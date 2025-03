Se anunciaron los precios de las entradas para el partido del martes contra Brasil, en el Monumental

A través de un tuit de su tesorero, se conoció el precio de las entradas para el partido del próximo 25 en el estadio Monumental contra Brasil, por las eliminatorias sudamericanas. La divulgación de importes informales, sin la confirmación de la asociación, sumada a las ausencias tanto del rosarino Lionel Messi como del brasileño Neymar hicieron que el comunicado se demorara. A partir de mañana, miércoles, quienes quieran comprar sus tickets podrán hacerlo a través de la plataforma Deportick, contratada por la AFA para ese fin.

Pablo Toviggino anunció los precios para el gran clásico, con un valor de 90.000 pesos para la entrada popular, ligeramente por debajo de lo que se había divulgado en redes, pero por encima de los valores de los últimos encuentros.

El valor de las entradas -en el predio de Ezeiza descuentan que el estadio de River lucirá repleto y habrá más de 85 mil personas en las tribunas- fue incluso motivo de una respuesta del propio Claudio “Chiqui” Tapia, mientras entregaba donaciones de la AFA a los damnificados por las inundaciones en Bahía Blanca.

El máximo dirigente del fútbol argentino se refirió al malestar generado por los precios que se habían divulgado en forma extraoficial -con un aumento superior al 100% en relación al último partido, con Perú-: “¿Vos viste en qué medios salieron esas publicaciones? Si los ves, te vas a dar cuenta de que es pura opereta. No son los precios que estaban fijados ni pensados para poner a la venta”, respondió ante la consulta de C5N. Y continuó: “Hay un grupo caracterizado de periodistas que hace tiempo se ocupan de decir cosas que no son verdad. La realidad es que los precios todavía no se publicaron”.

No habrá abrazo entre Lionel Messi y Neymar en el Monumental: ambos futbolistas están lesionados Silvia Izquierdo - AP

Según pudo reconstruir LA NACION, esa respuesta del directivo fue motivo de algún contrapunto en el seno de la AFA. Hay quienes entienden que le dio “demasiada entidad” a un trascendido, y que terminó “pisando el palito”. Lo concreto es que sin sus dos máximas atracciones (Messi y Neymar) el encuentro del próximo martes pierde parte de su atractivo. Y que, en definitiva, la tardanza en la publicación y comunicación de los precios de las entradas terminó jugándole a favor a la AFA. Los hinchas se hubieran enojado aún más si hubieran pagado por Messi y no lo hubieran visto ni un segundo con la camiseta albiceleste. En el escenario actual, al menos, ya saben que no está disponible. Y que tampoco lo estará Paulo Dybala, también lesionado, y quien podría haberse calzado la histórica camiseta número 10 que suele portar el rosarino.

Los precios oficiales para Argentina vs. Brasil en el Monumental

Popular: 90.000

90.000 Plateas Sívori y Centenario Alta: 158.000

158.000 Plateas Sívori y Centenario Media: 320.000

320.000 San Martín y Belgrano Alta: 320.000

320.000 San Martín y Belgrano Baja: 450.000

450.000 San Martín y Belgrano Media: 480.000

Luego apuntó a los críticos de su gestión en la Asociación del Fútbol Argentino y se defendió: “Nosotros tenemos que seguir trabajando de la misma manera. Yo digo que la única defensa del dirigente de nuestro fútbol es la gestión. Es increíble que seamos siempre cuestionados, a pesar de todos los logros que uno haya conseguido deportivamente, que son los logros de la selección argentina, pero también son los proyectos de los dirigentes del fútbol argentino. Que siempre pasen algunas situaciones desde las cuales tratan de desvirtuar la imagen de uno. Uno está acostumbrado porque sabe que siempre fueron así. Estos muchachos no cambian. Nosotros nos ocupamos de todas estas cosas: acompañar a la gente que sufre y necesita, es un esfuerzo muy grande del fútbol argentino y lo va a seguir haciendo. Esto recién empieza”.

Continuando con la misma línea de negar versiones, Tapia hizo lo propio cuando pusieron sobre la mesa el tema de la semana: la marcha por los jubilados y la presencia de hinchas de diversos clubes que protagonizaron incidentes. Trascendió que Tapia habría mantenido una charla con Patricia Bullrich, información que la Ministra de Seguridad de la Nación ya había desmentido. El presidente de la AFA fue en la misma línea: “Yo no hablé con ella, en ningún momento. Nosotros nos ocupamos de esto, de otras cosas, no. Ya sabemos qué sucede con algunos que tienen otros intereses, que no son los de nosotros. Priorizamos la solidaridad a Bahía Blanca”.

