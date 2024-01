escuchar

Este domingo, en el marco de la FA Cup, el Liverpool se enfrentó al Norwich City. Aunque el partido debería ser el foco de atención de los hinchas, la afición que asistió al estadio Anfield no dudó en cantar el himno “You Will Never Walk Alone” a su entrenador Jürgen Klopp, quien en la semana anunció que no seguirá en su cargo como entrenador al finalizar la temporada.

Con el sentimiento a flor de piel, las tribunas del estadio se llenaron de pancartas y bufandas en alusión a Klopp, quien se convirtió en un entrenador muy querido por el hincha del Liverpool, a tal punto de dedicarle esta particular canción que en sus estrofas indica que “nunca caminará solo”.

En un ensordecedor grito al unísono de los hinchas de los Reds, el director técnico alemán, quien se encontraba sentado en el banco de suplentes, fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial y se notó en su semblante una fuerte congoja por la dedicatoria que recibió, como así también por el hecho de abandonar un club al cual llegó hace ocho años y medio.

“Puedo entender que sea un ‘shock’ para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo de este club, de la ciudad, de nuestra afición, al equipo y al personal, pero el hecho de que aún así tome esta decisión demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”, declaró Klopp al sitio oficial del Liverpool dando sus motivos de una decisión que causó un fuerte revuelo en la estructura interna de la institución inglesa.

Desde su estadía en Anfield, el experimentado orientador táctico logró forjar una gran identidad con los planteles que tuvo, como así también con la hinchada, quienes lo aceptaron desde el primer momento y se enamoraron con su manera de conducir a los jugadores.

Jurgen Klopp conquistó la Champions League con el Liverpool Armando Franca - AP

Dentro de su gran palmarés como DT, Klopp logró siete títulos en el Liverpool. Cuatro de ellos fueron en el plano nacional: Premier League (2020), Copa de la Liga (2022), FA Cup (2022) y Community Shield (2022). En el plano internacional, logró una Champions League (2019), Supercopa de Europa (2019) y Mundial de Clubes (2019).

“Después de los años que hemos pasado juntos y después de todas las cosas que hemos pasado juntos, el respeto y el amor crecen, y lo menos que le debo al club es la verdad”, sintetizó el entrenador, quien decidió tomar esta decisión con anticipación con el objetivo que los dirigentes del Liverpool tengan el tiempo necesario para buscar a su reemplazante.

Y, en esa misma línea, agregó sobre la confección del equipo y cómo superó escollos a medida que se fue complicando la competencia: “La temporada pasada fue súper difícil y hubo momentos en los que en otros clubes probablemente la decisión habría sido: ‘Vamos, muchas gracias por todo, pero probablemente deberíamos separarnos o terminar’. Eso no pasó aquí, para mí fue súper importante poder ayudar a que este equipo volviese a encarrilarse, era todo en lo que estaba pensando”, cerró.