El fuerte mensaje del remero Ariel Suárez para Alberto Fernández: “Donar plata no se valora, trabajar sí”

Ariel Suárez, el remero argentino que el año pasado había quedado en medio de un escándalo por entrenar durante el aislamiento obligatorio en Tigre, volvió a cargar contra el presidente Alberto Fernández por la fiesta de cumpleaños que celebró Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos.

El deportista de elite le hizo una singular proposición al mandatario desde su cuenta de Twitter. “Te propongo una cosa, Alberto Fernández, ya que no vas a llegar a un juicio político. Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo”, escribió. Y aclaró: “Vos, yo y todos los que tenemos un acta”, en referencia al acta que le labró Prefectura el pasado agosto por violar la cuarentena cuando salió a entrenar en el Río Reconquista.

Para cerrar, reflexionó: “Donar plata no se valora, el trabajar sí”. Con este mensaje, Suárez aludió a la decisión del Presidente de donar dinero para compensar el daño ocasionado tras la filtración de imágenes del festejo. Según Gregorio Dalbón, el abogado de Fernández, tiene pensando presentarse ante la Justicia y proponerle al fiscal Ramiro González realizar una donación a una entidad de bien público a modo de reparación.

Hace dos semanas, el remero había hecho una publicación irónica sobre el cumpleaños de la primera dama, que contó con 12 invitados en plena pandemia, cuando todavía regía la prohibición para circular. “Señor Alberto Fernández, quiero contarle que no fue culpa mía el salir a remar, fue mi bote el culpable que quería refrescarse y mojarse en nuestro hermoso Delta. Lamento hacerle caso a mi bote”, lanzó Suárez para manifestar su malestar luego de que el Presidente responsabilizara a su pareja por ser quien “convocó a un brindis que no debió haberse hecho”.

La bronca del atleta por la fiesta de Yañez también quedó evidenciada en otro tuit: “Pocos días de diferencia. Dos mundos paralelos. La Clande Olivos. La Clande Remo. ¿Adivinen quién puso las reglas y quién no las cumplió? Con los deportistas no”. El mensaje estuvo acompañado de tres fotos: una de la reunión en Olivos, una del remero luego de la práctica y una tercera en la que los gendarmes le entregan la multa.

El primer posteo que se viralizó de Suárez fue uno que realizó en 2020, cuando decidió romper el aislamiento obligatorio para ejercitarse. “¿Por qué ellos y yo no?”, se preguntaba un año atrás. A pesar de la prohibición, el remero tomó su bote y fue a entrenar de todas formas, en un hecho que le valió diversas críticas y una notificación de Prefectura.

Suárez, quien fue campeón del Panamericano de Lima 2019 y finalista en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Mundial de Hamburgo 2011, cumplió con su palabra y el 11 de agosto del año pasado volvió a entrenarse en el Río Luján pese a no tener la autorización pertinente. Por esa razón, la autoridad marítima le labró un acta contravencional.

“Me cansé de esperar. El remo ya tiene el protocolo aprobado y no hay ningún riesgo de contagio porque entrenamos solos. Yo estoy con mi bote y nada más. No entiendo por qué los futbolistas pueden entrenarse y yo no. Me siento discriminado y por eso vuelvo a entrenarme”, había dicho en aquel momento el remero a TyC Sports.

