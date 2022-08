La agenda de TV del sábado: All Blacks - los Pumas, Argentina en el Mundial de vóleibol, River, Racing, San Lorenzo, fútbol europeo, Fórmula 1, Pumas 7s, Top 13, golf grande y ciclismo

Este sábado viene con una agenda deportiva televisiva sumamente cargada: grandes partidos de fútbol argentino y extranjero, actuaciones de los seleccionados argentinos de rugby y vóleibol, el regreso de la Fórmula 1 y actividad por la Copa FedEx de golf. Entre muchas otras competencias, claro.

La jornada empezará muy temprano. De madrugada, de hecho. Por el Rugby Championship, en el primer turno jugarán Australia y Sudáfrica. Wallabies y Springboks van en busca de recuperarse después de sus derrotas en la fecha anterior contra la Argentina y Nueva Zelanda, respectivamente. Luego será el tiempo de All Blacks vs. los Pumas en Christchurch, donde el puntero del certamen procurará el primer triunfo albiceleste en tierra neozelandesa. Habrá más rugby de seleccionados a la tarde y la noche, con la primera jornada de la etapa de Los Ángeles del Circuito Mundial de Seven, en la que los Pumas 7s se enfrentarán con España, Australia y Japón. Y no faltará la jornada del Top 13 de URBA, que tiene como principales atractivos Hindú vs. Alumni y CUBA vs. Pucará.

La selección argentina de vóleibol se estrenará en el Mundial de Polonia y Eslovenia este sábado, cuando se enfrente con Irán. Rodrigo Nespolo - LA NACION

El sábado también se dará el debut de la selección argentina de vóleibol en el Mundial de Polonia y Eslovenia, al mediodía y contra Irán. En cambio, quedará cerca de la definición el último certamen por la Copa FedEx, del PGA Tour, que premiará al campeón con 18.000.000 de dólares. Y en Spa-Francorchamps se efectuará la prueba de clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1.

Por otro lado, habrá abundante actividad en la Liga Profesional de Fútbol, con seis choques. El resurgido San Lorenzo abrirá la acción contra el Rosario Central de Carlos Tevez. Más tarde, Argentinos recibirá a Platense en un clásico de cuatro décadas, y Racing visitará en Córdoba a Talleres. Y luego de Newell’s vs. Godoy Cruz y de Banfield vs. Defensa y Justicia, en el último turno Tigre recibirá a River, otro que está en persecución al puntero Tucumán.

River necesita mejorar como visitante, y el partido contra Tigre es una oportunidad de hacerlo. Aníbal Greco - LA NACIÓN

En el Viejo Continente se celebrará una jornada futbolística gigante. En la Premier League, Manchester United abrirá la fecha en casa de Southampton; su acérrimo rival, Manchester City, intentará reponerse cuando reciba al difícil Crystal Palace, y al mediodía el líder, Arsenal, peleará por mantener su invicto, contra el recién ascendido Fulham. En la Serie A, el cruce que más miradas concentrará será Juventus vs. Roma, con Ángel Di María en el anfitrión y el regreso de Paulo Dybala al estadio donde fue local durante siete años. Y en España habrá un duelo entre los dos clubes que más argentinos tienen en La Liga: Elche y Sevilla, que cuenta con Alejandro “Papu” Gómez y Lucas Ocampos.

La TV del sábado 27

RUGBY

Rugby Championship

Australia vs. Sudáfrica. ESPN 4.45 Nueva Zelanda vs. Argentina. ESPN

Circuito Mundial de Seven

15.32, 19.15 y 22.35 Pumas 7s vs. España, Australia y Japón. El torneo de Los Ángeles. ESPN

Top 13

Rosario vs. SIC. Star+ 15.30 CUBA vs. Pucará. ESPN Extra

FÚTBOL

Liga Profesional de Fútbol

Talleres vs. Racing. ESPN Premium 20.30 Tigre vs. River Plate. TNT Sports

Primera Nacional

Ferro Carril Oeste vs. Flandria. TyC Sports 18 Agropecuario vs. Belgrano. TyC Sports

Premier League

Liverpool vs. Bournemouth. Star+ 13.30 Arsenal vs. Fulham. ESPN 2

La Liga

Elche vs. Real Sociedad. ESPN Extra 17 Almería vs. Sevilla. ESPN2

Serie A

Milan vs. Bologna. ESPN 15.30 Spezia vs. Sassuolo. Star+

Bundesliga

RB Leipzig vs. Wolfsburg. Star+ 13.30 Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach. Star+

Ligue 1

Auxerre vs. Racing de Strasbourg. Star+ 16 Racing de Lens vs. Stade Rennais. Star+

Eredivisie

15 Feyenoord vs. Emmen. Star+

VÓLEIBOL

Mundial de Polonia y Eslovenia

12.30 Argentina vs. Irán. ESPN 3

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

11 Gran Premio de Bélgica. La prueba de clasificación. Fox Sports

GOLF

14 Tour Championship. La tercera vuelta del último torneo por la Copa FedEx. ESPN 3

CICLISMO

Vuelta a España