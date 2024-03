Kylian Mbappé: la cara de fastidio cuando Luis Enrique lo reemplazó en el clásico que PSG le ganó a Olympique de Marsella

Escuchar

Pese a jugar con diez hombres desde el minuto 40, el París Saint-Germain se impuso 2 a 0 en su visita al Marsella en el Clásico del fútbol francés, este domingo en el cierre de la 27ª jornada de la Ligue 1, donde el equipo de la capital dio otro paso hacia el título. Pero hubo otra noticia más allá del resultado.

Kylian Mbappé fue titular y capitán en el PSG, en el que pudo haber sido su último clásico. No pudo marcar, hizo un partido discreto y fue sustituido por Ramos en el minuto 64, quien luego sí convertiría para el PSG. El público de Marsella le despidió con silbidos, como ya hiciera el pasado martes cuando Mbappé jugó en ese mismo estadio con la selección francesa, en un amistoso que los ‘Bleus’ ganaron 3-2 ante Chile, según señala un cable de la agencia AFP. La victoria permite al equipo de París evitar cualquier atisbo de duda sobre si el campeonato está ya sentenciado.

Pero la nota de la jornada la dio el excompañero de Lionel Messi cuando fue reemplazado. La cara de frustración que puso mirando al cielo cuando se dio cuenta de que Luis Enrique lo sustituía fue un gran reflejo. El partido estaba 1-0 pero el DT quiso darle descanso pensando en los cruces con Barcelona por la Champions League. El primer partido por los cuartos de final será este miércoles, en Francia.

Mbappé solo ha disputado noventa minutos en uno de los últimos siete partidos de la Ligue 1, según un dato de @AndiOnrubia. Este domingo, ante el Olympique de Marsella, en el Clásico del fútbol francés, no fue la excepción.

Al ser preguntado por Prime Video sobre su decisión de sacar a Kylian Mbappé en el minuto 64 de la victoria del PSG en el Vélodrome, el entrenador del PSG, Luis Enrique, se mostró molesto. “Es la misma música cada semana, cansa. Soy el entrenador, tomo las decisiones y lo haré hasta mi último día en París. Tomo estas decisiones para que mi equipo sea mejor y las mejores para nuestro equipo. Si no entienden mi decisión, no me importa”.

Kylian Mbappe y Luis Enrique durante el clásico que PSG le ganó a Olympique Marseille por 2-0 Agencia AFP - AFP

¿Qué le ha parecido Mbappé y este primer clásico para usted en Francia? “Me encantan estos ambientes, cuando hace un poco de calor como ahora. Estuvimos mejor en la segunda parte, sobre todo en solidaridad y con los jugadores que salieron del banquillo. En la primera parte, estuvimos lejos de nuestro mejor nivel. Los jugadores cometieron errores técnicos que no suelen cometer.”

¿Habló con él de los insultos que le dirigió?

(Sorprendido) No vi nada. No vi nada.

La salida del crack

“Sólo puedo desearle a Kylian Mbappé todo lo mejor para el futuro. Es un jugador increíble y una persona todavía mejor. Le deseo lo mejor de lo mejor”, había declarado Luis Enrique el 10 de marzo pasado, dando a entender que son los últimos partidos del delantero en PSG. Incluso había agregado que su equipo “tiene tarde o temprano que acostumbrarse a jugar sin Kylian Mbappé”, Si bien ahora Luis Enrique tiene una razón llamada Barcelona para que su principal carta ofensiva llegue con más descanso al choque, la realidad es que venía reemplazando a Mbappé en los anteriores partidos de la Liga de Francia también. Al delantero no le gustó, por más que saludó correctamente a todos los suplentes cuando llegó al banco de relevos. Todos los caminos de Mbappé parecen conducirlo a Real Madrid.

Lo mejor del partido

El clásico no había arrancado bien para el PSG. Todo parecía complicarse cuando el brasileño Lucas Beraldo fue expulsado a los 40 minutos del primer tiempo tras cortar un contragolpe de Pierre-Emerick Aubameyang, con el partido empatado en cero. Pero en la segunda parte, a pesar de su inferioridad numérica, el PSG logró imponerse con dos tantos portugueses, de Vitinha (53) y Gonzalo Ramos (85).

A los 13 de la segunda etapa se anuló un gol a Jordan Veretout por fuera de juego. Hubiera supuesto el empate 1-1 provisional, pero no se convalidó y el Marsella siguió frustrado en sus sucesivos intentos ante un brillante Gianluigi Donnarumma, un auténtico muro en este partido. En el conjunto local fue titular el argentino exBoca Leonardo Balerdi, defensor central.

