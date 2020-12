Fabbiani contó sus conflictos con Newell´s y River Crédito: Captura TV

El exjugador, ahora panelista del programa ESPN90, Cristian "Ogro" Fabbiani, contó por qué tuvo que irse de Newell´s y remarcó que en el equipo rosarino no llegó a cobrar ninguna remuneración durante su año de permanencia, situación que luego se repitió en River.

Fabbiani recordó al dirigente que lo llevó y las amenazas posteriores que lo obligaron a cambiar de club. "Yo me fui de Newell´s porque me tenía que ir, si no me iba para arriba sí o sí, porque perdió las elecciones Eduardo López. Cuando llegué al club López me dijo que en diciembre había elecciones, y si él no ganaba, yo me tenía que ir sí o sí, al igual que el "Pimpi", que era el que manejaba la barra", explicó Fabbiani.

El fugaz paso del Ogro por River Fuente: FotoBAIRES

Luego, el exdelantero detalló que jugó en forma gratuita en el club de Rosario al igual que el resto del plantel. "Vos preguntale a cualquier jugador de Newell´s de ese momento, que salimos terceros o cuartos, íbamos a cobrar y los cheques se iban", dijo Fabbiani sobre las irregularidades en la forma de pago del club leproso.

El conductor Sebastián Vignolo le preguntó a Fabbiani sobre el accionar de Agremiados, el sindicato de los jugadores de fútbol. A lo que el panelista contestó: "No existe Agremiados en ese sentido. Eduardo era muy fuerte".

El exdelantero agregó que tenía conocimiento de la situación económica a la que se iba a enfrentar cuando decidió volver de Europa. "Sabía que no iba a cobrar, pero estaba cerca de mi hija y era lo que quería", recordó Fabbiani.

Seguidamente, el ahora panelista dijo que posteriormente surgió la oportunidad de ir a River y, a pesar de que volvería a vivir la misma situación que en Newell´s, eligió ir al Millonario para cumplir su sueño.

"Mi representante quería que vaya a Vélez y no a River. Es al día de hoy que siempre me lo dice. Era un club ordenado y pagaba al día, que después salió campeón, pero yo quería ir a River, a pesar de que era un club que estaba mal. Lo elegí porque soy hincha de River y era mi sueño", contó Fabbiani.

Vignolo, que no sabía que su compañero había jugado gratuitamente en ambos equipos argentinos dijo: "Jugaste gratis en todos lados, gordo. Che, ¿acá te garpamos, no?", bromeó el conductor.

Fabbiani recordó la charla que tuvo con su pareja cuando le dijo, como algo novedoso, que desde su regreso de Europa era la primera vez que iba voy a cobrar dos sueldos seguidos. Vignolo aprovechó la oportunidad para preguntarle si en All Boys le había pasado lo mismo, a lo que Fabbiani contestó: "All Boys si me pagó, así quedo el club".