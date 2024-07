La insólita respuesta de Ángel Di María al conmovedor mensaje que le dedicó su hija por ganar la Copa América

Escuchar

Ángel Di María le puso punto final a su carrera como jugador de la selección argentina. El desenlace se dio tras la finalización de la Copa América, donde el combinado nacional se impuso por 1-0 ante Colombia y sumó así su título número 16 en el continente.

Con una amplia trayectoria con la camiseta albiceleste, Di María se despidió entre lágrimas, aunque con el deber cumplido por lograr cuatro títulos con su país. A raíz de este acontecimiento, su hija Mía, de 11 años, le dedicó una sentida carta para despedirlo y emocionó a todos.

La sentida carta de Mía, la hija de Ángel Di María

En la extensa publicación, la pequeña realizó una especie de línea temporal donde analizó cómo fue el detrás de escena de cada momento con la selección argentina y remarcó el logro deportivo de Qatar. Sin embargo, un pequeño detalle de la carta fue criticado por el propio Di María. Sucede que una de sus hijas omitió incluir en el listado de títulos el último ganado en Estados Unidos y, por ende, el conteo quedó desactualizado.

“¡Obtuviste tu mayor meta! La Copa del Mundo y muchos títulos más: ¡34 títulos! Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección, como también en los otros clubes y países. Wembley, Maracaná, Qatar. Tres lugares que quedarán marcados por siempre, pero con tu magia, obvio”, detalló Mía en la despedida que se publicó en Instagram... y también fue corregida por ese medio.

Muy atento al detalle, Fideo aclaró: “Gracias hijita hermosa. Mientras vos seas feliz yo lo soy más. Te amo mucho. Y van 35 títulos jajaja. 34 fue antes de ser bicampeón hijita. Gracias por acompañarme siempre flaquita. Muchas gracias mi vida”.

La cómica respuesta de Ángel Di María a la carta de su hija, Mía

Esta corrección causó mucha gracia en las redes sociales y generó un distendido momento familiar. Con la misión cumplida de ganar otro título con la selección, Di María le bajó la persiana a su participación en el elenco nacional.

La carta completa de la hija de Di María

Querido Papi, sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó. Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura de que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la selección.

Fueron muchas las críticas, pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y, después de tanto esfuerzo, se rompió. Pasaste por seis clubes y fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa.

¡Obtuviste tu mayor meta! La Copa del Mundo y muchos títulos más: ¡34 títulos! Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección, como también en los otros clubes y países. Wembley, Maracaná, Qatar. Tres lugares que quedarán marcados por siempre, pero con tu magia, obvio.

Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué más se puede decir de un hombre que dio su vida por una camiseta? Sé que para muchos no fuiste el héroe o mucho menos un Dios en la Selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo.

Me alegro muchísimo de que hayas podido disfrutar de tu carrera como lo mereces y siempre quisiste. Me acuerdo de esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado.

Estoy segura de que tu carrera va a marcar algo muy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, el que, años después, ganaba la Copa del Mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina.

Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, eso no lo dudes. Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores. Te escribiría mucho más, pero no me alcanzan las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía.

