La nadadora paraguaya triplicó sus seguidores y habló por primera vez de su expulsión de la Villa Olímpica: “Mentiras”

Las polémicas en torno a los Juegos Olímpicos París 2024 continúan y, en este caso, se cobraron una nueva deportista expulsada de la Villa Olímpica en la que se hospedan todos los atletas que participan de la competencia. Se trata de la nadadora paraguaya Luana Alonso, quien rompió el reglamento al salir de su alojamiento para ir al parque temático EuroDisney sin permiso de las autoridades deportivas y recibió un apercibimiento del jefa de la delegación nacional, Larissa Schaerer.

Tras la controversia que generó la nadadora brasileña, que también fue expulsada por escaparse de la Villa Olímpica para una cita romántica en la Torre Eiffel, Alonso se pronunció sobre las críticas que recibió al ser acusada de crear un “ambiente inadecuado” en la concentración al subir fotos de distintas salidas que tuvo a la Torre Eiffel y otros monumentos históricos de la capital de Francia.

“ Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa . No quiero dar ningún comunicado pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, escribió y contradijo entonces al Comité Olímpico Paraguayo (COP), que anunció su expulsión como un “acto de disciplina”.

El mensaje que compartió la deportista tras los rumores. Instagram

En declaraciones recogidas por el diario español El Mundo, Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, contó que Alonso decidió retirarse por su cuenta y viajar a París. “Ella se retiró y después volvió” , explicó el titular y agregó: “No conversó con ninguno de nosotros, solo con Larissa cuando se acercó a decirle que ya había mandando el mail diciendo que se retiraba”.

La joven entonces salió de la Villa Olímpica para recorrer París e incluso ir a Disneyland. Después de eso, la atleta volvió al lugar donde concentraban sus compañeros, a lo que Larissa [Schaerer, jefa de la misión del Comité Olímpico de Paraguay] -según informó Pérez- le dijo que “por favor se retirara del espacio porque ya no era parte de la delegación, y ese era un lugar exclusivamente para miembros de la delegación”.

Schaerer incluso emitió un comunicado explicando que la nadadora -que también es una influencer con más de 600 mil seguidores en Instagram y casi 500 mil en TikTok- debía retirarse de la Villa de Atletas de los Juegos porque su presencia incomodaba al resto de los deportistas del Team Paraguay.

“Le agradecemos que proceda conforme se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de Atletas”, concluyó el comunicado firmado por Schaerer.

De regreso a su hogar en Estados Unidos, la deportista de 20 años utilizó sus redes sociales para desmentir al COP. Según aseguró, Alonso ya no competía en los Juegos Olímpicos, en donde quedó en el sexto puesto de la prueba de 100 metros estilo mariposa con un registro de 1:03.09, cuando decidió salir a recorrer de forma turística.

Poco tiempo después, sorprendió a todos cuando anunció que se retiraba de la natación. “Natación: gracias por permitirme soñar, me enseñaste a luchar, a intentar, la perseverancia, el sacrificio, la disciplina y muchas cosas más. Te di parte de mi vida y eso no lo cambio por nada en el mundo porque viví las mejores experiencias de mi vida, me diste miles de alegrías, amigos de otros países que siempre los voy a llevar en mi corazón, oportunidades únicas. No es un adiós, es un hasta pronto”, expresó a través de sus redes luego de revelar que había sido su última competencia.

“Tuve sentimientos encontrados porque no me fue como yo quería para poder terminar mi carrera a gusto, pero estoy feliz de que mi última competencia sea en unos Juegos Olímpicos”, dijo Alonso a The Associated Press tras los resultados.

La nadadora brasileña expulsada de la Villa

Alonso no fue la única atleta que protagonizó un escándalo en la Villa Olímpica de los Juegos de París. La nadadora Ana Carolina Vieira, de la delegación de Brasil, fue expulsada por haberse escapado de la zona exclusiva para los deportistas para tener una cita romántica no autorizada con su novio Gabriel Santos, también integrante del equipo nacional de natación.

Tras conocerse la noticia, los encargados se reunieron de urgencia y tomaron la drástica decisión de expulsarla del evento y enviarla de regreso a Brasil. El Comité Olímpico Brasileño describió su comportamiento como “irrespetuoso y agresivamente desafiante”.

Sin embargo, Santos -que había cometido la misma infracción que la joven- sí pudo seguir en el equipo. Según explicaron, esto se debe a que cuando les preguntaron acerca de los motivos de haberse escapado de la Villa sin autorización, el nadador agachó la cabeza y pidió disculpas por haber roto las reglas, mientras que Vieira reaccionó de manera desafiante, insultó a los dirigentes y no reconoció la falta de la que la acusaban.

