Los Pumas 7s derrotaron a Nueva Zelanda y se clasificaron para la final del Seven de Madrid

¡A la final! Los Pumas 7s lo volvieron a hacer: se repusieron de distintas adversidades, corrieron de atrás y dejaron en el camino a Nueva Zelanda en un partido cargado de tensión. El triunfo por 21-14 los clasificó a la gran final de Madrid, el torneo que define al campeón de la temporada regular del Circuito Mundial Seven.

Matteo Graziano fue el héroe inesperado: ingresó desde el banco en los primeros minutos por la lesión de Luciano González y apoyó los tres tries del seleccionado argentino, que se volverá a enfrentar a Francia en la final, a las 15:26, un encuentro que será televisado en vivo por Star+.

Santiago Gómez Cora, el arquitecto de un equipo de ensueño Juan Gasparini / Gaspafotos

Si los Pumas 7s habían demostrado los dos primeros días que podían rendir a un nivel alto, aún sin Marcos Moneta ni Matías Osadczuk, dos de las grandes figuras, este domingo lo ratificaron sin Luciano González, que salió reemplazado antes de los dos minutos por un golpe en el tobillo. Habrá que esperar la evolución de uno de los puntos más altos en la temporada del seleccionado argentino, que dejó la cancha en un carro médico. Sobre todo, pensando en los Juegos Olímpicos de París.

Su reemplazante, Matteo Graziano, terminó siendo el gran protagonista y apoyó los tres tries en la victoria ante los All Blacks 7s. “Fue una locura, un partidazo. Arrancamos perdiendo y supimos sacarlo adelante. En un deporte como el seven a veces es difícil entrar y conectarse con los compañeros. Los suplentes solemos entrar pocos minutos, pero hoy entré más por la lesión de Lucho y por suerte lo hice bien”, admitió el jugador de Los Matreros.

Graziano, uno de los jóvenes que se sumó al proceso post Tokio 2020, se caracteriza por su potencia y fortaleza física. Un atleta que rompió la defensa neozelandesa para igualar las acciones en el primer tiempo y en la última jugada de la primera mitad, recibió un pase de Santiago Mare y puso al frente a Argentina por 14-7.

En el segundo tiempo también recibió un pase de Mare para zambullirse en el ingoal a pocos metros. Un jugador que a lo largo de la temporada fue ganando protagonismo y suele aportar energía desde el banco en los minutos finales. “Somos un equipo no de 14, sino de 20 jugadores que se entrenan muchísimo. Son roles: a algunos les toca entrar de titulares y otros de suplentes, que es un rol muy importante porque muchos partidos se definen en los últimos minutos”.

Los Pumas 7s también tacklearon a destajo cuando Nueva Zelanda aceleró. Rodrigo Isgró fue la bandera en esa faceta, con pescas, tackles ofensivos y multiplicándose en toda la cancha. Un verdadero todoterreno, que ante la ausencia de las otras principales figuras dio un plus y se encargó de demostrar porque fue elegido mejor jugador del mundo en el 2023.

Santiago Gómez Cora volvió a ganar una batalla táctica, con sus jugadores ejerciendo mucha presión sobre los neozelandeses, imponiéndose en el contacto. “Es increíble ver las reacciones de los jugadores en la cancha. Somos un equipo convencido. Entendíamos que los primeros minutos tienen acciones muy fuertes. Sabíamos que debíamos estar cerca del marcador o empatados”, destacó el entrenador, que valoró la longitud del plantel, a pesar de los golpeados: “Hay muchos jugadores. Obviamente a Moneta lo quiero siempre, pero no basamos el juego en individualidades, porque sabemos que un líder se puede caer o no estar rindiendo. Un equipo tiene emociones. Somos un equipo”.

La gran final de la temporada será ante Francia, que dejó en el camino a Fiji en un partidazo y lo superó por 21-14. Un seleccionado que mejoró en el tramo final de la temporada y el ingreso de Antoine Dupont al equipo le dio otro temple y personalidad para manejar los partidos. Los Pumas 7s se impusieron con autoridad en la primera ronda por 26-12, pero las finales son un partido aparte.

“Son historias diferentes. No hay que confiarse en que se le ganó y pensar que es una final accesible. Todo lo contrario: mostramos nuestras armas y fortalezas y te van a analizar. Vamos a ver qué estrategia vamos a usar”, puntualizó Gómez Cora. Campeones del título de la Liga, Argentina buscará ponerle el broche de oro a una temporada brillante. Con el público a su favor, son locales en Madrid y eso les dio un plus.

La formación de Los Pumas 7′s: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 11- Luciano González Rizzoni, 14- Joaquín Pellandini, 12- Santiago Mare, 10- Tobías Wade, 1- Rodrigo Isgró.

Suplentes: 2- Santiago Vera Feld, 4- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga 8- Gastón Revol, 22- Tomás Elizalde.

