La fuerte charla motivacional de Luis Enrique a Mbappé comparándolo con Michael Jordan

El entrenador Luis Enrique volvió a ser tendencia el jueves en las redes sociales. Esta vez porque se viralizó parte de un fuerte discurso motivacional que tuvo con Kylian Mbappé cuando ambos compartían vestuario en el Paris Saint Germain (PSG). Este video es parte del documental No tenéis ni p* idea, que produce Movistar Plus y que se estrenó el pasado 30 de septiembre.

La charla se dio en la previa del duelo de vuelta de PSG contra el Barcelona en la última edición de la Champions y es parte del segundo episodio que se estrenará el próximo 7 de octubre. Allí, Luis Enrique se encuentra solo, cara a cara con Mbappé, y lo compara con el basquetbolista Michael Jordan.

Después de ganar a Barcelona, el PSG cayó en semis ante Borussia (AP Foto/Christophe Ena) Christophe Ena - AP

“He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p*. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador. De ir a presionar. Vas a tener a Cubarsi y a Ter Stegen, y te vas a quedar todo el partido presionando y volviendo rápido, ¿para qué? Para ser un líder”, empezó diciendo Luis Enrique, muy eufórico.

Y continuó: “Tú piensas que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda, pero a mí no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos. Tú nos ayudas en todo lo defensivo, coges así y dices ‘chavales, línea defensiva, quedaros ahí. Que yo voy a coger a mis dos compañeros’ porque si tú solo presionas es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Kolo Muani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio, y te pones tú como ejemplo a presionar. ¿Sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo”.

Luis Enrique durante su charla con Mbappé Captura de TV

Mbappé observó durante todo el video a Luis Enrique en silencio. Y el DT, todavía con mucho énfasis y ya sabiendo las posibilidades de que el jugador dejara PSG y siguiera su carrera en el Real Madrid, cerró: “Eso es lo que yo quiero que hagas tú como líder aquí los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar y te lo tienes que ganar, no atacando, atacando ya sé que eres Dios. No hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. Sí. Sí. ¿Te queda claro? Pues ya te explicaré el ataque de mañana. Vale. Gracias.

El video termina con ambos saliendo del encuadre sin saludarse. Después, en ese partido de PSG ante Barcelona, el conjunto parisino dio el golpe y ganó 4-1 con un doblete de Mbappé para avanzar a semifinales. La charla y la planificación de Luis Enrique, había dado resultado.

