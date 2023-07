La agenda de TV del sábado: Fórmula 1, Open británico de golf, San Lorenzo, Barcelona-Juventus, Top 12 y la definición del Tour de Francia

escuchar

Ligas en la actividad local. Definiciones en competencias internacionales. Y varias otras atracciones ofrece el comienzo del fin de semana deportivo, que incluirá automovilismo, golf, fútbol, rugby, ciclismo y vóleibol en las pantallas de TV e internet.

En el campo vernáculo habrá Liga Profesional de Fútbol y Top 12. El torneo de AFA ofrecerá por la fecha 26 un partido de San Lorenzo, que marcha tercero y se cruzará con Argentinos Juniors. Además se enfrentarán Estudiantes y Belgrano, y Platense y Huracán. Y en el de URBA se desarrollará la jornada 14, con Alumni vs. Hindú y Belgrano vs. SIC como lo más interesante de un programa que se completará con Pucará vs. CASI, San Luis vs. Buenos Aires, CUBA vs. Rosario y Newman vs. La Plata.

San Lorenzo está tercero y puede resultar subcampeón de la Liga Profesional; Argentinos Juniors será su obstáculo en la penúltima fecha. FREDDY BUILES - AFP

En el exterior está lo más fuerte del día. El sábado será el día previo al de la culminación de tres grandes competencias, pero lo que ocurrirá en esta jornada será muy influyente en sus definiciones. El Open británico de golf celebrará su tercera rueda, con Emiliano Grillo a la expectativa, cerca de la delantera. El Tour de Francia vivirá su penúltima etapa, usualmente determinante en la clasificación general. Y la Fórmula 1 efectuará la prueba de clasificación del Gran Premio de Hungría, habitualmente decisiva para la carrera del domingo. Además, la Liga de Naciones de vóleibol ofrecerá sus semifinales: Japón vs. Polonia y Estados Unidos vs. Italia.

El español Carlos Sainz chocó su Ferrari en las primeras prácticas del Gran Premio de Hungría, que este sábado ejecutará su prueba de clasificación.

Por su parte, el fútbol europeo va desperezándose, con amistosos por el mundo. El más atractivo del sábado será el de Barcelona e Juventus en Estados Unidos, y tiene lo suyo también Chelsea vs. Brighton & Hove.

La televisación del sábado 22 de julio

FÚTBOL

Liga Profesional

15.30 San Lorenzo vs. Argentinos. ESPN Premium

18 Estudiantes vs. Belgrano. TNT Sports

20.30 Platense vs. Huracán. TNT Sports

Mundial femenino

22 Estados Unidos vs. Vietnam. D Sports

2 (del domingo) Suecia vs. Sudáfrica. D Sports

4.30 (del domingo) Países Bajos vs. Portugal. D Sports

Amistosos internacionales

9.50 Hoffenheim vs. Feyenoord. Star+

10 Augsburg vs. PSV. Star+

19.50 Chelsea vs. Brighton & Hove. ESPN y Star+

23.30 Barcelona vs. Juventus. Star+

Primera Nacional

12 San Telmo vs. Temperley. TyC Sports

15.10 Agropecuario vs. Nueva Chicago. D Sports

18 Alvarado vs. Morón. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

7.30 La práctica 3 del Gran Premio de Hungría. Fox Sports y Star+

11 La prueba de clasificación del Gran Premio de Hungría. Fox Sports y Star+

GOLF

8 The Open Championship. La tercera vuelta. ESPN 2

El chaqueño Grillo comenzará su tercera vuelta en Hoylake a 8 golpes de la cima del Abierto Británico de golf. Peter Morrison - AP

Rugby

Top 12

15.30 Pucará vs. CASI. Star+

15.30 Alumni vs. Hindú. Star+

15.30 San Luis vs. Buenos Aires. Star+

15.30 Belgrano vs. SIC. Star+

15.30 CUBA vs. Rosario. Star+

15.40 Newman vs. La Plata. ESPN Extra y Star+

VÓLEIBOL

Nations League

12 Japón vs. Polonia. ESPN 3

15 Estados Unidos vs. Italia. ESPN 3

CICLISMO

Tour de Francia

9 La 20ª y penúltima etapa. ESPN Extra y Star+

El esloveno Tadej Pogacar, escolta, y el danés Jonas Vingegaard, líder, se saludan en el Tour de Francia, que hoy dejará prácticamente definido al campeón.

LA NACION