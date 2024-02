escuchar

Ariel Suárez, exremero de la selección olímpica de la Argentina, que se hizo conocido por romper la cuarentena para entrenar para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, afirmó que “el deporte olímpico está huérfano”. “Macho, por este camino no es; vayamos por el camino correcto”, le pidió al presidente Javier Milei, a quien reconoció haber apoyado y reiteró que “lo volvería a votar” en diálogo con Radio Con Vos.

El exdeportista, quien en 2021 fue sumado por Patricia Bullrich a Juntos por el Cambio, sostuvo que “es una vergüenza que no haya subsecretario de Deportes, es una falta de respeto al deporte” y se mostró “preocupado” ante esa situación. La subsecretaría se encuentra vacante desde el 31 de enero cuando renunció Ricardo Schlieper ante la designación de Daniel Scioli al frente de la secretaría de Deporte, Turismo y Ambiente.

Comunico por este medio que presente la renuncia como subsecretario de Deportes de la Nación. Ante la designación de Daniel Scioli en un cargo del cual iba a depender, tomé la decisión personal de alejarme para darle la libertad de elegir su gente . Le agradezco al presidente… — Ricardo Schlieper (@schlieper) January 31, 2024

Suárez lamentó la renuncia de Schlieper. En su cuenta de X escribió: “Nos perdemos de alguien con mucha dignidad por culpa de los arreglos políticos que salpican al deporte. No quiero casta en el deporte. Quiero gente con dignidad, convicción y valores”. El exatleta se despachó contra el nombramiento de Scioli: “Repudio su nombramiento. Scioli afuera, Scioli es casta”.

A 177 días de Paris se sigue manoseando al Deporte Nacional.

Nos perdemos de alguien con mucha dignidad por culpa de los arreglos políticos que salpican al deporte.

No quiero Casta en el Deporte

Quiero gente con Dignidad, Convicción y Valores. https://t.co/LudPQ3Ge2L — Ariel Suarez (@suarezrow) January 31, 2024

“Si no tenés quien tome las riendas y quien diga hacia donde vamos, no tenemos norte como deporte. No tenemos a donde ir, no tenemos proyección ni nada”, expresó Suárez en la radio y remarcó, cuando faltan seis meses para que comiencen los Juegos Olímpicos de París: “Estamos en año olímpico”.

El exremero, quien obtuvo dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2011 y quedó a las puertas de conseguir una medalla olímpica en los JJOO de Londres de 2012 al finalizar en el cuarto lugar junto a Cristian Rosso, dijo que “no todo es plata”. Y explicó que, según su visión, “es mucho más gestión”.

“Como país todos coincidimos que estamos hundidos. Hoy por hoy la mayoría de los ciudadanos de nuestro país votó un cambio. Yo también voté ese cambio. Porque la línea que veníamos siguiendo no iba para ningún lado más que para abajo”, expresó.

En ese sentido, el exintegrante de la selección olímpica remarcó: “Con respecto al deporte yo sabía y sabíamos que el recorte iba a ser para todos. Nos estamos ajustando cada vez más y ninguno llega a fin de mes. Pero no es el hecho de solo tener plata, hay muchas formas de gestionar el deporte”.

Suárez, que tras el triunfo de Milei sonó para ocupar la secretaría de Deportes, dijo que “como todo argentino, hay que seguir remando”, ante una broma que le hizo el periodista Jairo Straccia durante la entrevista. “Tenemos que remar todos juntos y si vemos algo que se está haciendo mal tenemos que decirlo”, concluyó.

LA NACION