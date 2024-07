La explicación del Chiqui Tapia al video que se viralizó de un asistente secándole la transpiración

Escuchar

Tras la victoria ante Canadá por la Copa América, se publicó un video en las redes sociales que llamó poderosamente la atención. El mismo tenía como protagonista a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sentado en un asiento de la platea, mientras Luciano Nakis, prosecretario de AFA, le pasaba una toalla en la zona de la nuca para secarle el sudor.

Chiqui Tapia explicó por qué uno de los dirigentes le secó el sudor de su cuello en pleno partido ante Canadá

Dicho contenido se viralizó rápidamente y dejó un gran manto de dudas acerca de la actitud de Tapia de tener a una persona encargada de secarle la transpiración, en medio de un clima hostil que se vive en los Estados Unidos por las altas temperaturas.

Luciano Nakis le secó la transpiración a Claudio Tapia y generó repudio en las redes

Con el objetivo de aclarar el panorama y dar una voz oficial al hecho, Tapia, en su cuenta de X, subió una imagen irónica de él con Nakis y su toalla. A su vez, tras la consulta de un usuario llamado @briancutrone, el mandamás de AFA explicó el detrás de escena de este momento que causó revuelo y fuertes críticas por parte del actor Federico D’Elia y el periodista Horacio Cabak, entre otros.

La divertida foto que subió Tapia para ponerle humor a lo sucedido

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, detalló Tapia.

A su vez, destacó el espíritu de grupo de la selección argentina. “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, sostuvo el Chiqui, quien, a partir de esa respuesta, recibió algunas críticas sobre su actitud de exponer a uno de los dirigentes de AFA para secarle la transpiración debido al complicado estado de salud que atravesó en el MetLife Stadium.

