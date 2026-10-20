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La brutal bandera que colgó la hinchada de PSG en el partido contra Barcelona

En la previa del duelo entre dos de los favoritos al título de la Champions League, se vio en el estadio Parque de los Príncipes una imagen violenta inspirada en el personaje Leatherface

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La bandera "a lo Leatherface" exhibida por la hinchada de PSG
La bandera "a lo Leatherface" exhibida por la hinchada de PSG

En los minutos previos al duelo entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Barcelona por la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027, la hinchada del conjunto francés exhibió una enorme bandera con una imagen que hacía referencia a la película de terror La Masacre de Texas.

El enorme telón mostraba una figura inspirada en Leatherface, el icónico personaje de la mencionada saga cinematográfica, aunque el también lleva la máscara del asesino Michael Myers de la película Halloween (1978, John Carpenter).

En la ilustración, la figura aparecía cubierta de sangre con una motosierra mientras parecía destrozar el escudo del club catalán. Debajo de la bandera se leía con una tipografía lúgubre: “Masacre a la parisina”.

Así recibió la hinchada parisina al club catalán
Así recibió la hinchada parisina al club catalán

La imagen de la bandera fue interpretada por numerosos usuarios como una provocación dirigida directamente al Barcelona en el marco de uno de los cruces más destacados de la jornada europea entre dos de los principales aspirantes al título.

El partido se disputaba esta tarde en París bajo el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Lamine Yamal encara con la pelota ante Joao Neves y Achraf Hakim
Lamine Yamal encara con la pelota ante Joao Neves y Achraf HakimMatthieu Mirville - ZUMA Press Wire DPA

Tanto PSG como Barcelona lideran la tabla de posiciones con seis puntos cada uno junto a otros siete clubes: Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting Lisboa, Arsenal, Real Madrid y Betis.

La ‘Masacre de Texas’

Leatherface, en una de sus tantas reencarnaciones
Leatherface, en una de sus tantas reencarnaciones(Fuente: Captura de Video)

Estrenada en 1974, La Masacre de Texas es una película de terror independiente que con el tiempo adquirió el estatus de culto. Producida, escrita y dirigida por Tobe Hooper, el film presenta a Leatherface, un despiadado asesino que, motosierra en mano, asesina a un grupo de amigos que viaja por el sur de Estados Unidos.

La película ganó tantos seguidores alrededor del mundo que dio origen a cinco secuelas y por lo menos dos remakes.

Cómo llegaron ambos equipos

Los parisinos, campeones y defensores de la corona que consiguieron por duplicado, golearon el debut a Slovan Bratislava 6 a 1 y después se impusieron a Manchester City 4 a 2.

Es el conjunto que más goles anotó con 10 en apenas dos encuentros y lo sigue, justamente, su rival de turno con 9, gracias a que venció 5 a 1 a Feyenoord y 4 a 1 a Galatasaray.

La última vez que se enfrentaron PSG y Barcelona fue en la anterior edición de la Champions League, también en la Fase de Liga, y ganó PSG como visitante 2 a 1 con goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos. Ferrán Torres, actualmente en el elenco parisino, marcó para Barcelona.

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