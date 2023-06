El Comité Olímpico Internacional expulsó al boxeo de su órbita: causas y consecuencias de una decisión histórica y “sin retorno”

escuchar

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha decidido expulsar a la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) del movimiento olímpico. La decisión, respaldada por 69 miembros -con un voto en contra y 10 abstenciones-, es la primera vez que el COI expulsa a un organismo rector en sus 129 años de historia. Sin embargo, el presidente del COI, Thomas Bach, confirmó que el boxeo se mantendría en los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, aunque ahora carezca de una federación internacional que dirija el deporte. “No tenemos ningún problema con el boxeo, no tenemos ningún problema con los boxeadores”, declaró en una sesión extraordinaria del COI. “Al contrario, apreciamos a los boxeadores por vivir los valores de su deporte. Si tuviéramos problemas con los boxeadores no habría habido competición en Tokio. No habría competición de boxeo en París”, agregó.

La expulsión se venía barajando desde 2019, cuando el COI retiró su reconocimiento a la IBA -entonces llamada Aiba- debido a las preocupaciones sobre el arbitraje y los jueces, la estabilidad financiera y el manejo ejecutivo. La medida se tomó tras una serie de acusaciones de decisiones amañadas en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de mala gestión financiera bajo su anterior presidente, Wu Ching-kuo, según informa el diario inglés The Guardian.

El presidente del COI, Thomas Bach, durante la sesión extraordinaria de la organización, en Lausana, Suiza

La IBA se enemistó aún más con el COI al elegir al uzbeko Gafur Rakhimov para dirigir el deporte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos describió a Rakhimov como uno de los “principales delincuentes” de su país y “una persona importante implicada en el tráfico de heroína”, acusaciones que él negó.

En 2020, Rakhimov fue sustituido por el ruso Umar Kremlev, pero el COI afirmó que, bajo su supervisión, la IBA había fracasado repetidamente a la hora de abordar sus preocupaciones. En particular, en un informe de 24 páginas en el que se detallaban todos los pasos que había exigido a la IBA para recuperar su estatus para dirigir el boxeo olímpico -y que no había cumplido-, acusó a la IBA de “intimidación abierta hacia el COI”.

Aquí junto con Vladimir Putin, presidente de Rusia, Umar Kremlev es el actual titular de la IBA

“Valoramos mucho el deporte del boxeo, pero desgraciadamente tenemos un problema extremadamente grave con la IBA debido a su manejo”, declaró Bach. “Creemos que los boxeadores merecen plenamente ser gobernados por una federación internacional con integridad y transparencia”.

Este mensaje fue reforzado por el director general del COI, Christophe De Kepper, quien dijo que la IBA no había abordado sus preocupaciones sobre la corrupción, las finanzas y el arbitraje. “El COI ha intentado constante y pacientemente ayudar en las tres áreas que nos preocupan”, afirmó. “Ha habido una constante falta de medidas drásticas a lo largo de los muchos años. Es una situación sin retorno. La única conclusión es retirar el reconocimiento”.

