La jueza golpeada por un futbolista volvió a dirigir un partido, pero el agresor ya fue liberado

Dalma Magalí Cortadi fue brutalmente atacada por un jugador durante un partido de la liga regional de Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires. Luego de cuatro fechas sin dirigir, volvió a su trabajo. El agresor, Cristian Tirone, en tanto, ya se encuentra en libertad.

Tirone, futbolista del club Garmense, permaneció detenido 27 días por haber golpeado a Cortadi. La liberación se produjo en los últimos días, cuando la Justicia Correccional de Bahía Blanca avaló el pedido de excarcelación del atacante, hecho por parte de la defensa del deportista.

Un futbolista agredió a una jueza de línea en medio del partido

La violenta secuencia quedó registrada en un video grabado desde la tribuna. El hecho se produjo cuando Cortadi cobró una infracción. A raíz de la sanción, el jugador de Garmense pateó fuerte a la pelota, lejos de la cancha, razón por la cual lo expulsaron. Acto seguido, uno de los arqueros de Garmense increpó a la referí y también fue expulsado en el momento. Finalmente, Tirone la sorprendió desde atrás y la golpeó por la espalda, a la altura de la nuca.

Según se puede ver en la grabación, la víctima cayó al suelo y su rostro impactó de lleno contra el césped. Pocos segundos después, logró levantarse por sus propios medios.

Producto del episodio, la jueza debió ser atendida en un hospital a causa del golpe. Más tarde se conoció que la mujer había sido diagnosticada con lesiones por contracturas y golpes. Cortadi hizo reposo durante 15 días y utilizó un cuello ortopédico.

La jueza de fútbol Dalma Cortadi volvió a dirigir un partido Facebook

El atacante fue detenido y luego trasladado a una dependencia policial, bajo el marco de una causa caratulada como “lesiones leves y además por infracción a a la ley 11.829 de espectáculos deportivos”.

Un día después de lo sucedido, Cortadi relató cómo se sentía tras ser golpeada: “Dolorida, recuperándome, haciéndome estudios porque el golpe fue muy fuerte. Tanto el golpe físico, como el emocional”.

Desde su cuenta de Facebook, expresó: “Soy una árbitro mujer que ama lo que hace, me dedico a esto porque me gusta, porque es mi cable a tierra, estudio, me perfecciono, entreno y muchísimo más, para ser mejor cada día en lo que hago. Deseo que esto no pase más con ninguna de nosotras ni con ninguno de mis compañeros. Que se termine la violencia. Déjennos trabajar”.