La disculpa de Enzo Fernández tras los cánticos de la selección argentina contra los franceses: “No hay excusa para usar esas palabras”

Escuchar

El futbolista de Chelsea y la selección argentina Enzo Fernández se disculpó este martes, luego de que se difundiera un vivo de Instagram en el que los jugadores argentinos cantaban una letra con implicaciones racistas durante las celebraciones, luego de obtener la Copa América frente a Colombia. “La canción incluye lenguaje altamente ofensivo y no hay ninguna excusa para usar esas palabras ”, escribió el mediocampista en una historia de Instagram que publicó en inglés.

Durante los festejos en el micro hacia un hotel en Miami tras el triunfo, Fernández inició por accidente un vivo de Instagram donde los jugadores de la albiceleste cantaban en contra de la Selección de Francia con connotaciones racistas y una referencia homófoba hacia Kylian Mbappé. “Cortá el vivo”, se escuchó decir a alguien, sabiendo que la canción podía perjudicar a la selección. Aún así, un usuario de X capturó el video y lo compartió en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.

El cántico se hizo conocido inicialmente cuando Argentina se encontraba en el Mundial de Qatar 2022. Allí, luego de la victoria en la final contra Francia, los hinchas argentinos celebraron con la canción, algo que tuvo un impacto negativo en redes sociales, especialmente entre los fanáticos franceses.

Las disculpas de Enzo Fernández tras la difusión del video donde la Selección celebra con un cántico con connotaciones racistas contra los jugadores de la Selección de Francia. Foto: captura

El video que circula en redes desde el lunes tuvo repercusiones negativas, especialmente en los compañeros franceses de Fernández en el club de Inglaterra: Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana dejaron de seguirlo en Instagram. Además, Fofana criticó en X a la Selección cuando citó un tuit que mostraba el video. “Fútbol en 2024: racismo desinhibido”, escribió.

“Quiero disculparme sinceramente por el video publicado en mi Instagram durante las celebraciones con Argentina. La canción incluye lenguaje muy ofensivo y no hay excusas para esas palabras. Estoy en contra de la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme dejado llevar en la euforia de nuestra celebración por la Copa América. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por haberme quedado atrapado en la euforia de nuestras celebraciones por la Copa América. El video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias o mi carácter”, agregó el volante argentino en sus redes sociales.

Enzo Fernández en acción con la camiseta de Chelsea, en este caso frente a Bernardo Silva, del Manchester City GLYN KIRK - IKIMAGES

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentó una denuncia judicial por “comentarios insultantes de carácter racial y discriminatorio” , según compartieron en un comunicado en su página web. El objetivo sería “desafiar directamente a su par argentino y a la FIFA”. “El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa”, escribieron.

No sería la primera vez que la FFF denuncia a Argentina. En 2022, cuando se difundieron los cánticos, la federación había presentado una denuncia por comentarios racistas en redes sociales. La ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, también se manifestó ante el hecho en X este martes: “Patético. Son comportamientos inaceptables, que se repiten. FIFA: ¿alguna reacción?”.

Durante la reciente Eurocopa, varios jugadores franceses, hijos de inmigrantes africanos, como Kylian Mbappé, se pronunciaron públicamente para que sus compatriotas impidieran con su voto en las elecciones legislativas el crecimiento de la extrema derecha francesa, representada en Marine Le Pen, partidaria de endurecer las leyes inmigratorias.

LA NACION