrá rugby europeo, tanto de selecciones como de clubes con jugadores argentinos. Al mediodía, Irlanda chocará con Italia en el Seis Naciones, y a la tarde se cruzarán en Toulouse, por el Top 14, de Francia, Stade Toulousain y Bordeaux Bègles, los conjuntos que tienen a Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares (locales), y Guido Petti Pagadizábal, Santiago Cordero y Pablo Dimcheff.

La televisación del domingo 27

TENIS

Chile Open

18 Santiago Báez vs. Pedro Martínez. La final del ATP 250 de Santiago. ESPN en Star+

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

17 Sarmiento vs. Unión. Fox Sports Premium

Sarmiento vs. Unión. Fox Sports Premium 17 Estudiantes vs. Arsenal. TNT Sports

Estudiantes vs. Arsenal. TNT Sports 19.15 Racing vs. River. TNT Sports

Racing vs. River. TNT Sports 21.30 Argentinos vs. San Lorenzo. TNT Sports

Femenino

9 Independiente vs. Excursionistas. DeporTV

Independiente vs. Excursionistas. DeporTV 17 Español vs. Rosario Central. DeporTV

Primera Nacional

17 Flandria vs. Chacarita. TyC Sports

Flandria vs. Chacarita. TyC Sports 21.30 Temperley vs. Brown (Adrogué). TyC Sports

Temperley vs. Brown (Adrogué). TyC Sports 20 Belgrano vs. Estudiantes (Caseros). DirecTV Sports

Ligue 1

9 Monaco vs. Reims. ESPN 2

Premier League

11 West Ham United vs. Wolverhampton. ESPN

Copa Carabao

13.30 Chelsea vs. Liverpool. ESPN

Liga de España

10 Villarreal vs. Espanyol. ESPN 3

Villarreal vs. Espanyol. ESPN 3 12.15 Sevilla vs. Betis. DirecTV Sports

Sevilla vs. Betis. DirecTV Sports 17 Barcelona vs. Bilbao. ESPN

Barcelona vs. Bilbao. ESPN 17 Granada vs. Cádiz. ESPN 2

Serie A

8.30 Torino vs. Cagliari. ESPN

Torino vs. Cagliari. ESPN 11 Hellas Verona vs. Venezia. ESPN Extra

Hellas Verona vs. Venezia. ESPN Extra 16.30 Lazio vs. Napoli. ESPN 3

Bundesliga

11.30 Bochum vs. Leipzig. ESPN 2

RUGBY

Seis Naciones

12 Irlanda vs. Italia. ESPN 3

Top 14

17 Stade Toulousain vs. Bordeaux Bègles. ESPN Extra

AUTOMOVILISMO

8 Rally de Suecia. ESPN 3

Rally de Suecia. ESPN 3 12 Top Race. En el autódromo de Buenos Aires. TyC Sports

Top Race. En el autódromo de Buenos Aires. TyC Sports 14 IndyCar. El Gran Premio de San Petersburgo. ESPN 3

BÁSQUETBOL

NBA

15 New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2

New York Knicks vs. Philadelphia 76ers. ESPN 2 17.30 Phoenix Suns vs. Utah Jazz. ESPN 2

Phoenix Suns vs. Utah Jazz. ESPN 2 21.30 Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks. ESPN 3

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks. ESPN 3 0 (del lunes) Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans. ESPN 3

HANDBALL

Súper 8 Femenino

11 Dorrego vs. Lanús. DeporTV

Dorrego vs. Lanús. DeporTV 13 Cid Moreno vs. Estudiantes. DeporTV

Copa Argentina de Beach Handball

15 Final del torneo. DeporTV

VÓLEIBOL

Liga Argentina Femenina