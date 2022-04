La agenda de TV del sábado: Boca, River, Racing, Independiente, Real Madrid por el título, argentinos en el Top 14 francés, Top 13 de la URBA, Moto GP, TC2000, IndyCar, NBA y golf

Será un sábado no tan variado como otros pero sí muy intenso en el deporte. Y por ende, en las pantallas.

Por el descanso del domingo a raíz del Día del Trabajador, la Copa de la Liga Profesional de fútbol abundará en partidos, y cuatro de los cinco grandes estarán en acción. Los principales encuentros serán Racing vs. Banfield, Boca vs. Barracas Central, Sarmiento vs. River y Lanús vs. Independiente. Varios equipos pueden clasificarse para los cuartos de final, como Tigre, que visitará a Vélez.

Matías Suárez viene de hacer un gol en Chile contra Colo Colo y River necesita la efectividad del cordobés frente a Sarmiento, que puede superarlo en la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. Mauro Alfieri - LA NACION

Otro que puede lograr algo importante, pero en la liga de España, es Real Madrid, que irá por el premio mayor: el campeonato. Espanyol en el Santiago Bernabéu no parece ser un gran obstáculo como para demorar la consagración merengue.

El sábado es el día clásico del rugby, que pone en el menú seis partidos del Top 13 de la URBA, con Belgrano vs. CASI como el más interesante, y uno del Top 14 francés, entre Clermont y Stade Français, el equipo en el que actúan Nicolás Sánchez y Marcos Kremer y al que dirige Gonzalo Quesada.

Los autódromos tendrán bastantes cámaras. En el de Concordia se hará el sprint de la fecha de TC2000. En el de Jerez de la Frontera, MotoGP y sus categorías hermanas desarrollarán las pruebas de clasificación de sus respectivos Gran Premio de España. Y en Alabama, IndyCar hará lo propio en la cuarta estación de su campeonato.

Fabio Quartararo ganó el último fin de semana en Portugal y ahora procurará la pole position en otro punto de la península ibérica; el Gran Premio de España de MotoGP tiene lugar en Jerez de la Frontera. GABRIEL BOUYS - AFP

También en Estados Unidos habrá un enfrentamiento que puede ser decisivo: Minnesota Timberwolves recibirá a Memphis Grizzlies, que le gana por 3-2 su serie de octavos de final de la NBA. Local, el conjunto del cordobés Leandro Bolmaro necesita vencer para no quedar eliminado.

Y cerca de allí, al sur, se está jugando el México Open del PGA Tour, en el que Emiliano Grillo accedió a la tercera rueda y actúan los mejores golfistas del planeta.

La televisación del sábado 30

FÚTBOL

Copa de la Liga Profesional

12 Atlético Tucumán vs. Talleres. Fox Sports Premium

Atlético Tucumán vs. Talleres. Fox Sports Premium 16 Racing vs. Banfield. Fox Sports Premium

Racing vs. Banfield. Fox Sports Premium 16 Vélez vs. Tigre. TNT Sports

Vélez vs. Tigre. TNT Sports 19 Boca vs. Barracas Central. TNT Sports

Boca vs. Barracas Central. TNT Sports 19 Arsenal vs. Colón. Fox Sports Premium

Arsenal vs. Colón. Fox Sports Premium 21.30 Sarmiento vs. River. Fox Sports Premium

Sarmiento vs. River. Fox Sports Premium 21.30 Lanús vs. Independiente. TNT Sports

Premier League

8.30 Newcastle vs. Liverpool. ESPN

Newcastle vs. Liverpool. ESPN 11 Aston Villa vs. Norwich. ESPN

Aston Villa vs. Norwich. ESPN 11 Southampton vs. Crystal Palace. Star+

Southampton vs. Crystal Palace. Star+ 11 Watford vs. Burnley. Star+

Watford vs. Burnley. Star+ 11 Wolverhampton vs. Brighton & Hove. Star+

Wolverhampton vs. Brighton & Hove. Star+ 13.30 Leeds vs. Manchester City. ESPN

Liga de España

9 Alavés vs. Villarreal. ESPN

Alavés vs. Villarreal. ESPN 11.15 Real Madrid vs. Espanyol. DirecTV Sports

Real Madrid vs. Espanyol. DirecTV Sports 16 Bilbao vs. Atlético de Madrid. ESPN

Serie A

10 Napoli vs. Sassuolo. ESPN 3

Napoli vs. Sassuolo. ESPN 3 10 Cagliari vs. Hellas Verona. Star+

Cagliari vs. Hellas Verona. Star+ 13 Sampdoria vs. Genoa. Star+

Sampdoria vs. Genoa. Star+ 15.45 Spezia vs. Lazio. ESPN 2

Ligue 1

14 Lens vs. Nantes. Star+

Bundesliga

10.30 Borussia Dortmund vs. Bochum. ESPN 2

Borussia Dortmund vs. Bochum. ESPN 2 10.30 Arminia Bielefeld vs. Hertha Berlin. Star+

Arminia Bielefeld vs. Hertha Berlin. Star+ 10.30 Augsburg vs. Köln. Star+

Augsburg vs. Köln. Star+ 10.30 Mainz vs. Bayern München. Star+

Mainz vs. Bayern München. Star+ 10.30 Stuttgart vs. Wolfsburg. Star+

Stuttgart vs. Wolfsburg. Star+ 13.30 Hoffenheim vs. Freiburg. ESPN 2

Primera Nacional

14 Villa Dálmine vs. Belgrano. TyC Sports

Eredivisie

13.45 Ajax vs. Zwolle. ESPN Extra

RUGBY

Top 14

12 Clermont vs. Stade Français. ESPN 3

Top 13 de la URBA

15.30 Regatas vs. SIC. Star+

Regatas vs. SIC. Star+ 15.30 Los Tilos vs. Alumni. Star+

Los Tilos vs. Alumni. Star+ 15.30 Belgrano vs. CASI. Star+

Belgrano vs. CASI. Star+ 15.30 CUBA vs. San Luis. Star+

CUBA vs. San Luis. Star+ 15.30 Newman vs. Pucará. Star+

Newman vs. Pucará. Star+ 15.45 Hindú vs. Buenos Aires CR&C. ESPN 3

Primera A

15.30 San Cirano vs. San Carlos. Sta+

BÁSQUETBOL

22 Minnesota Timberwolves vs. Memphis Grizzlies. El sexto capítulo de la serie de octavos de final de la NBA. ESPN

AUTOMOVILISMO

16 TC 2000. El sprint de la fecha de Concordia. TyC Sports

IndyCar Series

14 Gran Premio de Alabama. La prueba de clasificación. Star+

Gran Premio de Alabama. La prueba de clasificación. Star+ 18.20 Gran Premio de Alabama. La práctica final. Star+

MOTOCICLISMO

Moto GP

9 Gran Premio de España. La prueba de clasificación. ESPN 3

GOLF