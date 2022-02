En Inglaterra aseguran que Leeds despedirá a Marcelo Bielsa

La prensa inglesa da por hecho que Marcelo Bielsa será despedido de Leeds United. Tanto The Guardian como The Athletic, entre otros medios, aseguran que la derrota por 4-0 ante Tottenham como local, por la Premier League, convenció a los dueños del club de cambiar al entrenador rosarino, quien tenía contrato hasta el final de la temporada. Por primera vez, además, los hinchas silbaron al equipo. El mes de febrero fue determinante para el ex DT del seleccionado argentino: Leeds sufrió 20 goles en contra en los últimos cinco partidos y se ubica decimosexto, a dos puntos de la zona de descenso. Venía de perder por 6-0 con Liverpool en la semana.

Según publica The Guardian, los abogados del club inglés discutían en la noche de ayer los detalles de la rescisión con los representantes de Bielsa, quien además les pagaba de su contrato a todos los integrantes de su cuerpo técnico. Por más que el rosarino se había mostrado confiado en revertir la dinámica de malos resultados (Leeds es el equipo más goleado de toda la liga, con 60 tantos recibidos, cinco más que Norwich, el último de la tabla de posiciones), los directivos entendieron que la situación había llegado a un límite. Más allá de que los hinchas reverencian al entrenador argentino de 66 años, responsable del ascenso a la Premier League en 2020, y de que los futbolistas estaban confiados en que podían salvar al equipo en las 12 fechas que restan para terminar el torneo, la pobrísima imagen brindada por Leeds ante Tottenham los habría llevado a tomar la decisión de despedir a Bielsa.

Leeds fue una historia de amor para el entrenador rosarino, que nunca había estado tres años y medio en un club. Idolatrado por los hinchas, que podían encontrárselo en un café de la ciudad y pedirle una foto, o incluso ir a su casa para alentarlo, la identificación del DT con la ciudad y con los hinchas fue tal que hasta se permitió un efusivo festejo una vez consumado el regreso a la Premier League. El juego vistoso de su equipo, que supo presionar en todos los sectores del campo y buscar permanentemente el arco contrario, le valió los elogios de sus pares. Hasta Pep Guardiola, uno de sus máximos admiradores, llegó a decir que Bielsa era el mejor entrenador del mundo.

Bielsa y una típica imagen suya, en cuclillas, durante la derrota de este sábado ante Tottenham, por la Premier League dpa - PA Wire

Durante su estada en Leeds, Bielsa hizo mejores a jugadores como Kalvin Phillips, hoy pieza clave del seleccionado inglés. O a Patrick Bamford, a quien compró a Middlesborough para convertirlo en la referencia ofensiva del equipo. Colin Cooper siempre fue su capitán, e Ilan Meslier, el juvenil arquero francés, se estableció como número 1 del equipo pese a su juventud. El brasileño Raphinha se transformó en el principal acierto del mercado de pases, y ahora es pretendido por media Europa. Otros refuerzos, como Junior Firpo, Diego Llorente o Rodrigo Moreno, no estuvieron a la altura de lo que el club (y Bielsa) pagaron por ellos.

La conferencia de prensa tras la derrota con Tottenham

🎙 Marcelo talks to BT Sport following today's game pic.twitter.com/5QQDfHRKqh — Leeds United (@LUFC) February 26, 2022

La gestión de tres años y medio de Bielsa en Leeds, sea despedido o no, quedará marcada por muchos factores, en los que pueden incluirse aquella conferencia de prensa en la que explicó cuáles eran sus métodos para analizar a los rivales y asumió su culpa por haber espiado a Derby County antes de un partido. Por su festejo alocado tras el ascenso, o por haber colaborado con dinero de su bolsillo para levantar un gimnasio en Thorp Arch, el centro de entrenamiento de Leeds. También, por su comunión con los hinchas y su escaso dominio del inglés: se excusó varias veces por necesitar la ayuda de un traductor. También quedará en las retinas de los hinchas de Leeds su vestimenta el día del festejo por los cien años del club, en 2019. Fue vestido como lo demanda su trabajo: ropa de entrenamiento. Muy lejos de los trajes de etiqueta usados por el resto de los invitados. Un Bielsa auténtico.

Jesse Marsch, el posible reemplazante

Ante la incertidumbre sobre el futuro de Bielsa, las casas de juego suspendieron las apuestas sobre la continuidad o no del rosarino. Sobre su eventual sucesor en el cargo, los medios ingleses especularon con un solo nombre: el de Jesse Marsch. Se trata de un ex mediocampista de la selección estadounidense, que se ganó un nombre como entrenador de Red Bull Salzburg, de Austria. Con Marsch en el banco de suplentes, el equipo obtuvo dos títulos de la Bundesliga local y dos de la copa doméstica. Compitió en la Champions League y futbolistas como el delantero zambiano Patson Daka o el mediocampista húngaro Dominik Szoboszlai fueron vendidos a clubes más importantes de Europa en cifras millonarias.

El entrenador estadounidense Jesse Marsch, apuntado para sustituir a Marcelo Bielsa en Leeds United

El propio Marsch dio el salto a Red Bull Leipzig, de la Bundesliga alemana, donde reemplazó a Julian Nagelsmann a mediados del año pasado. Debió irse en diciembre de 2021, con el equipo en mitad de tabla. Sin embargo, su trabajo en Salzburgo no pasó desapercibido. Al menos, para Víctor Orta y Andrea Radrizzani, director deportivo y dueño de Leeds, respectivamente.