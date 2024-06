Martín Demichelis contó la clave de la mejora de River y explicó por qué hizo mucha rotación en el semestre

Escuchar

River derrotó a Tigre por 3 a 1, en el último de los partidos que se disputaron el domingo por la cuarta fecha de la Liga Profesional. El entrenador Martín Demichelis, quien cambió los silbidos del jueves por los aplausos, habló sobre el holgado triunfo. Halagó el trabajo del rival, contó qué cambió del primer tiempo al segundo, y además dio su parecer sobre el presente del colombiano Miguel Borja, además de explicar por qué eligió rotar a los jugadores.

En cuanto al partido, en primer lugar, se refirió a Tigre: “Sabíamos que íbamos a enfrentar a un equipo que tenía un solo punto, pero desde que asumió Sebastián Domínguez tiene patrones que dificultan el desarrollo del partido. Es un equipo que maneja bien la posesión”.

Luego sí habló de cuál fue la mejora de un tiempo a otro: “Nosotros en el primer tiempo hicimos presión con seis jugadores en campo rival, no queríamos que ellos jueguen bien en el inicio con un hombre libre, que finalmente fue Maroni, quien jugó libre en esa parte. En el segundo tiempo mejoramos la presión, no dejamos jugadores libres y les costó salir. En líneas generales, sin haber hecho un buen partido, fuimos superiores y ganamos merecidamente”.

Martín Demichelis habló luego del triunfo de River Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

También hizo referencia a lo que será el próximo partido sin algunos jugadores que se van a sus seleccionados, pero también habló de aquellos lesionados. ”Hay jugadores que se van a la selección, algunos van a volver y otros se van a la Copa América. Cuando volvamos al River Camp haremos un análisis más certero de las lesiones que aparecieron hoy. La de Kranevitter y Sant’Anna va a llevarnos más días, pero la de Colidio no”.

Vale destacar que Franco Armani como Paulo Díaz y Miguel Borja se despidieron esta noche del semestre en River, ya que jugarán los amistosos con sus selecciones entre el 7 de junio y el 15 para luego quedar concentrados para la Copa América. Por su parte, Pablo Solari y Claudio Echeverri se irán a jugar con la Selección Argentina Sub 23 y, si bien estarán a disposición de Martín Demichelis, el DT definirá en el momento si los utiliza o si les da descanso antes del encuentro.

Escena del partido que disputan River Plate y Tigre Nicolás Aboaf - FOTOBAIRES

Sobre el atacante colombiano, que marcó tres goles, expresó que está atravesando por un nivel muy bueno: “Es el mejor momento de Miguel Borja. Es un demoledor, hizo mucho sacrificio y es uno de los referentes. Ojalá que después de la Copa América vuelva con esa misma ilusión”, expresó.

Por último habló de los cambios que hizo en varios partidos del semestre: “En los primeros dos meses, jugamos 15 partidos. Y ustedes decían ‘¿por qué rota?’. Hay que rotar, es importante. A veces, la fisiología hay que respetarla porque los calendarios son crueles. Hay que encontrar un equilibrio, nos queda una semana más”. También, explicó por qué no tiene que analizar lo que pasó hasta acá: “No es momento de hacer un balance. La vorágine de River es enorme, tremenda... No me quiero ir a los números, estamos en un proceso que ojalá en 2024 lo terminemos mejor que el año pasado”, cerró.

LA NACION